Steam : Forza Horizon 6 s'est permis d'exploser son propre record d'audience

Avec un pic de 180.000 joueurs ses premiers jours,était devenu dans la seconde et de loin le meilleur lancement dans l'histoire d'un jeu de courses sur Steam. Et pourtant on ne parlait que de la version Premium avec ses quelques jours d'accès anticipé.Car avec la version standard 5 jours plus tard, le compteur s'est de nouveau emballé pour atteindre le week-end dernier un pic de 302.000 joueurs connectés simultanément. Voilà voilà. Et à titre de comparaison, les précédents tenants du record, c'est la tripletteet, tous à environ 80.000, renforçant chez Playground la stature de grand patron dans le genre arcade/simu.