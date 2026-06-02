Oddworld ''3'' se prépare pour un futur reveal

5 ans après, le studio attitré de la franchise nous annonce via ce rapide teaser (tiré de Youtube Short, mais ils avaient la flemme de convertir au bon format) que la « Partie 3 » de la franchisesera bientôt dévoilée. Enfin.Alors petit rappel pour suivre, à la base, la quintologie se présentait comme telle :(Partie 1)(Partie 2)(spin-off)(spin-off)Puis est venu l'heure de la refonte après 9 ans d'absence pour être comme suit :(Partie 1, remake de Abe's Oddysee)(Partie 2, remake de Abe's Exoddus)Vous savez tout.