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Tom Henderson confirme l'arrivée du remake de Rayman Legends, et en donne même la date
Comme montré hier en blog, le fameux remake de Rayman ne sera pas pour remettre au goût du jour le tout premier épisode, mais remettre en avant Rayman Legends, un jeu certes toujours aussi excellente, et c'est peut-être parce qu'il n'a aucunement vieilli que l'on se demande l'intérêt d'une refonte actuelle.

Bref, Tom Henderson vient nous apporter un peu de matière pour dire que :

- Ce Rayman Legends : Retold sortira le 1er octobre 2026.
- Développé avec le soutien de l'ancienne team de Prince of Persia (The Lost Crown).
- Reveal dans « les prochains jours ».

C'est tout, donc on espère quand même quelque chose d'assez consistant au niveau du contenu neuf, notamment des niveaux musicaux inédits.
  • Tom Henderson confirme l'arrivée du remake de Rayman Legends, et en donne même la date
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kisukesan, natedrake
publié le 28/05/2026 à 10:31 par Gamekyo
commentaires (26)
fan2jeux publié le 28/05/2026 à 10:36
En soutien avec la team du rogue?
Ce n est pas celui de PoP the lost crown?
shanks publié le 28/05/2026 à 10:37
fan2jeux
j'ai confondu avec leurs trois jeux là
Je modifie
fdestroyer publié le 28/05/2026 à 10:42
Ils veulent remaker quoi? Le jeu reste d'une beauté à couper le souffler aujourd'hui
krusty79 publié le 28/05/2026 à 10:43
Ils ont choisi le remake le moins utile...ou le plus facile et bon marché...
xynot publié le 28/05/2026 à 10:46
Le seul intérêt serait s'ils ont ajouté la coop en ligne
amario publié le 28/05/2026 à 10:54
A ce niveau j'appellerai ça une ressortie
vyse publié le 28/05/2026 à 11:10
Je pense que certaines infos nous dépasse ; je suis sûr qu'il y'a qq chose de rationnel autour de ce remake ; peut-être l'expiration de certains droits ou alors des conflits juridique
keiku publié le 28/05/2026 à 11:36
vyse ou peut être que rien n'est rationnel comme souvent dans l'industrie
ganon29 publié le 28/05/2026 à 11:41
Il est parfaitement jouable sur toutes les consoles récentes...
yanssou publié le 28/05/2026 à 11:50
Aucun intérêt
altendorf publié le 28/05/2026 à 12:03
Bon bah j'imagine qu'on a déjà un jeu du SOP...
drybowser publié le 28/05/2026 à 12:22
Genial probablement le seul rayman qui n avait pas besoin d'un remake !!
nigel publié le 28/05/2026 à 12:29
J'ai aussi lu que le jeu aurait une refonte majeure, avec certains niveau en full 3d et d'autres en 2.5d...

À voir ce que ça signifie avec le prochain trailer
jacquescechirac publié le 28/05/2026 à 12:36
Il sont comment d'ailleurs les rayman legends/ originz?
ils sont bons à jouer aujourd'hui ?
parce que clairement le premier rayman il me tombe des mains
midomashakil publié le 28/05/2026 à 12:41
C'est pour quand le remake du remake de black flag ????
taiko publié le 28/05/2026 à 12:48
jacquescechirac c'est vraiment des jeux de plateforme excellent en coop
rogeraf publié le 28/05/2026 à 12:58
midomashakil La Gen suivante, faut etre patient ca arrivera
kikoo31 publié le 28/05/2026 à 13:31
On peux se faire voir pour un vrai remake d'un Rayman 1 ou Rayman 3d
celebenoit84 publié le 28/05/2026 à 13:31
Hey, il faut combien de studio a ubi, pour faire le remake d'un jeu 2d. Sachant que si le boulot est le même que ce qu'ils ont fait une Rayman 1 ça sera une blague.
Franchement je ne vois vraiment pas ce qu'ils peuvent apporter de plus hormis quelque détails.
A moins de le passer en 3 d ( ce qui est impossible) je ne vois pas l intérêt. Le jeu est sorti sur toutes les consoles déjà existantes avec un nombre incalculable de promos.
Je ne vois pas quel public il peu encore trouver.
Ne pas trop en attendre, est à mon avis une sage idée
schwarzie publié le 28/05/2026 à 13:45
Pendant ce temps, rien pour Driver ou Splinter Cell. Les choix d'Ubisoft depuis 10 ans, c'est WTF.
escobar publié le 28/05/2026 à 15:03
Aucun intérêt car le jeu de base est déjà sublime
jacquescechirac publié le 28/05/2026 à 15:55
taiko et en solo ils valent le coup ?
jsuis un joueur full solo
zanpa publié le 28/05/2026 à 16:51
C’est comme si tu voulais transformer un tomate en tomate … inutile as fuck ! Ça pas se vendre et ensuite ils diront : on vous avez prévenu que Raymond ça vend pas » bande de rat
lautrek publié le 28/05/2026 à 18:29
zanpa ou alors ils vont prendre les joueurs en otage en sortant un truc du genre : "si le remake se vend bien, on vous fera un nouveau jeu Rayman."
foxstep publié le 28/05/2026 à 18:29
Bof imagine être hype par un truc Ubichiotte en 2026
taiko publié le 28/05/2026 à 19:01
jacquescechirac oui c'est très sympa
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Rayman Legends
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Nom : Rayman Legends
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox 360 - PlayStation 3 - Nintendo Wii - - Nintendo 3DS - Wii U
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