Au Royaume-Uni, 007 First Light est le deuxième meilleur lancement (physique) de l'année
Encore un petit retour sur 007 First Light pour indiquer qu'au Royaume-Uni (territoire clé pour la franchise, forcément), l'espion de Sa Majesté s'est offert un très bon départ : Christopher Dring parle du deuxième plus gros lancement « physique » de l'année en cours, juste derrière Resident Evil Requiem.
Rappelons que IO Interactive a annoncé 1,5 millions d'unités écoulées en 24h, et on espère avoir une mise à jour des données dans le courant de la semaine pour savoir si la boîte a vraiment réussi son pari, et ce afin d'ouvrir les portes vers une suite.
Toutes ces considerations ca doit interesser 5% du public et encore je suis gentil
Dans la vraie vie les ventes en demat représentent autant voir plus que le physique. Donc le public s’en fout de ces considerations il n’est plus a ca pres
Après ça reste une pratique profondément malhonnête. Tu fais partie de ceux qui rigolent mais pourtant ceux qui boycottent ce genre de pratiques ont raison. C'est totalement irrespectueux pour le consommateur ce genre de pratiques. Enfin je sais pas, ce demeuré de aeris201 est de ton avis quand même. Je me poserais des question à ta place.