Crimson Desert s'offre encore une MAJ, avec plein d'animaux et une option très réclamée

On pensait que Pearl Abyss allait ralentir le rythme des mises à jour de Crimson Desert
, juste pour abreuver prochainement les nouvelles fonctionnalités Boss/Camp donc, mais non, les mecs ne lâchent rien et ont balancé la 1.06 répondant ici à la problématique sur la forge et la gestion des ressources pour son matos.
Il est donc désormais (et enfin) possible de procéder à une fonctionnalité d'extraction chez n'importe quel forgeron pour récupérer les matériaux d'upgrades (l'équipement ne sera pas détruit, mais baissera juste de level), à 70 % pour les matériaux simples et 100 % pour les plus rares. Idéal pour enfin upper autre chose bien que l'on se demande si ça n'aurait pas été plus simple de proposer également une option transmog (peut-être à la prochaine MAJ ?).
Également dans la MAJ :
- Pleins de nouvelles espèces à apprivoiser et monter (loups, ours, lions, dromadaires…).
- Nouveau menu totalement dédié à l'inventaire de nos bestioles.
- Amélioration du combat à mains nues (et ajout de compétences dédiées pour Oongka).
- Ajout d'un Talisman permettant à notre chien d'attaquer les ennemis.
- Option pour le rendu des tons nocturnes.
La brouette d'autres correctifs et à retrouver à cette adresse
.
Manque GPS et transmog, et je pense que y aura plus rien à dire sur le suivi
D'ici là on pourra surement avoir des hippopotames et des girafes comme montures!
Sinon je ne vois aucun intérêt à jouer ce jeu
D'ici là on pourra surement avoir des hippopotames et des girafes comme montures!
Sinon je ne vois aucun intérêt à jouer ce jeu