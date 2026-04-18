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Battlefield 6 : les futurs ajouts de l'année
Cela fait maintenant plus d'un mois que Battlefield 6 stagne niveau audience et malgré quelques quiproquos en coulisses dont quelques licenciements toujours aussi malheureux, DICE et ses collègues de Criterion/Motive/Ripple comptent bien assurer les choses au moins pour cette première année.

La feuille de route pour les prochains mois a en effet été dévoilée par une longue vidéo comme une infographie ci-dessous, et on pourrait résumer rapidement les choses comme suit.

SAISON 3 (mai 2026) :

- Deux nouvelles cartes « revisitées »
- Mode solo et Ranked pour le Battle Royale
- Nouvelles armes et modes

SAISON 4 (juillet 2026) :

- Deux nouvelles maps dont une inédite (la plus grande de l'histoire de la série)
- Mise en avant des combats terre/mer/air
- Possibilité de manipuler les porte-avions
- Nouveaux véhicules navales
- Mode spectateur
- Nouvelles armes et modes

SAISON 5 (fin d'année) :

- 3 nouvelles maps
- Tout le reste est tenu secret


D'autres ajouts tomberont au fur et à mesure de l'année comme le Proximity Chat, le retour du système de pelotons, les tournois et la liste des serveurs.

  • Battlefield 6 : les futurs ajouts de l'année
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mrponey
publié le 18/04/2026 à 15:19 par Gamekyo
commentaires (8)
jenicris publié le 18/04/2026 à 15:27
Ca me donne limite envie de rejouer au jeu
wickette publié le 18/04/2026 à 15:39
J'y joue occasionnellement

Le jeu est bon et je m'amuse toujours, le suivi beaucoup moins mais la roadmap de l'année est vraiment excellente s'ils arrivent vraiment à livrer tout ça dans les temps et sans gros bugs
walterwhite publié le 18/04/2026 à 16:38
Le flottement qu’il y’a eu début d’année a fait beaucoup de mal au jeu.

Tout le monde savait qu’il allait se bonifier avec le temps. J’y rejouerais en juillet avec la saison 4
ravyxxs publié le 18/04/2026 à 17:06
jenicris La bonne chose avec les BF, c'est que tu auras TOUJOURS des joueurs en ligne, BF3 y a encore du monde sur les maps. Les news rapportent souvent oui, des chutes etc mais dans les faits, la base, la fanbase, est toujours présente sur les jeux, c'est pour ça que les devs ajoutent toujours du contenu. Et de toi à moi, les season pass, dlc, que DICE ont sortis depuis des années ont toujours été sujet à débat, et ça, ça a commencé avec mon DLC favori, Close Quarters. D
mrvince publié le 18/04/2026 à 17:07
Attendre des mois pour 1 ou 2 maps c'est quand même fou. Rendez nous les DLC a 4-5 maps de BF1.
ravyxxs publié le 18/04/2026 à 17:10
mrvince Aujourd'hui c'est toujours moins, ou alors il faut qu'un concurrent te mette une fessé, comme ce fut le cas pour Overwatch.
walterwhite publié le 18/04/2026 à 18:25
mrvince Une époque révolue malheureusement.
jenicris publié le 18/04/2026 à 18:33
ravyxxs j'ai lâché BF6 (dès les maps California) car ça tournait un peu en rond et je trouvais pas les maps top. Trop petites pour beaucoup notamment
Mais là avec l'ajout de ces nouvelles maps ça pourrait corriger l'un des plus gros défauts du jeu.
Car pour le reste, le gameplay, le sound design...le jeu est très bon.
Gras
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Fiche descriptif
Battlefield 6
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Nom : Battlefield 6
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : DICE
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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