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Oddworld ''3'' se prépare pour un futur reveal
5 ans après Soulstorm, le studio attitré de la franchise nous annonce via ce rapide teaser (tiré de Youtube Short, mais ils avaient la flemme de convertir au bon format) que la « Partie 3 » de la franchise Oddworld sera bientôt dévoilée. Enfin.

Alors petit rappel pour suivre, à la base, la quintologie se présentait comme telle :

- Abe's Oddysee (Partie 1)
- Munch's Oddysee (Partie 2)
- Abe's Exoddus (spin-off)
- Stranger's Wrath (spin-off)

Puis est venu l'heure de la refonte après 9 ans d'absence pour être comme suit :

- Oddworld : New ‘n' Tasty (Partie 1, remake de Abe's Oddysee)
- Oddworld : Soulstorm (Partie 2, remake de Abe's Exoddus)

Vous savez tout.

7
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adamjensen, gameslover, link49, mithrandir, escobar, bogsnake, jeanouillz
publié le 02/06/2026 à 10:47 par Gamekyo
commentaires (14)
adamjensen publié le 02/06/2026 à 11:02
Ça, je dis oui.
L’Odyssée d’Abe et L’Exode d’Abe étaient géniaux.
J’avais fait le 1 sur PS1 et le 2 sur PC.
Je possédais également le guide officiel pour sauver les 300 Mudokons.
Hâte de voir un vrai trailer.
fragdelapassion publié le 02/06/2026 à 11:10
L'ordres des titres c'est pas:
Oddworld: Abe's Oddysee (1997)
Oddworld: Abe's Exoddus (199
Oddworld: Munch's Oddysee (2001)
Oddworld: Stranger's Wrath (2005)
Oddworld: New 'n' Tasty! (remake du premier jeu)
Oddworld: Soulstorm (réinterprétation moderne d'Exoddus)
onsentapedequijesuis publié le 02/06/2026 à 11:13
Si c'est vrai, c'est un truc de fou !
Après j'ai très peur quand on voit le design des jeux de nos jours... J'espère le même travail qui a été fait sur Crash Bandicoot 4 par exemple, excellement comeback
tlj publié le 02/06/2026 à 11:18
Magnifique nouvelle, j’avais peur que l’on ne revoit plus la licence. J’espere 2 choses maintenant : que l’on puisse voir du gameplay rapidement et que l’on ait pas attendre 3 ans pour qu’il sorte...
zephon publié le 02/06/2026 à 11:32
mais l'exode d'abe c'est le second épisode sortis sur psone munch est le 3eme non, il est sortis en exclu sur xbox ? (donc la gen suivante)
shirou publié le 02/06/2026 à 11:34
J'ai eu un avis très mitigé de Soulstorm pourtant j'avais adoré Oddysee et Exoddus a l'époque.
Je sais pas si c'est la nostalgie qui parle quand je repense aux anciens ou si c'est la reinterprétation que j'ai pas aimé

zephon Oui, l'exode c'est le 2 sur PS1 et Munch c'est le xbox qui est sorti apres
bladagun publié le 02/06/2026 à 11:38
Ho yeahhhh
biboufett publié le 02/06/2026 à 11:44
My body i ready j'ai adoré soulstorm j'ai juste trouver l'histoire décevante avec cette fin ouverte du coup rassurer d avoir la suite de cette aventure
kirk publié le 02/06/2026 à 12:10
Ça a beau ma franchise préféré dans le JV mais Ils ont tellement chiés dans la colle avec Soulstorm. Médiocre et pas de VF. Fallait juste un remake d'Exodus qui est parfait.

Sinon j'espère qu'on aura enfin l'histoire complète et qu'on reverra Munch et l'Etranger. Faudrait pas qu'un tel univers sombre dans l'oubli.
negan publié le 02/06/2026 à 12:42
WTF C'ÉTAIT PRÉVU ÇA ?
schwarzie publié le 02/06/2026 à 12:56
Faut espoir j'avais lu "Overlord"
aeris201 publié le 02/06/2026 à 13:07
L'un de mes meilleurs pote de l'epoque avait acheté la premiere Xbox day one (a 479€ ce qui était extrêmement cher en 2002 pour une console) juste pour Munch Odyssee car il était hyper fan d'Oddworld

Je vous raconte pas sa deception
shanks publié le 02/06/2026 à 14:11
zephon
L'Exode est bien le deuxième opus mais dans la quintologie du départ, les "vrais" chapitres 1 & 2 sont Abe's Oddysee et Munch's Oddysee.

Les deux autres sont considérés comme des extensions de l'univers.

Enfin "étaient considérés" vu que tout a changé depuis le reboot New N Tasty.
zephon publié le 02/06/2026 à 14:58
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Fiche descriptif
Oddworld Soulstorm
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Nom : Oddworld Soulstorm
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Oddworld Inhabitants
Genre : autre
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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