Contrairement à Gang of Dragon, Star Wars : Fate of the Old Republic a lui trouvé de l'argent

L'annonce dea fait plaisir à du monde, encore plus par son statut pleinement assumé de suite spirituelle de la franchise, le tout avec aux commandes l'une des anciennes grandes stars de Bioware justement (Casey Hudson) dans son nouveau studio Arcanaut.Puis vint l'interrogation principale de notre époque : qui paye pour ça ? La question n'a pas été vite répondue (5 mois) mais on la connaît désormais, et ce sera donc GreaterThan Group, une société d'investissement dont l'existence est d'ailleurs assez intéressante : elle appartient au chinois Simon Zhu, ancien cadre de NetEase qui avait justement quitté l'entreprise il y a un an après une baisse des investissements dans le domaine JV (d'où l'affairetout juste abordée).Simon Zhu compte donc reprendre son travail en sortant le chéquier pour le précité comme le prochain jeu de David Vonderhaar (vétéran de chez Treyarch, et ce ne sera pas du tout du Call of), et pour rebondir sur le sujet, Casey Hudson a tout juste déclaré auprès de Bloomberg ne pas vouloir tomber dans une ambition débordante () et que sine demandera pas des centaines d'heures pour être bouclé, il proposera néanmoins des choix narratifs pour rendre intéressant d'autres runs.