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LEGO Batman : l'ultime bande-annonce à J-11
Warner Bros Games a multiplié les déconvenues ces derniers temps mais l'entreprise compte bien rebondir sur un avenir qui se dessine doucement, de manière lointaine avec un nouveau Hogwarts Legacy ainsi que le prochain NetherRealm (qui espérons aura su tirer quelques leçons), et plus proche de nous, le 22 mai, LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir dont voici la bande-annonce de lancement.

L'adaptation la plus ambitieuse de l'histoire de TT, couvrant plusieurs films à travers les âges, et s'il ne devrait pas y avoir de surprises scénaristiques vu le genre, attention tout de même aux spoils pour ceux qui veulent se garder toute surprise : suite à un couac, l'intégralité du jeu a été débloqué sur le Store Xbox US (apparemment par ceux qui avaient précommandé le jeu via code sur carte).

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publié le 11/05/2026 à 08:09 par Gamekyo
commentaires (4)
negan publié le 11/05/2026 à 08:20
C'est preco
ravyxxs publié le 11/05/2026 à 09:17
Combien de jeu Lego Batman on a eu ? C'est chaud...
grievous32 publié le 11/05/2026 à 09:50
Y aura achat seulement s'ils font pas la connerie de faire du splitscreen vertical only...
sasquatsch publié le 11/05/2026 à 10:36
Bof bof... Aussi mignon que cela a l'air... Après avoir poncé les autres batman... Et avoir vraiment du a finir Skywalker Saga et ne pas encore avoir fini Arkham knight
Je me vois mal aller sur celui ci.
Peut être pour les p'tits nouveaux
Gras
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Fiche descriptif
LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight
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Nom : LEGO Batman : Legacy of the Dark Knight
Support : PC
Editeur : Warner Bros Interactive
Développeur : Traveller's Tales
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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