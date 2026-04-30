Xbox Game Studios : l'heure semble être venue de réclamer des retours sur investissement
En son temps, quand il était à la tête (relativement) de la branche Xbox, Phil Spencer aimait faire savoir que les rachats des différents studios n'allaient aucunement affectés la créativité des développeurs, maintenant une totale liberté dans leur projet.
Intention louable mais comme chacun sait, une liberté sans barrière est aussi le meilleur moyen de mener au chaos, et s'il y a eu de rares surprises (Hi-Fi Rush d'une certaine façon) et que l'on n'a pas oublié Clockwork Revolution de Inxile, comment ne pas pointer en revanche :
- Perfect Dark annulé après le gros n'importe quoi chez The Initiative.
- Deux flops chez Ninja Theory (Bleeding Edge et Hellblade 2).
- Compulsion Games qui aura mis 7 ans à sortir South of Midnight (un flop).
- Double Fine qui disparaît des années pour revenir avec deux petits jeux déjà oubliés.
Et on en passe, comme Rare et son Everwild au départ sans même un concept, et Undead Labs et son State of Decay 3 annoncé il y a 6 ans et encore en Alpha.
De fait, à un moment, ça suffit les conneries et Microsoft/Xbox vient de déposer une offre d'emploi pour recruter un talentueux « Studios Expense Lead », donc quelqu'un qui (c'est cité) sera chargé d'optimiser soigneusement les marges et « exiger » des retours sur investissement. Donc comme une odeur de fin de l'abondance et des chèques en blanc, et tant pis pour la créativité.
publié le 30/04/2026 à 23:43 par Gamekyo
Par contre, c'est plus inquiétant pour un Obsidian quand tu vois les ventes moyennes d'un The Outer Worlds 2 alors que y a un vrai boulot derrière.
Tout ces studios qui depuis 8 ans n'ont fait que d'accepter les offres de Microsoft et Sony, pendant que ces derniers gonfler leur pecs, au final , pas mal on fermé soit travaille avec une épée damocles sur la tête...
Horrible.
Brütal Legend 2 longtemps teasé...et toujours rien.
Double Fine, le rachat le plus foiré des XGS.
J'ai l'impression que Bethesda au moins sortent des jeux, par contre Blizzard à part Diablo 4 et ses extensions ça reste bien vide en nouveauté par rapport à l'époque SC2 / HOTS / Overwatch / Diablo 3 / Heartstone.
Mais non, ce ne sera pas pour tout de suite, Schafer a dit à la Gamescom 2025 avoir plusieurs projets avant mais si c'est pour se farcir des jeux genre Keeper ou Kiln qui n'intéresse pas grand monde.
je l'ai remarquer depuis le temps, la créativité est assez rare chez la plupart des développeurs aujourd'hui, la plupart étant des employés plus que des joueurs... sans parler du cadre de travail qui plus il devient strict et déontologique, diversifié et protecteur, plus il empêche la créativité...(c'est triste mais c'est comme ca, l'éthique tue la créativité)
Comme vu dans la vidéo du joueurs du grenier, le temps ou blizzard marchait (et pas que blizzard), c'était quand c'était une bande de geek et machiste qui était enfermer dans des studios jusqu’à pas d'heure... ce qui pour les grosse entreprise est juste impossible a reproduire aujourd'hui...
Du coup pour compenser, il faut aujourd'hui de très très bon lead project, et la aussi ca devient de plus en plus rare (surtout quand microsoft licencie les rare bon qu'ils ont)
Et vu la tonne de jeu qui sort aujourd'hui, rentabiliser sans se démarquer devient juste de moins en moins possible (on le voit avec call of qui baisse d'épisode en épisode, ou même hellblade entre le 1 et le 2 voir même replaced qui entre son annonce et sa sortie a du subir toute la vague de la rétroHD (HD2D) qui l'a précédé...
Le second problème autre que la créativité, c'est le management, et la aussi, on peut souvent voir ce que ca donne comme boucherie quand on met des gens inadaptés a des poste qui ne leur convient pas comme jim ryan, phill spencer, mais aussi les patron/président des éditeur ( comme Vlatko Andonov qui a fait les elder scrool de morrowind a skyrim et les fallout avant le 76 et qui est parti en 2017 pour être relégué a responsable stratégique chez zenimax)
Et dont un simple changement de tête peut réduire a néant un studio... (et les cas sont très nombreux )
Comment expliquer que tu n'as jamais mis les pieds dans un studio de jeu vidéo sans dire que t'as jamais mis les pieds dans un studio
Et puis, ils n'ont jamais mis en avant leur production, pas de marketing rien.
À voir maintenant comment ils vont gérer leurs studios, mais espérons qu'ils garderont tout de même un élan de créativité et de prise de risque. C'est le seul des trois constructeurs qui osent sortir de nombreuses nouvelles licences pour le moment.