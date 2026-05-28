Tom Henderson confirme l'arrivée du remake de Rayman Legends, et en donne même la date
Comme montré hier en blog, le fameux remake de Rayman ne sera pas pour remettre au goût du jour le tout premier épisode, mais remettre en avant Rayman Legends, un jeu certes toujours aussi excellente, et c'est peut-être parce qu'il n'a aucunement vieilli que l'on se demande l'intérêt d'une refonte actuelle.
Bref, Tom Henderson vient nous apporter un peu de matière pour dire que :
- Ce Rayman Legends : Retold sortira le 1er octobre 2026.
- Développé avec le soutien de l'ancienne team de Prince of Persia (The Lost Crown).
- Reveal dans « les prochains jours ».
C'est tout, donc on espère quand même quelque chose d'assez consistant au niveau du contenu neuf, notamment des niveaux musicaux inédits.
publié le 28/05/2026 à 10:31 par Gamekyo
Ce n est pas celui de PoP the lost crown?
j'ai confondu avec leurs trois jeux là
Je modifie
À voir ce que ça signifie avec le prochain trailer
ils sont bons à jouer aujourd'hui ?
parce que clairement le premier rayman il me tombe des mains
Franchement je ne vois vraiment pas ce qu'ils peuvent apporter de plus hormis quelque détails.
A moins de le passer en 3 d ( ce qui est impossible) je ne vois pas l intérêt. Le jeu est sorti sur toutes les consoles déjà existantes avec un nombre incalculable de promos.
Je ne vois pas quel public il peu encore trouver.
Ne pas trop en attendre, est à mon avis une sage idée
jsuis un joueur full solo