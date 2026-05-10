Dragon Quest : le rendez-vous est pris pour les 40 ans de la licence, avec des annonces
L'heure serait elle enfin venue pour Dragon Quest XII ? On va essayer d'y croire en apprenant que le 27 mai, date d'anniversaire des 40 ans de la franchise, les têtes d'affiche (dont Yuji Horii) tiendront un Live Stream pour faire une annonce « concernant le prochain jeu » ainsi que « d'autres surprises » sur lesquelles on vous laisse spéculer avec un large choix de possibilités : portage Switch 2 en rumeur de Dragon Quest XI S, annonce de versions HD-2D de Dragon Quest IV, remake du VIII ou IX… ou tout simplement un nouveau Monsters.
Pour la petite anecdote qui fait toujours mal face à la longueur des développements, Dragon Quest XII a été officialisé le 27 mai 2021… pour les 35 ans de la série. Plus trop de nouvelles depuis.
Comme d’hab ils vont annoncer plein de nouveaux jeux qui ne sortiront pas avant 5-6 ans minimum
Faut pas qui ce foire, le 11 n'étais déjà pas fameux. Sinon je veux un Monster ambitieux comme à l'époque avec un minimum de budget.
J’adorerai mais je sens qu’on aura un petit teaser du DQXII et 3 jeux mobiles
C'était pas juste un portage ??
- Doublage japonais.
- 2 nouveaux persos jouables.
- Combats non aléatoires.
- Mode photo (avec quête annexe dédiée).
- Option pour accélérer les combats.
- Sauvegarde rapide.
- Fin cachée inédite.
- Un nouveau donjon post-game.
- Deux mini chapitres bonus.
- Nouveaux monstres à recruter.
- Système d'alchimie amélioré (+ nouvelles recettes).
- Davantage de mini-médailles (et récompenses).
- Nouveau rang dans l'Arène des Monstres.
ça c'était du portage
Les seuls défauts de cette version, bah c'était le support, et le retour des vieux menus moches.
Apres forcement un trailer pour le 12 on attends ca aussi.