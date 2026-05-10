Dragon Quest : le rendez-vous est pris pour les 40 ans de la licence, avec des annonces

L'heure serait elle enfin venue pour? On va essayer d'y croire en apprenant que le 27 mai, date d'anniversaire des 40 ans de la franchise, les têtes d'affiche (dont Yuji Horii) tiendront un Live Stream pour faire une annonce « concernant le prochain jeu » ainsi que « d'autres surprises » sur lesquelles on vous laisse spéculer avec un large choix de possibilités : portage Switch 2 en rumeur de, annonce de versions HD-2D de, remake du VIII ou IX… ou tout simplement un nouveauPour la petite anecdote qui fait toujours mal face à la longueur des développements,a été officialisé le 27 mai 2021… pour les 35 ans de la série. Plus trop de nouvelles depuis.