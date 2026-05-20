Officiel : Warhorse Studios confirme travailler sur un RPG Le Seigneur des Anneaux
L'excellente nouvelle du jour pour les fans de l'œuvre majeure de l'heroic-fantasy : Warhorse Studios arrête de tourner autour du pot devant les rumeurs insistantes, et officialise travailler sur sa propre adaptation RPG du Seigneur des Anneaux en monde ouvert (rappelons que Crystal Dynamics aurait son propre projet de son côté).
Le studio tchèque confirme avoir également en chantier un Kingdom Come Deliverance III (ou en tout cas un nouveau jeu de cette licence), sans préciser néanmoins si ce cher Daniel Vavra reviendra pour l'un ou l'autre à l'écriture, lui qui est très occupé à porter Kingdom Come à l'écran (cinéma ou série, on ne sait pas encore).
Allez, on continue de donner les bonnes licences aux bonnes personnes :
- Fallout à Obsidian
- Duke Nukem à MachineGames
Bon par contre... VF oblige j'espère.
shanks mais tellement, si seulement Duke Nukem pouvait revenir à la sauce MachineGames
VO so British only
Complètement d'accord pour la VF.
Rockstar se fait des couilles en adamantium et les mecs sont pas foutu de proposer le choix pour une VF.
Et qu'on viennent pas me dire que ça ferait caricatural bla bla bla, le cinéma le fait depuis des années et beaucoup de doublages sont excellents, alors pourquoi pas le jeu vidéo?
À part ça, je suis complètement hype. Les 2 KCD sont d'excellents jeux, plus particulierement KCD2 qui est un ovni. Et pour le Seigneur des anneaux, hate de voir ça aussi, j'ai toujours kiffé cette licence.
PS : Je pourrais simplement dire je n’aime pas ou ce n’est pas fait pour moi mais je commence à faire des réponses comme la plus part des gens. Ça fait réagir et les gens aimes avoir de l’attention même en disant de la merde