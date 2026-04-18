Battlefield 6 : les futurs ajouts de l'année

Cela fait maintenant plus d'un mois que Battlefield 6 stagne niveau audience et malgré quelques quiproquos en coulisses dont quelques licenciements toujours aussi malheureux, DICE et ses collègues de Criterion/Motive/Ripple comptent bien assurer les choses au moins pour cette première année.
La feuille de route pour les prochains mois a en effet été dévoilée par une longue vidéo comme une infographie ci-dessous, et on pourrait résumer rapidement les choses comme suit.
SAISON 3 (mai 2026) :
- Deux nouvelles cartes « revisitées »
- Mode solo et Ranked pour le Battle Royale
- Nouvelles armes et modes
SAISON 4 (juillet 2026) :
- Deux nouvelles maps dont une inédite (la plus grande de l'histoire de la série)
- Mise en avant des combats terre/mer/air
- Possibilité de manipuler les porte-avions
- Nouveaux véhicules navales
- Mode spectateur
- Nouvelles armes et modes
SAISON 5 (fin d'année) :
- 3 nouvelles maps
- Tout le reste est tenu secret
D'autres ajouts tomberont au fur et à mesure de l'année comme le Proximity Chat, le retour du système de pelotons, les tournois et la liste des serveurs.
Le jeu est bon et je m'amuse toujours, le suivi beaucoup moins mais la roadmap de l'année est vraiment excellente s'ils arrivent vraiment à livrer tout ça dans les temps et sans gros bugs
Tout le monde savait qu’il allait se bonifier avec le temps. J’y rejouerais en juillet avec la saison 4
Mais là avec l'ajout de ces nouvelles maps ça pourrait corriger l'un des plus gros défauts du jeu.
Car pour le reste, le gameplay, le sound design...le jeu est très bon.