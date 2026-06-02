Onimusha : Way of the Sword s'ajoute aussi au lourd programme de la rentrée
Capcom continue de briller pour cette année 2026, et en attendant le reveal de l'extension de Monster Hunter Wilds (et Dragon's Dogma 2), voici maintenant une cinquième bande-annonce du très attendu Onimusha : Way of the Sword qui se maintiendra parmi les titres de la rentrée.
Le lancement est en effet, comme l'indiquait la rumeur, prévu pour le 25 septembre 2026 sur PC/PS5/XBS. Oui, quelques jours après Marvel's Wolverine et Phantom Blade Zero. On va bien manger.