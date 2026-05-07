Stranger Than Heaven se montre plus en détails et précise sa période de lancement

Tard dans la soirée, un peu trop même pour votre serviteur, SEGA (une nouvelle fois en collaboration avec Xbox) a proposé un nouvel aperçu de, cette nouvelle licence de RGG Studio histoire de faire une petite pause sur les. L'IP neuve prendra justement sa place dans le calendrier avec une sortie début 2027 (PC, PS5, XBS et Game Pass).Dans les grandes lignes :- Confirmation que nous sommes dans l'univers de- Donc sorte de grosse préquelle avec la naissance du fameux clan Tojo.- On y suivra Makoto Daito à travers sa vie (5 périodes, en débutant par 1915).- 5 périodes pour 5 zones, en terminant évidemment par Kamurocho (1961).- Confirmation que votre mentor (Orpheus) est bien incarné et doublé par Snoop Dogg.Outre des combats renouvelés (en séparant bien les attaques aux poings que l'utilisation des pieds), on remarquera en petite nouveauté que Makoto, passionné de chant, à l'oreille musicale pour enregistrer sons et tempos afin de composer ses chansons (là où il débutera carrière avant de s'approcher de milieux plus dangereux). Nul doute que cela rejoindra également des activités annexes, aux côtés de bras de fer, tir et jeu de dès. Ouais, difficile cette fois d'attendre des bonus façon bornes Arcade.