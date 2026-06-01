recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Au Royaume-Uni, 007 First Light est le deuxième meilleur lancement (physique) de l'année
Encore un petit retour sur 007 First Light pour indiquer qu'au Royaume-Uni (territoire clé pour la franchise, forcément), l'espion de Sa Majesté s'est offert un très bon départ : Christopher Dring parle du deuxième plus gros lancement « physique » de l'année en cours, juste derrière Resident Evil Requiem.

Rappelons que IO Interactive a annoncé 1,5 millions d'unités écoulées en 24h, et on espère avoir une mise à jour des données dans le courant de la semaine pour savoir si la boîte a vraiment réussi son pari, et ce afin d'ouvrir les portes vers une suite.

1
Qui a aimé ?
link49
publié le 01/06/2026 à 16:36 par Gamekyo
commentaires (13)
saram publié le 01/06/2026 à 16:39
Finalement pas de boycot malgré que ce soit un game key disque.
masharu publié le 01/06/2026 à 16:51
saram Les gens sont moins au courant ou moins regardant quand c'est sur Xbox/PlayStation.
guiguif publié le 01/06/2026 à 16:52
saram Peu de gens se renseignent malheureusement, surtout que le patch day one ne fait que 5go, donc ça ne fait pas tilter.
aeris201 publié le 01/06/2026 à 17:01
saram Tout le monde s’en fout de ces histoires de jeu pas dans le disque ou pas dans la cartouche… les charts parlent d’eux memes. Et sur Switch 2 il y a l’exemple Pokopia qui cartonne alors que c’est une GKC

Toutes ces considerations ca doit interesser 5% du public et encore je suis gentil
masharu publié le 01/06/2026 à 17:22
aeris201 Pokémon est grand public et c'est de ça là haut donc ont parle, autrement ça affecte bien des tiers sur NS2.
mrvince publié le 01/06/2026 à 17:23
aeris201 +1 la vrai vie c'est pas les forums de JV. Le grand public en a rien a faire de ça.
aeris201 publié le 01/06/2026 à 17:27
mrvince Tres juste.

Dans la vraie vie les ventes en demat représentent autant voir plus que le physique. Donc le public s’en fout de ces considerations il n’est plus a ca pres
guiguif publié le 01/06/2026 à 17:27
mrvince Il n'est surtout pas au courant.
masharu publié le 01/06/2026 à 17:34
mrvince Quand ça demande Zelda sur PlayStation c'est de l'ignorance, pas du jemenfoutisme comme certains le prétendent ici.
link49 publié le 01/06/2026 à 18:35
Mérité vu les retours que j'ai pu lire.
grundbeld publié le 01/06/2026 à 18:48
saram Le public est tout simplement mal informé. Certains de mes amis joueurs expérimentés ne savaient même pas que c'était une fausse version physique. Alors le grand public tu penses bien...

Après ça reste une pratique profondément malhonnête. Tu fais partie de ceux qui rigolent mais pourtant ceux qui boycottent ce genre de pratiques ont raison. C'est totalement irrespectueux pour le consommateur ce genre de pratiques. Enfin je sais pas, ce demeuré de aeris201 est de ton avis quand même. Je me poserais des question à ta place.
masharu publié le 01/06/2026 à 19:27
grundbeld C'est un démeuré et faux-fan de Nintendo en plus .
rendan publié le 01/06/2026 à 21:49
Aeris201 +100000000000 Madame
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
007 First Light
3
Ils aiment
Nom : 007 First Light
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : IO Interactive
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo