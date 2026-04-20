Beast of Reincarnation : un trailer pour annoncer l'ouverture des précommandes (et les bonus)

Suffisamment bien avancé pour assurer que la date du 4 août 2026 sera maintenue, lede Game Freak peut aborder l'étape des précommandes, désormais ouvertes, avec les offres suivantes.- Edition Standard Physique à 59,99€.- Edition Deluxe physique à 69,99€ (uniquement PS5).- Edition Standard numérique à 54,99€.- Edition Deluxe numérique à 64,99€.La version Deluxe ajoute 2 skins, un chapeau et une arme ainsi que 100.000 unités (la monnaie in-game), et on ajoutera que toute précommande offrira un skin de plus et 30.000 unités supplémentaires.N'oublions pas enfin pour les concernés que c'est Day One Game Pass PC comme Xbox.