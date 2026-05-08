Nintendo Switch 2 proche des 20 millions, mais des attentes à la baisse pour les prochains mois
Pas les 20 millions mais pas loin : la Nintendo Switch 2 a officiellement atteint les 19,86 millions d'unités écoulées au 31 mars 2026 (2,49 millions pendant le premier trimestre de cette année), et donc en 10 mois de carrière.
On reste dans une excellente percée pour l'entreprise (à titre de comparaison, la PS5 aura mis 18 mois pour atteindre ce chiffre) mais Nintendo lui-même préfère désormais tempérer ses propres objectifs en annonçant que pour l'année fiscale en cours, donc du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, la cible est d'en vendre 16,5 millions supplémentaires, une surprenante baisse quand on sait que « l'année 2 » est censée être d'une haute importance mais chacun semble avoir conscience du potentiel impact de la future hausse de prix.
Bonus old-gen :
- La Nintendo Switch 1 s'est vendue à 550.000 unités lors du dernier trimestre, pour un total de 155,92 millions.
publié le 08/05/2026 à 07:51 par Gamekyo
Mettre autant dans une consoles sans vision du planning de sortie, quoique ça n'a pas impacter la ps5....
Elle conserve sa place de console la plus rapidement vendue
aeris201 sachant qu'elle est sortie en juin et qu'elle grapillera encore 1.5 million, Nintendo peut se permettre une légère baisse d'optimisme pour l'année fiscale prochaine.
En réalité c'est 1,6millions de plus que la première estimation de vente.
Nintendo voit assez haut dans le contexte du marché.
Là,
et aussi sans doute aussi l'absence d'un GROS AAA en 2026. pas de Mario pas de nouveau Zelda, Animal Crossing, Smash Bros donc voilà...
MK (nouveau n'est pas vraiment le mot)
Bananza
Pokotopia machin
et bin dis donc...
Nintendo frappe fort
Manque 4 millions pour rattraper la PS2...cela va être dur quand même.
La PS5 marche tranquille vers un joli succès.
Mais toute n'on pas étais acheter par un client en magasin
..déjà les consoles remplacer au sav (et on connais la fiabilité légendaire), les consoles voler, les consoles qui on etais jeter a la fin de la chaîne car défectueuse.....
Tu produit 160 millions, il y a pas eu 160 millions de ticket de caisse.....
Le chiffre a etais augmenté au moment où la switch c'en rapproché dangereusement....comme par hasard.....le timing est suspect.
Ça signifie qu'ils n'ont pas de grosse exclusivité à proposer (exception faite des remakes).
Dommage que Nintendo comme la concurrence devienne médiocre.
A ce rythme, pas sûr qu'elle atteigne plus de 100 millions en fin de vie.
Et c'est drôle comment pratiquement tous les site se sont empressé de reprendre ce nouveau chiffre....
Non, ils savent que une partie des consommateurs ne pourront pas acheter la console à cause des prix et de la situation économique très volatile
C’est sage, au pire ils réviseront à la hausse si les vents sont favorables
Donc il me paraît assez évident que Nintendo revoit ses objectifs à la baisse avec la prudence qui se doit dans le contexte actuel des choses.
Parler de grosses exclusivités ou d'autres choses, ce n'est pas forcément faux mais lorsque je vois les excellentes ventes de Pokopia ou Tomodachi Life, désolé mais moi je n'aurais pas misé un sou sur de telles ventes.
Il faut croire ici que beaucoup de monde ne connaît pas la crise ou les fins de mois difficiles !!!
Yoshi and the Mysterious Book
Orbitals
Star Fox
Splatoon Raider
Puis le prochain Ndirect de juin on devrait avoir du Mario 3D et du prochain Zelda OOT.
Le neant existe que dans la tête des fanatique vu que eux même, sont des Pragmatique.
Nintendo assure un calendrier, les tiers sont là, le public répond présent.
Je ne sais pas, les consommateurs ils ont aussi GTA VI, Intergalactic, le prochain "god of war" de Barlog
T'as de la concurrence quand même et un portefeuille de plus en plus limité. Mais je pense un Animal Crossing bien développé, un bon mario 3D ça aidera oui.
Tu sembles oublier sinon que la switch 2 a été lancé en pleines campagnes de tarifs et tensions geopolitiques, donc ils ont été là aussi sages de viser moins, c'est facile de juger en aval mais personne ne sait lire l'avenir
C'est pareil maintenant, composants en pénuries, prix du pétrole (et donc logistique/transport) en hausse, baisse du pouvoir d'achat un peu partout, c'est naturel de viser plus bas
T’inquiète pas que Sony savent mieux que toi combien de machines ils ont produites.
https://www.gamekult.com/actualite/sony-confirme-avoir-vendu-plus-de-160-millions-de-ps2-3050860942.html
faut se renseigner, abruti.
En plus, la majorité de leur public n’est pas forcément composée de joueurs qui suivent l’actualité tous les jours. Beaucoup achètent juste le prochain Mario, Zelda ou Pokémon quand ça arrive, sans avoir besoin de connaître le planning jusqu’en 2028.
Leur silence fait aussi partie d'une stratégie marketing : chaque Nintendo Direct est prévu comm un événement rempli de surprises et de spéculations. Même s'ils sont face au probleme grandissant des leaks aujourd'hui, d'où le shadow direct qui est une excellente contre attaque à ce phénomène qui sabote leur marketing. Au final, même si beaucoup de fans veulent comme toi plus de transparence, les consoles et les jeux continuent de très bien se vendre, donc Nintendo n’a pas vraiment de raison de changer une méthode qui fonctionne depuis des années.
Et puis faut pas oublier qu’on parle de Nintendo. Chaque annonce ou initiative déclenche immédiatement des polémiques ou des réactions excessives sur les réseaux. Pas plus tard qu’hier, certains essayaient déjà de faire croire que le nouveau design de Fox était massivement rejeté, alors qu’il reprend justement beaucoup plus l’esprit et le style du tout premier épisode si on regarde la jaquette originale. Perso je le trouve même plus cohérent que le design un peu générique du film.
Et c’est un peu pareil avec tout ce qui sort chez Nintendo : la Switch devait flop, Zelda botw était “surcoté” ou “vide”, on entend aussi des gens dire que Bananza est moche avant même d’avoir le jeu en main. Au final, Nintendo a probablement appris à moins se soucier du bruit permanent autour de ses annonces.
Au final, Nintendo communique surtout à sa façon : peu, tardivement, mais avec un énorme impact dès qu’ils montrent quelque chose. Et honnêtement, ça leur permet aussi d’éviter une partie du bruit et des polémiques permanentes qu’on voit autour de chacune de leurs annonces, ces tentatives constantes de sabotage qui tirent leur origine dans la jalousie. Entre les dramas réseaux, les procès d’intention et les tentatives de décrédibiliser chaque nouveau projet avant même sa sortie, on peut comprendre pourquoi ils préfèrent garder le contrôle de leur communication jusqu’au dernier moment. Et vu les résultats qu’ils obtiennent depuis des années, ils n’ont probablement aucune raison de changer radicalement leur méthode.
J’ajouterais aussi une dernière remarque. On peut critiquer Nintendo sur plein de choses, mais souhaiter systématiquement leur échec est assez contre-productif quand on regarde l’histoire du jeu vidéo. À presque chaque génération, ils ont fini par redéfinir une partie du paysage vidéoludique, que ce soit avec leurs consoles, leurs licences ou certaines idées de gameplay.
Ils ont contribué à façonner le JV moderne tel qu’on le connaît aujourd’hui et continuent encore d’influencer l’industrie. On peut penser par exemple aux vibrations HD, au concept de console hybride popularisé avec la Nintendo Switch et repris ensuite par des machines comme le Steam Deck, ou encore à leur manière de rendre certaines innovations accessibles au grand public.
Donc oui, on peut ne pas aimer Nintendo, leurs jeux ou leur communication, mais faire comme si leur disparition serait une bonne chose pour le jeu vidéo me paraît complètement faux. Qu’on aime ou non leurs choix, l’industrie ne serait clairement pas la même sans eux.
Et voilà J9999 a encore pondu un enorme ramassi de connerie de fanboy
C'est quoi ce site ou les gens passe leur temps a insulter....
En 2024, pas a la fin de la production. Tu m'explique pourquoi il leur a fallut autant de temps pour arriver a ce chiffre ? Ou je demande trop a ton esprit ?
Et heureusement.