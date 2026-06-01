Au Royaume-Uni, 007 First Light est le deuxième meilleur lancement (physique) de l'année

Encore un petit retour surpour indiquer qu'au Royaume-Uni (territoire clé pour la franchise, forcément), l'espion de Sa Majesté s'est offert un très bon départ : Christopher Dring parle du deuxième plus gros lancement « physique » de l'année en cours, juste derrièreRappelons que IO Interactive a annoncé 1,5 millions d'unités écoulées en 24h, et on espère avoir une mise à jour des données dans le courant de la semaine pour savoir si la boîte a vraiment réussi son pari, et ce afin d'ouvrir les portes vers une suite.