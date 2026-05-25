Steam : Forza Horizon 6 s'est permis d'exploser son propre record d'audience
Avec un pic de 180.000 joueurs ses premiers jours, Forza Horizon 6 était devenu dans la seconde et de loin le meilleur lancement dans l'histoire d'un jeu de courses sur Steam. Et pourtant on ne parlait que de la version Premium avec ses quelques jours d'accès anticipé.
Car avec la version standard 5 jours plus tard, le compteur s'est de nouveau emballé pour atteindre le week-end dernier un pic de 302.000 joueurs connectés simultanément. Voilà voilà. Et à titre de comparaison, les précédents tenants du record, c'est la triplette Forza Horizon 5, F1 2015 et Need for speed Heat, tous à environ 80.000, renforçant chez Playground la stature de grand patron dans le genre arcade/simu.
Car hormis la chine et le Brésil par exemple je vois pas où ils pourraient aller plus tard.
J'aimerai un épisode annexe a l'avenir un peu plus fou qu'à l'accoutumée ( pas dans l'espace par exemple hein ) mais un truc déjanté.
J'en ai discuté avec un autre fan et une idée a émergé, qui pour le coup pourrait enfin apporter du neuf.
Un épisode sur x territoire (même un déjà vu, qu'importe) avec suffisamment d'espaces urbains, mais au lieu d'un système de "saisons", pourquoi pas un système de temporalité par les époques.
Genre imaginons un nouvel épisode aux USA, mais avec un cycle années 60, 80, 2000, 2020, avec du coup de grosses modifications dans l'ambiance des villes, les stations radios, et certaines épreuves spéciales forcément.
Traverser les champs et forêt ça va un épisode maintenant c'est l'ennui.
Peuvent tenter les années 60/70/80.
Pourquoi pas l’Europe ( France Allemagne Suisse Italie du Nord).
T’façon y’a une chose qui m’embête, c’est que les villes ne rendent pas honneur aux vraies villes à l’inverse des paysages.
Dans le dernier, on ressent peu l’ambiance courses de rue tokyoites…
Joues à NFS.
FH n'a pas besoin d'avoir du nos, ni de patrouille de police que te prend en filature.
FH = course fun... pas du Max Max de rue avec des TakeDown.
L'idée du FH à travers les époques est par contre intéressant...
Mais est-ce que PGG a envie d'ajouter une dimension sci-fi à son jeu?
Peut-être inconsciemment j’attendais une sorte de Tokyo Drift.
negan En vrai, ils ont pleins de possibilités, FH4 est un des meilleurs épisodes et pourtant il se déroule en Grande Bretagne, alors que c'est pas l'endroit qui fait le plus rêvé au monde de base. En Afrique du sud, ça pourrait être cool (la savane, la faune et la flore locale, une métropole genre Cape Town etc)
Il y a de quoi faire.