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The Witcher 3 tape les 65 millions de ventes
Dans le cadre de son dernier rapport, CD Projekt se montre tout fier d'annoncer que The Witcher 3 tourne désormais à 65 millions de ventes, soit toujours le plus gros succès de l'histoire du RPG, sauf si Bethesda contre un jour avec les données de Skyrim.

En outre :

- 513 employés sur The Witcher 4 (+14)
- 163 sur Cyberpunk 2 (+14)
- 83 sur le Projet Sirius, spin-off coop de The Witcher (+12)
- 24 sur une nouvelle licence RPG (-2)

- The Witcher 3 : Songs of the Past (développé majoritairement chez Fool's Theory) sera comparable à Blood & Wine en terme d'ambition, confirmant à demi-mot les rumeurs d'une toute nouvelle région.
- L'extension intégrera de nouvelles cartes Gwent.
- Le support des mods sur consoles est toujours en développement.

4
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bourbon, goldmen33, link49, escobar
publié le 29/05/2026 à 07:55 par Gamekyo
commentaires (15)
mooplol publié le 29/05/2026 à 07:59
J’espere qu’il sera en stand alone pour pouvoir l’avoir en physique sans repasser par le rachat d’un witcher 3 complète edition 2
bourbon publié le 29/05/2026 à 08:00
Toujours pas d'info sur le remake du 1 ?
goldmen33 publié le 29/05/2026 à 08:16
Il mérite 3 fois plus !
51love publié le 29/05/2026 à 08:23
sera comparable à Blood & Wine en terme d'ambition, confirmant à demi-mot les rumeurs d'une toute nouvelle région.




ça serait incroyable
mattewlogan publié le 29/05/2026 à 08:58
Grosse attente
Quand on voit la qualité des DLC, jamais égalé
mrvince publié le 29/05/2026 à 09:02
Peut être que je vais ré(réréré)essayer d'y jouer... Jamais réussi a rentrer dedans malgré 2-3 essais...
sosky publié le 29/05/2026 à 09:39
Par contre à voir ét
testament publié le 29/05/2026 à 09:49
https://youtu.be/wWhgWmrrOfk
sosky publié le 29/05/2026 à 10:00
A voir étant donné qu'on est sur un autre studio qui est sur le développement du DLC, mais bon on espère une qualité égale à B&W des maîtres
coconutsu publié le 29/05/2026 à 10:11
Impressionnant, après la série TV a bien boosté les ventes. Curieux de voir les ventes d'elden ring ou encore Bloodborne avec leur film respectif.
shanks publié le 29/05/2026 à 11:17
sosky
Après l'autre studio en question, c'est des anciens de CDPR
churos45 publié le 29/05/2026 à 11:21
Je l'ai d'ailleurs racheté pour 6€ sur PS5. Ma dernière save date de 2016, mais l'annonce du DLC m'a donné envie de finir les dernières quêtes annexes qu'il me restait
rogeraf publié le 29/05/2026 à 12:56
513 employés sur The Witcher 4, vont peter le milliard en budget ou quoi ?
51love publié le 29/05/2026 à 13:58
rogeraf c'est enorme ouais. Curieux de connaitre le budget, probablement le jeu le plus cher à produire de l'histoire apres GTA6 (et sans compter Star Citizen )

Quand on voit le budget dev de TW3 aurait été de seulement 30-40 millions de dollar

le budget a du faire x10....
hir0k publié le 29/05/2026 à 14:42
une petit édition switch 2 gratuite ce serait parfait =)
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Fiche descriptif
The Witcher 3 : Traque Sauvage
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Nom : The Witcher 3 : Traque Sauvage
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : CD Projekt Red
Genre : RPG
Multijoueur : non
Sortie européenne : 19/05/2015
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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