Officiel : Warhorse Studios confirme travailler sur un RPG Le Seigneur des Anneaux

L'excellente nouvelle du jour pour les fans de l'œuvre majeure de l'heroic-fantasy : Warhorse Studios arrête de tourner autour du pot devant les rumeurs insistantes, et officialise travailler sur sa propre adaptation RPG duen monde ouvert (rappelons que Crystal Dynamics aurait son propre projet de son côté).Le studio tchèque confirme avoir également en chantier un(ou en tout cas un nouveau jeu de cette licence), sans préciser néanmoins si ce cher Daniel Vavra reviendra pour l'un ou l'autre à l'écriture, lui qui est très occupé à porterà l'écran (cinéma ou série, on ne sait pas encore).