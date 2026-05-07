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Stranger Than Heaven se montre plus en détails et précise sa période de lancement
Tard dans la soirée, un peu trop même pour votre serviteur, SEGA (une nouvelle fois en collaboration avec Xbox) a proposé un nouvel aperçu de Stranger Than Heaven, cette nouvelle licence de RGG Studio histoire de faire une petite pause sur les Like a Dragon. L'IP neuve prendra justement sa place dans le calendrier avec une sortie début 2027 (PC, PS5, XBS et Game Pass).

Dans les grandes lignes :

- Confirmation que nous sommes dans l'univers de Like a Dragon.
- Donc sorte de grosse préquelle avec la naissance du fameux clan Tojo.
- On y suivra Makoto Daito à travers sa vie (5 périodes, en débutant par 1915).
- 5 périodes pour 5 zones, en terminant évidemment par Kamurocho (1961).
- Confirmation que votre mentor (Orpheus) est bien incarné et doublé par Snoop Dogg.

Outre des combats renouvelés (en séparant bien les attaques aux poings que l'utilisation des pieds), on remarquera en petite nouveauté que Makoto, passionné de chant, à l'oreille musicale pour enregistrer sons et tempos afin de composer ses chansons (là où il débutera carrière avant de s'approcher de milieux plus dangereux). Nul doute que cela rejoindra également des activités annexes, aux côtés de bras de fer, tir et jeu de dès. Ouais, difficile cette fois d'attendre des bonus façon bornes Arcade.

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Qui a aimé ?
idd
publié le 07/05/2026 à 09:35 par Gamekyo
commentaires (5)
guiguif publié le 07/05/2026 à 09:49
Surement mon premier jeu du studio
sonilka publié le 07/05/2026 à 09:51
L'ambiance et les persos c'est du lourd. Dommage que derrière la technique ne suive pas et qu'on soit face à un jeu qui a visuellement plus de 10 piges. Mais je préfère ca que l'inverse.
skuldleif publié le 07/05/2026 à 09:51
Ce poulet Putin
shinz0 publié le 07/05/2026 à 09:57
Ah oui

GamePass
shirou publié le 07/05/2026 à 09:58
Apres la petite déception du dernier Yakuza (pas un mauvais jeux mais j'en attendais plus) j'ai l'impression que RGG va vraiment envoyer du lourd ce coup ci
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Fiche descriptif
Stranger Than Heaven
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Nom : Stranger Than Heaven
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sega
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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