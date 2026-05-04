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[RUMEUR] Halo Campaign Evolved serait bien le premier d'une série de remakes
Rebs Gaming, auteur d'un paquet de leaks et récemment autour de Halo : Combat Evolved, vient faire plaisir aux nostalgiques des grandes heures de la franchise en confirmant une nouvelle fois que des remakes équivalent sont bien en cours pour les épisodes 2 & 3 : « Une de mes nouvelles sources m'a envoyé les preuves pour vérifier ses dires. Le développement est en cours, mais c'est encore en phase préliminaire. »

De quoi s'occuper en attendant du pleinement neuf en cours chez Halo Studios, et avant de confirmer tout cela, on surveillera le prochain Xbox Showcase de juin pour très probablement repartir avec la date de sortie du premier cité, on rappelle prévu sur PC, Xbox Series et pour la première fois sur PlayStation 5 (Game Pass aussi, si la précision est nécessaire).
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goldmen33, ouken
publié le 04/05/2026 à 10:05 par Gamekyo
commentaires (3)
supasaiyajin publié le 04/05/2026 à 10:18
Moi je suis carrément pour me refaire tous les halo.
jenicris publié le 04/05/2026 à 10:31
On verra bien avec le remake du premier, ce que ça vaut
ouken publié le 04/05/2026 à 10:54
Déjà celui là ma mis une grosse hype vue la claque et la licence le mérité !! J'ai hâte !!
Gras
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Halo : Campaign Evolved
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Nom : Halo : Campaign Evolved
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Halo Studios
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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