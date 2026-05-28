Tom Henderson confirme l'arrivée du remake de Rayman Legends, et en donne même la date Tom Henderson confirme l'arrivée du remake de Rayman Legends, et en donne même la date

Comme montré hier en blog, le fameux remake de Rayman ne sera pas pour remettre au goût du jour le tout premier épisode, mais remettre en avant Rayman Legends, un jeu certes toujours aussi excellente, et c'est peut-être parce qu'il n'a aucunement vieilli que l'on se demande l'intérêt d'une refonte actuelle.



Bref, Tom Henderson vient nous apporter un peu de matière pour dire que :



- Ce Rayman Legends : Retold sortira le 1er octobre 2026.

- Développé avec le soutien de l'ancienne team de Prince of Persia (The Lost Crown).

- Reveal dans « les prochains jours ».



C'est tout, donc on espère quand même quelque chose d'assez consistant au niveau du contenu neuf, notamment des niveaux musicaux inédits.