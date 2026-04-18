Battlefield 6 : les futurs ajouts de l'année

Cela fait maintenant plus d'un mois questagne niveau audience et malgré quelques quiproquos en coulisses dont quelques licenciements toujours aussi malheureux, DICE et ses collègues de Criterion/Motive/Ripple comptent bien assurer les choses au moins pour cette première année.La feuille de route pour les prochains mois a en effet été dévoilée par une longue vidéo comme une infographie ci-dessous, et on pourrait résumer rapidement les choses comme suit.SAISON 3 (mai 2026) :- Deux nouvelles cartes « revisitées »- Mode solo et Ranked pour le Battle Royale- Nouvelles armes et modesSAISON 4 (juillet 2026) :- Deux nouvelles maps dont une inédite (la plus grande de l'histoire de la série)- Mise en avant des combats terre/mer/air- Possibilité de manipuler les porte-avions- Nouveaux véhicules navales- Mode spectateur- Nouvelles armes et modesSAISON 5 (fin d'année) :- 3 nouvelles maps- Tout le reste est tenu secretD'autres ajouts tomberont au fur et à mesure de l'année comme le Proximity Chat, le retour du système de pelotons, les tournois et la liste des serveurs.