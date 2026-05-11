Crimson Desert s'offre encore une MAJ, avec plein d'animaux et une option très réclamée

On pensait que Pearl Abyss allait ralentir le rythme des mises à jour de, juste pour abreuver prochainement les nouvelles fonctionnalités Boss/Camp donc, mais non, les mecs ne lâchent rien et ont balancé la 1.06 répondant ici à la problématique sur la forge et la gestion des ressources pour son matos.Il est donc désormais (et enfin) possible de procéder à une fonctionnalité d'extraction chez n'importe quel forgeron pour récupérer les matériaux d'upgrades (l'équipement ne sera pas détruit, mais baissera juste de level), à 70 % pour les matériaux simples et 100 % pour les plus rares. Idéal pour enfin upper autre chose bien que l'on se demande si ça n'aurait pas été plus simple de proposer également une option transmog (peut-être à la prochaine MAJ ?).Également dans la MAJ :- Pleins de nouvelles espèces à apprivoiser et monter (loups, ours, lions, dromadaires…).- Nouveau menu totalement dédié à l'inventaire de nos bestioles.- Amélioration du combat à mains nues (et ajout de compétences dédiées pour Oongka).- Ajout d'un Talisman permettant à notre chien d'attaquer les ennemis.- Option pour le rendu des tons nocturnes.La brouette d'autres correctifs et à retrouver