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Contrairement à Gang of Dragon, Star Wars : Fate of the Old Republic a lui trouvé de l'argent
L'annonce de Star Wars : Fate of the Old Republic a fait plaisir à du monde, encore plus par son statut pleinement assumé de suite spirituelle de la franchise Knights of the Old Republic, le tout avec aux commandes l'une des anciennes grandes stars de Bioware justement (Casey Hudson) dans son nouveau studio Arcanaut.

Puis vint l'interrogation principale de notre époque : qui paye pour ça ? La question n'a pas été vite répondue (5 mois) mais on la connaît désormais, et ce sera donc GreaterThan Group, une société d'investissement dont l'existence est d'ailleurs assez intéressante : elle appartient au chinois Simon Zhu, ancien cadre de NetEase qui avait justement quitté l'entreprise il y a un an après une baisse des investissements dans le domaine JV (d'où l'affaire Gang of Dragon tout juste abordée).

Simon Zhu compte donc reprendre son travail en sortant le chéquier pour le précité comme le prochain jeu de David Vonderhaar (vétéran de chez Treyarch, et ce ne sera pas du tout du Call of), et pour rebondir sur le sujet, Casey Hudson a tout juste déclaré auprès de Bloomberg ne pas vouloir tomber dans une ambition débordante (« Plus grand ne veut pas dire meilleur ») et que si Star Wars : Fate of the Old Republic ne demandera pas des centaines d'heures pour être bouclé, il proposera néanmoins des choix narratifs pour rendre intéressant d'autres runs.

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jenicris, eruroraito7, elcidfx
publié le 12/05/2026 à 20:35 par Gamekyo
commentaires (6)
yanssou publié le 12/05/2026 à 20:40
Le remake est toujours en vie ou c'est mort ?
shanks publié le 12/05/2026 à 20:45
yanssou
Toujours en vie selon Saber, et ce serait apparemment la team Mad Head Games dessus (ceux qui font Hellraiser Revival en parallèle).

On va essayer d'y croire hein...
altendorf publié le 12/05/2026 à 20:56
GreaterThan Group qui finance également BulletFarm d'un ancien de Treyarch et MAGship d'un ancien de Konami.
yanssou publié le 12/05/2026 à 21:09
shanks merci pour l'info, plus qu'à croiser les doigts.
ravyxxs publié le 12/05/2026 à 22:54
Star Wars : Fate of the Old Republic ne demandera pas des centaines d'heures pour être bouclé

Comment tu sais ?
sasquatsch publié le 13/05/2026 à 05:33
Foie en créativité (capitalisme) tu as
Joueurs (pognon) tu gagneras
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Star Wars : Knights of the Old Republic Remake
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Nom : Star Wars : Knights of the Old Republic Remake
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : ASPYR
Genre : RPG
Autres versions : Playstation 5
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