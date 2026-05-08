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Nintendo Switch 2 proche des 20 millions, mais des attentes à la baisse pour les prochains mois
Pas les 20 millions mais pas loin : la Nintendo Switch 2 a officiellement atteint les 19,86 millions d'unités écoulées au 31 mars 2026 (2,49 millions pendant le premier trimestre de cette année), et donc en 10 mois de carrière.

On reste dans une excellente percée pour l'entreprise (à titre de comparaison, la PS5 aura mis 18 mois pour atteindre ce chiffre) mais Nintendo lui-même préfère désormais tempérer ses propres objectifs en annonçant que pour l'année fiscale en cours, donc du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, la cible est d'en vendre 16,5 millions supplémentaires, une surprenante baisse quand on sait que « l'année 2 » est censée être d'une haute importance mais chacun semble avoir conscience du potentiel impact de la future hausse de prix.

Bonus old-gen :
- La Nintendo Switch 1 s'est vendue à 550.000 unités lors du dernier trimestre, pour un total de 155,92 millions.
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aeris201, link49, gameslover, ducknsexe, fanlink1
publié le 08/05/2026 à 07:51 par Gamekyo
commentaires (36)
cyr publié le 08/05/2026 à 07:56
Ou des ventes a la hausse jusqu'à cette augmentation comme il c'est passer pour la ps5 notamment au Japon....
rocan publié le 08/05/2026 à 07:58
Ils sont adeptes des prévisions conservatrices pour ensuite les ajuster à la hausse
cyr publié le 08/05/2026 à 08:00
Par contre Nintendo a intérêt de faire un Nintendo direct pour savoir ce que les gens attendent.

Mettre autant dans une consoles sans vision du planning de sortie, quoique ça n'a pas impacter la ps5....
aeris201 publié le 08/05/2026 à 08:01
Presque 20 millions de ventes en 10 mois (du 5 juin 2025 au 31 mars 2026). Ah ouais quand meme

Elle conserve sa place de console la plus rapidement vendue
ouroboros4 publié le 08/05/2026 à 08:01
cyr c'est vrai que actuellement niveau visibilité c'est le néant
solarr publié le 08/05/2026 à 08:05
Donc la NS1 a dépassé les 156 millions. Pas loin d'être la meilleure console vendue de l'Histoire.

aeris201 sachant qu'elle est sortie en juin et qu'elle grapillera encore 1.5 million, Nintendo peut se permettre une légère baisse d'optimisme pour l'année fiscale prochaine.
nemaydu69 publié le 08/05/2026 à 08:08
Catalogue..? Vite un N.Direct spécial Switch 2 avec de gros projets exclusifs.... Parce que là c'est vraiment la dèche...
kidicarus publié le 08/05/2026 à 08:24
Peut on vraiment dire que le nouveau prévisionnel est à la baisse quand on revient au premier avant la rectification qui était de 15 millions de switch 2 qui est à 19 millions à l'automne 2025.
En réalité c'est 1,6millions de plus que la première estimation de vente.

Nintendo voit assez haut dans le contexte du marché.
Là,
newtechnix publié le 08/05/2026 à 08:26
"une surprenante baisse quand on sait que « l'année 2 » est censée être d'une haute importance mais chacun semble avoir conscience du potentiel impact de la future hausse de prix."
et aussi sans doute aussi l'absence d'un GROS AAA en 2026. pas de Mario pas de nouveau Zelda, Animal Crossing, Smash Bros donc voilà...
sasquatsch publié le 08/05/2026 à 08:32
20 millions de consoles pour 3 nouveaux jeux
MK (nouveau n'est pas vraiment le mot)
Bananza
Pokotopia machin

et bin dis donc...
Nintendo frappe fort
rocan publié le 08/05/2026 à 08:34
newtechnix Je crois que 2026 est une sorte d'année de transition portée par les tiers et des jeux moyens + remakes le temps que les grosses cartouches soient peaufinées au max
newtechnix publié le 08/05/2026 à 08:34
Bonne vente Switch 2 mais maintenant on va voir l'effet de la hausse de prix. A prévoir sans doute des hausses de vente prochaine pour anticiper la date de la hausse des prix.

Manque 4 millions pour rattraper la PS2...cela va être dur quand même.

La PS5 marche tranquille vers un joli succès.
cyr publié le 08/05/2026 à 09:08
newtechnix ouai 4 millions...sur le nouveau chiffre avancer par un ancien cadre de chez sony...qui correspond au total des ps2 produite.....

Mais toute n'on pas étais acheter par un client en magasin
..déjà les consoles remplacer au sav (et on connais la fiabilité légendaire), les consoles voler, les consoles qui on etais jeter a la fin de la chaîne car défectueuse.....

Tu produit 160 millions, il y a pas eu 160 millions de ticket de caisse.....

Le chiffre a etais augmenté au moment où la switch c'en rapproché dangereusement....comme par hasard.....le timing est suspect.
kameofever publié le 08/05/2026 à 09:08
La baisse des objectifs n'est pas de bonne augure.
Ça signifie qu'ils n'ont pas de grosse exclusivité à proposer (exception faite des remakes).
Dommage que Nintendo comme la concurrence devienne médiocre.
A ce rythme, pas sûr qu'elle atteigne plus de 100 millions en fin de vie.
solarr publié le 08/05/2026 à 09:14
cyr newtechnix on sait que le timing de cette déclaration (fondée sur de l'approximation) est née de la peur... sinon quel en serait l'intérêt ? c'est comme le VE : "ventes stratégiques", donc véhicules mises en service, ce qui ne veut pas dire achetés, juste en concession. Le dernie chiffre était entre 156 et 158 millions je crois.
cyr publié le 08/05/2026 à 09:30
solarr sony est trop orgueilleux....mais le pire c'est que cette déclaration ne vient pas de sony, mais d'un ancien de chez sony...donc le mec il peut dire ce qu'il veut , ça n'engendre pas la responsabilité de sony.....

Et c'est drôle comment pratiquement tous les site se sont empressé de reprendre ce nouveau chiffre....
wickette publié le 08/05/2026 à 09:32
kameofever

Non, ils savent que une partie des consommateurs ne pourront pas acheter la console à cause des prix et de la situation économique très volatile

C’est sage, au pire ils réviseront à la hausse si les vents sont favorables
jobiwan publié le 08/05/2026 à 09:33
Tout entreprise doit tenir compte du contexte économique mondiale or en ce moment nous ne pouvons pas dire que ce soit le top en raison du conflit au Moyen-Orient, toujours en cours et qui devait se régler en 40 jours dixit un certain président. La plupart des économistes s'accordent à dire que les mois à venir seront très difficiles en terme de dépenses courantes pour les consommateurs. Pour faire simple, un second épisode d'une forte inflation. Et pour rappel, les prix ne sont jamais revenus à la normal après le premier épisode de la forte inflation.

Donc il me paraît assez évident que Nintendo revoit ses objectifs à la baisse avec la prudence qui se doit dans le contexte actuel des choses.

Parler de grosses exclusivités ou d'autres choses, ce n'est pas forcément faux mais lorsque je vois les excellentes ventes de Pokopia ou Tomodachi Life, désolé mais moi je n'aurais pas misé un sou sur de telles ventes.

Il faut croire ici que beaucoup de monde ne connaît pas la crise ou les fins de mois difficiles !!!
jobiwan publié le 08/05/2026 à 09:34
wickette Voilà quelqu'un de clairvoyant.
ducknsexe publié le 08/05/2026 à 09:54
La visibilité à court terme est bien visible

Yoshi and the Mysterious Book
Orbitals
Star Fox
Splatoon Raider

Puis le prochain Ndirect de juin on devrait avoir du Mario 3D et du prochain Zelda OOT.

Le neant existe que dans la tête des fanatique vu que eux même, sont des Pragmatique.
rocan publié le 08/05/2026 à 09:58
jobiwan Exact. Ca aurait été étonnant qu'ils prévoient un objectif plus élevé avec un prix plus élevé, voire même irresponsable
oreillesal publié le 08/05/2026 à 10:20
Résultats logique pour la divine portable.
Nintendo assure un calendrier, les tiers sont là, le public répond présent.
elicetheworld publié le 08/05/2026 à 10:51
Bah pour le lancement de la switch 2 c'était pareil c'était une prévision de 15 à 16 millions, on connaît la chanson ils disent un chiffre inférieur mais en réalité il prévoit bien plus, d'ailleurs les 19,800 million c'est un peu en dessous de leurs attentes. Donc en définitif ce chiffre prévisionnel n'est pas réellement à prendre en compte quand ils arrivent à vendre quasiment, presque 20 million d'unités sans faire trop d'efforts tu imagines avec des rouleaux compresseur comme Zelda,Mario , Pokémon, là tu peux être sur que les ventes seront tonitruantes.
elicetheworld publié le 08/05/2026 à 10:54
wickette les vent leur seront favorable , déjà l'augmentation n'est pas si dingue que ça, et encore une fois le consommateur attend les gros jeux et d'après les rumeurs si tu as du Zelda cette année à Mario 3D cette année ce genre de jeu qui fait vendre des switch par palette je pense que il y aura forcément des ventes supérieures à ce qu'on aurait pu avoir cette année.
wickette publié le 08/05/2026 à 10:59
elicetheworld
Je ne sais pas, les consommateurs ils ont aussi GTA VI, Intergalactic, le prochain "god of war" de Barlog

T'as de la concurrence quand même et un portefeuille de plus en plus limité. Mais je pense un Animal Crossing bien développé, un bon mario 3D ça aidera oui.

Tu sembles oublier sinon que la switch 2 a été lancé en pleines campagnes de tarifs et tensions geopolitiques, donc ils ont été là aussi sages de viser moins, c'est facile de juger en aval mais personne ne sait lire l'avenir

C'est pareil maintenant, composants en pénuries, prix du pétrole (et donc logistique/transport) en hausse, baisse du pouvoir d'achat un peu partout, c'est naturel de viser plus bas
hyoga57 publié le 08/05/2026 à 12:14
cyr La théorie du complot.

T’inquiète pas que Sony savent mieux que toi combien de machines ils ont produites.
cyr publié le 08/05/2026 à 13:30
hyoga57 on parle de machine vendu et non produite. La différence est pourtant assez clair.
deathegg publié le 08/05/2026 à 13:36
cyr Sony a confirmé les 160 millions en 2024
https://www.gamekult.com/actualite/sony-confirme-avoir-vendu-plus-de-160-millions-de-ps2-3050860942.html />
faut se renseigner, abruti.
j9999 publié le 08/05/2026 à 13:37
cyr c'est là ou tu te trompe. Nintendo n’a pas besoin de faire une roadmap ultra claire parce que leur stratégie repose surtout sur l’effet de surprise et l’achat immédiat. Ils préfèrent annoncer un jeu quand il est relativement proche de sortir plutôt que montrer des projets 4 ans à l’avance et créer de la frustration si ça prend du retard.

En plus, la majorité de leur public n’est pas forcément composée de joueurs qui suivent l’actualité tous les jours. Beaucoup achètent juste le prochain Mario, Zelda ou Pokémon quand ça arrive, sans avoir besoin de connaître le planning jusqu’en 2028.

Leur silence fait aussi partie d'une stratégie marketing : chaque Nintendo Direct est prévu comm un événement rempli de surprises et de spéculations. Même s'ils sont face au probleme grandissant des leaks aujourd'hui, d'où le shadow direct qui est une excellente contre attaque à ce phénomène qui sabote leur marketing. Au final, même si beaucoup de fans veulent comme toi plus de transparence, les consoles et les jeux continuent de très bien se vendre, donc Nintendo n’a pas vraiment de raison de changer une méthode qui fonctionne depuis des années.

Et puis faut pas oublier qu’on parle de Nintendo. Chaque annonce ou initiative déclenche immédiatement des polémiques ou des réactions excessives sur les réseaux. Pas plus tard qu’hier, certains essayaient déjà de faire croire que le nouveau design de Fox était massivement rejeté, alors qu’il reprend justement beaucoup plus l’esprit et le style du tout premier épisode si on regarde la jaquette originale. Perso je le trouve même plus cohérent que le design un peu générique du film.

Et c’est un peu pareil avec tout ce qui sort chez Nintendo : la Switch devait flop, Zelda botw était “surcoté” ou “vide”, on entend aussi des gens dire que Bananza est moche avant même d’avoir le jeu en main. Au final, Nintendo a probablement appris à moins se soucier du bruit permanent autour de ses annonces.

Au final, Nintendo communique surtout à sa façon : peu, tardivement, mais avec un énorme impact dès qu’ils montrent quelque chose. Et honnêtement, ça leur permet aussi d’éviter une partie du bruit et des polémiques permanentes qu’on voit autour de chacune de leurs annonces, ces tentatives constantes de sabotage qui tirent leur origine dans la jalousie. Entre les dramas réseaux, les procès d’intention et les tentatives de décrédibiliser chaque nouveau projet avant même sa sortie, on peut comprendre pourquoi ils préfèrent garder le contrôle de leur communication jusqu’au dernier moment. Et vu les résultats qu’ils obtiennent depuis des années, ils n’ont probablement aucune raison de changer radicalement leur méthode.

J’ajouterais aussi une dernière remarque. On peut critiquer Nintendo sur plein de choses, mais souhaiter systématiquement leur échec est assez contre-productif quand on regarde l’histoire du jeu vidéo. À presque chaque génération, ils ont fini par redéfinir une partie du paysage vidéoludique, que ce soit avec leurs consoles, leurs licences ou certaines idées de gameplay.

Ils ont contribué à façonner le JV moderne tel qu’on le connaît aujourd’hui et continuent encore d’influencer l’industrie. On peut penser par exemple aux vibrations HD, au concept de console hybride popularisé avec la Nintendo Switch et repris ensuite par des machines comme le Steam Deck, ou encore à leur manière de rendre certaines innovations accessibles au grand public.

Donc oui, on peut ne pas aimer Nintendo, leurs jeux ou leur communication, mais faire comme si leur disparition serait une bonne chose pour le jeu vidéo me paraît complètement faux. Qu’on aime ou non leurs choix, l’industrie ne serait clairement pas la même sans eux.

Et voilà J9999 a encore pondu un enorme ramassi de connerie de fanboy
cyr publié le 08/05/2026 à 13:43
deathegg quand on traite les autres d'abrutis, c'est qu'on est guerre plus évolué.

C'est quoi ce site ou les gens passe leur temps a insulter....


En 2024, pas a la fin de la production. Tu m'explique pourquoi il leur a fallut autant de temps pour arriver a ce chiffre ? Ou je demande trop a ton esprit ?
j9999 publié le 08/05/2026 à 13:43
cyr deathegg hyoga57 Bah mec c'est pas du tout une theorie du complot (là je m'adresse a Hyoga et oeuf de mort). Le probleme est simple : Jim Ryan a sorti un chiffre non officiel de son chapeau longtemps APRÈS la fin de la comptabilisation des ventes. Et Sony n'a fait que "confirmer" ce chiffre sur leur site. Mais sur quelle source ils se basent pour confirmer ? Le commentaire de Jil Ryan, rien d'autre... Donc je suis désolé vous deux, mais faut revoir la logique de base. A la limite ce chiffre peut être vrai, on peut faire confiance dans l'estimation de Jim Ryan et la "confirmation" de Sony, mais le gros souci dans la logique ici c'est sue Sony est le seul constructeur qui a eu le culot et le manque de classe de se rajouter des chiffres des années plus tard. Si les autres constructeurs font pareil ça change la valeur de cette information tu comprends? La DS revient au top par exemple. Mais a la limite on s'en tape parceque quelquepart ils se ridiculisent et montre que ce classement a une importance pour eux. Comme un gamin avec sou jouet.
cyr publié le 08/05/2026 à 13:47
j9999 le grand public lui il ce fou des forums de jeux video et de la gueguerre stérile qui en découle.

Et heureusement.
j9999 publié le 08/05/2026 à 13:48
cyr L'insulte c'est un peu le truc du pervers narcissique, il se décrit lui même sans s'en rendre compte dans un bref instant de lucidité où il revient un peu à la réalité. Des PN malheureusement il y en a un paquet ici et dans le milieu du JV en général. Et le gros problème avec eux c'est que quand tu te défends contre leur connerie ils essayent très fort de te faire passer pour le taré à coup d'inversions accusatoires, d'arguments miroirs, de moqueries ou de nouvelles insultes de façon lâche... Quand tu leur répond faut avoir les reins solides et ne pas avoir peur de s'afficher en publique car c'est leur spécialité, essayer de t'afficher en publique. En bon gros sophiste zététicien
j9999 publié le 08/05/2026 à 13:50
cyr tout à fait, et justement Nintendo cible beaucoup le grand publique. Mais le grand publique écoute d'une oreille les gamers qu'ils voient comme des référents donc l'avis ici a une part d'importance aussi. C'est juste que les gueguerres des forums jv ca n'a pas beaucoup d'impact en realité comme tu dis. C'est juste défouloir
rendan publié le 08/05/2026 à 13:51
TOUT SE PASSE COMME PRÉVU
elicetheworld publié le 08/05/2026 à 14:01
hyoga57 machine produit ça veut pas dire machine venduj9999 merci au moins un qui a tout compris .
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