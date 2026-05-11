recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Crimson Desert s'offre encore une MAJ, avec plein d'animaux et une option très réclamée
On pensait que Pearl Abyss allait ralentir le rythme des mises à jour de Crimson Desert, juste pour abreuver prochainement les nouvelles fonctionnalités Boss/Camp donc, mais non, les mecs ne lâchent rien et ont balancé la 1.06 répondant ici à la problématique sur la forge et la gestion des ressources pour son matos.

Il est donc désormais (et enfin) possible de procéder à une fonctionnalité d'extraction chez n'importe quel forgeron pour récupérer les matériaux d'upgrades (l'équipement ne sera pas détruit, mais baissera juste de level), à 70 % pour les matériaux simples et 100 % pour les plus rares. Idéal pour enfin upper autre chose bien que l'on se demande si ça n'aurait pas été plus simple de proposer également une option transmog (peut-être à la prochaine MAJ ?).

Également dans la MAJ :

- Pleins de nouvelles espèces à apprivoiser et monter (loups, ours, lions, dromadaires…).
- Nouveau menu totalement dédié à l'inventaire de nos bestioles.
- Amélioration du combat à mains nues (et ajout de compétences dédiées pour Oongka).
- Ajout d'un Talisman permettant à notre chien d'attaquer les ennemis.
- Option pour le rendu des tons nocturnes.

La brouette d'autres correctifs et à retrouver à cette adresse.
0
Qui a aimé ?
publié le 11/05/2026 à 15:08 par Gamekyo
commentaires (6)
patrickleclairvoyant publié le 11/05/2026 à 15:32
J’ai enfin un lion comme monture, je vais testé avec les tigres
altendorf publié le 11/05/2026 à 15:43
Toujours pas de GPS... C'est une horreur les déplacements pour ramener les bandits et la carrioles
shanks publié le 11/05/2026 à 16:07
altendorf
Manque GPS et transmog, et je pense que y aura plus rien à dire sur le suivi
zoske publié le 11/05/2026 à 16:07
Vous m'appelez quand le jeu sera en 2.0
D'ici là on pourra surement avoir des hippopotames et des girafes comme montures!
Sinon je ne vois aucun intérêt à jouer ce jeu
altendorf publié le 11/05/2026 à 16:08
shanks
zoske publié le 11/05/2026 à 16:12
Vous m'appelez quand le jeu sera en 2.0
D'ici là on pourra surement avoir des hippopotames et des girafes comme montures!
Sinon je ne vois aucun intérêt à jouer ce jeu
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Crimson Desert
8
Ils aiment
Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo