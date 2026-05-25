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Steam : Forza Horizon 6 s'est permis d'exploser son propre record d'audience
Avec un pic de 180.000 joueurs ses premiers jours, Forza Horizon 6 était devenu dans la seconde et de loin le meilleur lancement dans l'histoire d'un jeu de courses sur Steam. Et pourtant on ne parlait que de la version Premium avec ses quelques jours d'accès anticipé.

Car avec la version standard 5 jours plus tard, le compteur s'est de nouveau emballé pour atteindre le week-end dernier un pic de 302.000 joueurs connectés simultanément. Voilà voilà. Et à titre de comparaison, les précédents tenants du record, c'est la triplette Forza Horizon 5, F1 2015 et Need for speed Heat, tous à environ 80.000, renforçant chez Playground la stature de grand patron dans le genre arcade/simu.

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negan, rendan, link49, junaldinho, ouken
publié le 25/05/2026 à 08:25 par Gamekyo
commentaires (16)
negan publié le 25/05/2026 à 08:40
Ils vont avoir un problème a l'avenir, outre le renouvellement qu'il va falloir faire il va y avoir un problème de destination.

Car hormis la chine et le Brésil par exemple je vois pas où ils pourraient aller plus tard.

J'aimerai un épisode annexe a l'avenir un peu plus fou qu'à l'accoutumée ( pas dans l'espace par exemple hein ) mais un truc déjanté.
shanks publié le 25/05/2026 à 08:56
negan
J'en ai discuté avec un autre fan et une idée a émergé, qui pour le coup pourrait enfin apporter du neuf.

Un épisode sur x territoire (même un déjà vu, qu'importe) avec suffisamment d'espaces urbains, mais au lieu d'un système de "saisons", pourquoi pas un système de temporalité par les époques.

Genre imaginons un nouvel épisode aux USA, mais avec un cycle années 60, 80, 2000, 2020, avec du coup de grosses modifications dans l'ambiance des villes, les stations radios, et certaines épreuves spéciales forcément.
parrain59 publié le 25/05/2026 à 09:01
J'aimerai qu'ils partent dans l'arcade pure, ça manque de collision, d'impact , de boost , de poursuite.
Traverser les champs et forêt ça va un épisode maintenant c'est l'ennui.
negan publié le 25/05/2026 à 09:09
shanks Yep ca pourrait être cool.
masharu publié le 25/05/2026 à 09:28
Va bien falloir inventer quelque chose d'important pour demain ramener les joueurs sur la future console Xbox, Forza ou autre IP. Parce que si c'est la même chose mais juste un autre sandbox, autant le jouer sur Steam ou PlayStation.
heracles publié le 25/05/2026 à 11:27
parrain59 Je rêve d'un système où les bagnoles sont complètement détruites à la Burnout. Mais ça n'arrivera plus à mon avis, les constructeurs ne veulent pas que leurs voitures sont trop défoncés dans les jeux de course...
shambala93 publié le 25/05/2026 à 11:30
negan
Peuvent tenter les années 60/70/80.

Pourquoi pas l’Europe ( France Allemagne Suisse Italie du Nord).

T’façon y’a une chose qui m’embête, c’est que les villes ne rendent pas honneur aux vraies villes à l’inverse des paysages.

Dans le dernier, on ressent peu l’ambiance courses de rue tokyoites…
51love publié le 25/05/2026 à 11:39
shambala93 je suis d'accord autant les paysages naturels sont magnifiques, les voitures sont de plus en plus réalistes, le Ray Tracing a pas mal apporté sur cet aspect, mais les paysages urbains sont pas au même niveau. Ça passe mais c'est pas incroyable.
edarn publié le 25/05/2026 à 11:58
parrain59
Joues à NFS.

FH n'a pas besoin d'avoir du nos, ni de patrouille de police que te prend en filature.
FH = course fun... pas du Max Max de rue avec des TakeDown.


L'idée du FH à travers les époques est par contre intéressant...
Mais est-ce que PGG a envie d'ajouter une dimension sci-fi à son jeu?
romgamer6859 publié le 25/05/2026 à 12:00
Peut être un groupement de pays pour le prochain ? N'oubliez pas que le côté "folie" c'est pour les extensions
mrvince publié le 25/05/2026 à 14:53
Pas encore joué a celui ci. Je ne voulais pas d'ailleurs a la base car pour moi ça fait déjà 1 ou 2 épisodes que la formule me saoule... Après ca va être compliqué à renouveler... Le changement d'époque ca me parait beaucoup trop de boulot avec les graphismes de la série.
shambala93 publié le 25/05/2026 à 16:28
51love
Peut-être inconsciemment j’attendais une sorte de Tokyo Drift.
zybear publié le 25/05/2026 à 17:13
même si certains choix de game design m'agacent, ça reste mérité, le jeu est intouchable dans son genre. Que ce soit sur la conduite, les tracés, la map qui est gigantesque et de loin la meilleure de toute la série. On retrouve le meilleur des biomes de tout les épisodes mais améliorés. Et graphiquement ça casse toujours autant la machoire

negan En vrai, ils ont pleins de possibilités, FH4 est un des meilleurs épisodes et pourtant il se déroule en Grande Bretagne, alors que c'est pas l'endroit qui fait le plus rêvé au monde de base. En Afrique du sud, ça pourrait être cool (la savane, la faune et la flore locale, une métropole genre Cape Town etc)
negan publié le 25/05/2026 à 17:43
zybear Ils iront en chine je pense .

Il y a de quoi faire.
zybear publié le 25/05/2026 à 20:29
negan peut être mais pas pour le 7, ils feront pas l'asie 2x de suite, à moins de partir sur plusieurs pays en même temps mais pour un open world j'y crois pas trop
ouken publié le 25/05/2026 à 21:02
Meilleur épisode de la série , une gifle monumental !! Sur pc ces une giga claque
Gras
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Fiche descriptif
Forza Horizon 6
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Nom : Forza Horizon 6
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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