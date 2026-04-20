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Beast of Reincarnation : un trailer pour annoncer l'ouverture des précommandes (et les bonus)
Suffisamment bien avancé pour assurer que la date du 4 août 2026 sera maintenue, le Beast of Reincarnation de Game Freak peut aborder l'étape des précommandes, désormais ouvertes, avec les offres suivantes.

- Edition Standard Physique à 59,99€.
- Edition Deluxe physique à 69,99€ (uniquement PS5).
- Edition Standard numérique à 54,99€.
- Edition Deluxe numérique à 64,99€.

La version Deluxe ajoute 2 skins, un chapeau et une arme ainsi que 100.000 unités (la monnaie in-game), et on ajoutera que toute précommande offrira un skin de plus et 30.000 unités supplémentaires.

N'oublions pas enfin pour les concernés que c'est Day One Game Pass PC comme Xbox.

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kalas28, kisukesan, sorakairi86, skuldleif, pimoody, oniclem, junaldinho, idd
publié le 20/04/2026 à 16:51 par Gamekyo
commentaires (11)
ratchet publié le 20/04/2026 à 16:57
C’est compatible Pokémon HOME ?
kalas28 publié le 20/04/2026 à 17:11
day one ps5
guiguif publié le 20/04/2026 à 17:11
masharu publié le 20/04/2026 à 17:45
Ça c'est pour le Japon, des info pour l'occident niveau physique ?
ducknsexe publié le 20/04/2026 à 17:52
Les fans de Pokémon qui se sentent floué
shinz0 publié le 20/04/2026 à 17:53
GamePass
mrvince publié le 20/04/2026 à 17:55
Ce contre a la Sekiro.
ouroboros4 publié le 20/04/2026 à 18:00
Only pas sur Switch 2
yanssou publié le 20/04/2026 à 18:05
masharu je conseil chocobonplan pour suivre la préco, au moins te sur d’être notifié
mattewlogan publié le 20/04/2026 à 18:09
C’est preco deluxe numérique PS5
ouken publié le 20/04/2026 à 21:41
Ça donne pas du tout envie...
Gras
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Fiche descriptif
Beast of Reincarnation
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Nom : Beast of Reincarnation
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Game Freak
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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