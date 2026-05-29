The Witcher 3 tape les 65 millions de ventes

Dans le cadre de son dernier rapport, CD Projekt se montre tout fier d'annoncer que The Witcher 3
tourne désormais à 65 millions de ventes, soit toujours le plus gros succès de l'histoire du RPG, sauf si Bethesda contre un jour avec les données de Skyrim
.
En outre :
- 513 employés sur The Witcher 4
(+14)
- 163 sur Cyberpunk 2
(+14)
- 83 sur le Projet Sirius, spin-off coop de The Witcher
(+12)
- 24 sur une nouvelle licence RPG (-2)
- The Witcher 3 : Songs of the Past
(développé majoritairement chez Fool's Theory) sera comparable à Blood & Wine
en terme d'ambition, confirmant à demi-mot les rumeurs d'une toute nouvelle région.
- L'extension intégrera de nouvelles cartes Gwent.
- Le support des mods sur consoles est toujours en développement.
ça serait incroyable
Quand on voit la qualité des DLC, jamais égalé
Après l'autre studio en question, c'est des anciens de CDPR
Quand on voit le budget dev de TW3 aurait été de seulement 30-40 millions de dollar
le budget a du faire x10....