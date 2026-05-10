recherche
News / Blogs
Dragon Quest : le rendez-vous est pris pour les 40 ans de la licence, avec des annonces
L'heure serait elle enfin venue pour Dragon Quest XII ? On va essayer d'y croire en apprenant que le 27 mai, date d'anniversaire des 40 ans de la franchise, les têtes d'affiche (dont Yuji Horii) tiendront un Live Stream pour faire une annonce « concernant le prochain jeu » ainsi que « d'autres surprises » sur lesquelles on vous laisse spéculer avec un large choix de possibilités : portage Switch 2 en rumeur de Dragon Quest XI S, annonce de versions HD-2D de Dragon Quest IV, remake du VIII ou IX… ou tout simplement un nouveau Monsters.

Pour la petite anecdote qui fait toujours mal face à la longueur des développements, Dragon Quest XII a été officialisé le 27 mai 2021… pour les 35 ans de la série. Plus trop de nouvelles depuis.

3
Qui a aimé ?
bourbon, gameslover, link49
publié le 10/05/2026 à 10:34 par Gamekyo
commentaires (15)
aeris201 publié le 10/05/2026 à 10:42
Ca va etre genial !

Comme d’hab ils vont annoncer plein de nouveaux jeux qui ne sortiront pas avant 5-6 ans minimum
shanks publié le 10/05/2026 à 10:49
Un remake de DQVIII sous UE5 avec TOUS les bonus de la version 3DS, ce serait tellement génial.
natedrake publié le 10/05/2026 à 10:52
Je me demande lequel sortira en premier entre DQ XII et KH IV.
shirou publié le 10/05/2026 à 11:00
shanks Clairement, surtout pour le voice acting en jap je suis prêt a faire la concession des costumes censurés pour Jessica
captaintoad974 publié le 10/05/2026 à 11:01
Je mise sur une collab avec mac Donald, et une annonce d'un DQ sur console virtuelle, allée ciao
negan publié le 10/05/2026 à 11:05
Un muso please
yanssou publié le 10/05/2026 à 11:09
5 ans après l'annonce il serai temps de lever le voile sur le 12...

Faut pas qui ce foire, le 11 n'étais déjà pas fameux. Sinon je veux un Monster ambitieux comme à l'époque avec un minimum de budget.
wickette publié le 10/05/2026 à 11:16
shanks
J’adorerai mais je sens qu’on aura un petit teaser du DQXII et 3 jeux mobiles
ratchet publié le 10/05/2026 à 11:29
J’espère le 12 sur PS5!
aozora78 publié le 10/05/2026 à 11:52
shanks
22 publié le 10/05/2026 à 12:08
shanks " TOUS les bonus de la version 3DS"

C'était pas juste un portage ??
shanks publié le 10/05/2026 à 12:16
22

- Doublage japonais.
- 2 nouveaux persos jouables.
- Combats non aléatoires.
- Mode photo (avec quête annexe dédiée).
- Option pour accélérer les combats.
- Sauvegarde rapide.
- Fin cachée inédite.
- Un nouveau donjon post-game.
- Deux mini chapitres bonus.
- Nouveaux monstres à recruter.
- Système d'alchimie amélioré (+ nouvelles recettes).
- Davantage de mini-médailles (et récompenses).
- Nouveau rang dans l'Arène des Monstres.

ça c'était du portage
Les seuls défauts de cette version, bah c'était le support, et le retour des vieux menus moches.
korou publié le 10/05/2026 à 13:28
shanks Si seulement !
mibugishiden publié le 10/05/2026 à 16:09
Franchement une version ultime de DQ11 en 60 FPS et 4K et tous les aujouts sur Switch 2 ce serait parfait, ils pourraient aussi le sortir sur PC et PS5.

Apres forcement un trailer pour le 12 on attends ca aussi.
biboufett publié le 10/05/2026 à 17:56
perso je voudrais le 12 et un remake de la version 3ds du 8
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Dragon Quest XI
8
Ils aiment
Nom : Dragon Quest XI
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : PlayStation 4 -
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo