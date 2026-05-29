The Witcher 3 tape les 65 millions de ventes

Dans le cadre de son dernier rapport, CD Projekt se montre tout fier d'annoncer quetourne désormais à 65 millions de ventes, soit toujours le plus gros succès de l'histoire du RPG, sauf si Bethesda contre un jour avec les données deEn outre :- 513 employés sur(+14)- 163 sur(+14)- 83 sur le Projet Sirius, spin-off coop de(+12)- 24 sur une nouvelle licence RPG (-2)(développé majoritairement chez Fool's Theory) sera comparable àen terme d'ambition, confirmant à demi-mot les rumeurs d'une toute nouvelle région.- L'extension intégrera de nouvelles cartes Gwent.- Le support des mods sur consoles est toujours en développement.