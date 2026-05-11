LEGO Batman : l'ultime bande-annonce à J-11

Warner Bros Games a multiplié les déconvenues ces derniers temps mais l'entreprise compte bien rebondir sur un avenir qui se dessine doucement, de manière lointaine avec un nouveauainsi que le prochain NetherRealm (qui espérons aura su tirer quelques leçons), et plus proche de nous, le 22 mai,dont voici la bande-annonce de lancement.L'adaptation la plus ambitieuse de l'histoire de TT, couvrant plusieurs films à travers les âges, et s'il ne devrait pas y avoir de surprises scénaristiques vu le genre, attention tout de même aux spoils pour ceux qui veulent se garder toute surprise : suite à un couac, l'intégralité du jeu a été débloqué sur le Store Xbox US (apparemment par ceux qui avaient précommandé le jeu via code sur carte).