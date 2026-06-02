Onimusha : Way of the Sword s'ajoute aussi au lourd programme de la rentrée

Capcom continue de briller pour cette année 2026, et en attendant le reveal de l'extension de(et), voici maintenant une cinquième bande-annonce du très attenduqui se maintiendra parmi les titres de la rentrée.Le lancement est en effet, comme l'indiquait la rumeur, prévu pour le 25 septembre 2026 sur PC/PS5/XBS. Oui, quelques jours aprèset. On va bien manger.