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Officiel : Warhorse Studios confirme travailler sur un RPG Le Seigneur des Anneaux
L'excellente nouvelle du jour pour les fans de l'œuvre majeure de l'heroic-fantasy : Warhorse Studios arrête de tourner autour du pot devant les rumeurs insistantes, et officialise travailler sur sa propre adaptation RPG du Seigneur des Anneaux en monde ouvert (rappelons que Crystal Dynamics aurait son propre projet de son côté).

Le studio tchèque confirme avoir également en chantier un Kingdom Come Deliverance III (ou en tout cas un nouveau jeu de cette licence), sans préciser néanmoins si ce cher Daniel Vavra reviendra pour l'un ou l'autre à l'écriture, lui qui est très occupé à porter Kingdom Come à l'écran (cinéma ou série, on ne sait pas encore).

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mithrandir, jenicris, aozora78, shinz0, belmoncul, thauvinho, icebergbrulant, gameslover, aros
publié le 20/05/2026 à 08:54 par Gamekyo
commentaires (25)
shanks publié le 20/05/2026 à 08:55
Putain, ça va être énorme

Allez, on continue de donner les bonnes licences aux bonnes personnes :

- Fallout à Obsidian
- Duke Nukem à MachineGames
gat publié le 20/05/2026 à 08:58
shanks Et Haze à Valve.
shinz0 publié le 20/05/2026 à 09:03
L'expérience du studio + le lore du seigneur des anneaux ça risque d'être du lourd
xynot publié le 20/05/2026 à 09:03
Les meilleurs pour s'en occuper
grievous32 publié le 20/05/2026 à 09:07
Et ben, Kingdom Come j'en ai vu des bouts, je pense pas me mettre dessus, mais ça, ça pourrait.

Bon par contre... VF oblige j'espère.
mithrandir publié le 20/05/2026 à 09:10
Ça c'est put*** de bonne nouvelle ! J'espère juste un truc un peu moins "punitif" et réaliste sur le côté nourriture/température etc que KC.
shanks mais tellement, si seulement Duke Nukem pouvait revenir à la sauce MachineGames
mrpopulus publié le 20/05/2026 à 09:12
Putain j'ai bandé
mrvince publié le 20/05/2026 à 09:17
Propre. On attend de voir. Dans 5-6 Ans
link571 publié le 20/05/2026 à 09:24
Et bien j’espère que ça va pas être un gameplay aussi naze qu’un KCD…
rogeraf publié le 20/05/2026 à 09:24
Purain, ca fait plaisir
pcverso publié le 20/05/2026 à 09:24
Excellent nouvelle, ce studio fait de vrai pépite.
mattewlogan publié le 20/05/2026 à 09:33
Super nouvelle
azerty publié le 20/05/2026 à 09:36
Bon par contre... VF oblige j'espère.

VO so British only
grievous32 publié le 20/05/2026 à 09:46
Azerty je sais pas s'ils ont un partenariat avec quelqu'un pour pouvoir travailler sur la licence, mais avec la thune qu'ils ont fait sur Kingdom Come, qu'ils aillent pas faire du only VO, ce serait un foutage de gueule monstrueux type Rockstar Games. Même Ubi et EA font cet effort sur plein de langues et les gens leur chient dessus...
gasmok2 publié le 20/05/2026 à 10:09
grievous32
Complètement d'accord pour la VF.
Rockstar se fait des couilles en adamantium et les mecs sont pas foutu de proposer le choix pour une VF.
Et qu'on viennent pas me dire que ça ferait caricatural bla bla bla, le cinéma le fait depuis des années et beaucoup de doublages sont excellents, alors pourquoi pas le jeu vidéo?
zekk publié le 20/05/2026 à 10:21
gat ça fait longtemps que je ne t'avais plus vu citer Haze
sosky publié le 20/05/2026 à 10:36
La hype
snave publié le 20/05/2026 à 10:40
link571 Le gameplay de KCD n'a absolument rien de naze, il est juste réaliste et ça lui va très bien, vu que le jeu lui-même baigne dans le réalisme. C'est ça que vous pigez pas certains, si tu veux un RPG au gameplay plus dynamique, il y a d'autres RPG hein.

À part ça, je suis complètement hype. Les 2 KCD sont d'excellents jeux, plus particulierement KCD2 qui est un ovni. Et pour le Seigneur des anneaux, hate de voir ça aussi, j'ai toujours kiffé cette licence.
thauvinho publié le 20/05/2026 à 10:51
grievous32 publié le 20/05/2026 à 10:53
Gasmok2 leur excuse principale, c'est que c'est pour l'immersion... Comme si c'était immersif d'avoir des sous-titres t'sais... Et puis même sans ça, on devrait avoir le choix entre """l'immersion""" et l'immersion, celle où on comprend tout sans avoir besoin de regarder à côté de l'image =>
link571 publié le 20/05/2026 à 11:03
snave Pour moi ce jeu c’est de la merde.

PS : Je pourrais simplement dire je n’aime pas ou ce n’est pas fait pour moi mais je commence à faire des réponses comme la plus part des gens. Ça fait réagir et les gens aimes avoir de l’attention même en disant de la merde
shambala93 publié le 20/05/2026 à 11:05
J’espère que le jeu sera en vue à la troisième personne… des coups d’épée à la première personne, je n’y arrive pas !
keiku publié le 20/05/2026 à 11:16
curieux de voir ce que ca va donner
noishe publié le 20/05/2026 à 12:00
gat Pour qu'ils fassent un Haze 2 mais jamais de 3
aros publié le 20/05/2026 à 12:36
Intéressant, très intéressant.
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Kingdom Come : Deliverance II
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Nom : Kingdom Come : Deliverance II
Support : PC
Editeur : Koch Media
Développeur : Warhorse
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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