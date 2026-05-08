Nintendo Switch 2 proche des 20 millions, mais des attentes à la baisse pour les prochains mois Nintendo Switch 2 proche des 20 millions, mais des attentes à la baisse pour les prochains mois

Pas les 20 millions mais pas loin : la Nintendo Switch 2 a officiellement atteint les 19,86 millions d'unités écoulées au 31 mars 2026 (2,49 millions pendant le premier trimestre de cette année), et donc en 10 mois de carrière.



On reste dans une excellente percée pour l'entreprise (à titre de comparaison, la PS5 aura mis 18 mois pour atteindre ce chiffre) mais Nintendo lui-même préfère désormais tempérer ses propres objectifs en annonçant que pour l'année fiscale en cours, donc du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, la cible est d'en vendre 16,5 millions supplémentaires, une surprenante baisse quand on sait que « l'année 2 » est censée être d'une haute importance mais chacun semble avoir conscience du potentiel impact de la future hausse de prix.



Bonus old-gen :

- La Nintendo Switch 1 s'est vendue à 550.000 unités lors du dernier trimestre, pour un total de 155,92 millions.