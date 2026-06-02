Oddworld ''3'' se prépare pour un futur reveal

5 ans après Soulstorm, le studio attitré de la franchise nous annonce via ce rapide teaser (tiré de Youtube Short, mais ils avaient la flemme de convertir au bon format) que la « Partie 3 » de la franchise Oddworld sera bientôt dévoilée. Enfin.
Alors petit rappel pour suivre, à la base, la quintologie se présentait comme telle :
L’Odyssée d’Abe et L’Exode d’Abe étaient géniaux.
J’avais fait le 1 sur PS1 et le 2 sur PC.
Je possédais également le guide officiel pour sauver les 300 Mudokons.
Hâte de voir un vrai trailer.
Oddworld: Abe's Oddysee (1997)
Oddworld: Abe's Exoddus (199
Oddworld: Munch's Oddysee (2001)
Oddworld: Stranger's Wrath (2005)
Oddworld: New 'n' Tasty! (remake du premier jeu)
Oddworld: Soulstorm (réinterprétation moderne d'Exoddus)
Après j'ai très peur quand on voit le design des jeux de nos jours... J'espère le même travail qui a été fait sur Crash Bandicoot 4 par exemple, excellement comeback
Je sais pas si c'est la nostalgie qui parle quand je repense aux anciens ou si c'est la reinterprétation que j'ai pas aimé
zephon Oui, l'exode c'est le 2 sur PS1 et Munch c'est le xbox qui est sorti apres
Sinon j'espère qu'on aura enfin l'histoire complète et qu'on reverra Munch et l'Etranger. Faudrait pas qu'un tel univers sombre dans l'oubli.
Je vous raconte pas sa deception
L'Exode est bien le deuxième opus mais dans la quintologie du départ, les "vrais" chapitres 1 & 2 sont Abe's Oddysee et Munch's Oddysee.
Les deux autres sont considérés comme des extensions de l'univers.
Enfin "étaient considérés" vu que tout a changé depuis le reboot New N Tasty.