Xbox Game Studios : l'heure semble être venue de réclamer des retours sur investissement Xbox Game Studios : l'heure semble être venue de réclamer des retours sur investissement

En son temps, quand il était à la tête (relativement) de la branche Xbox, Phil Spencer aimait faire savoir que les rachats des différents studios n'allaient aucunement affectés la créativité des développeurs, maintenant une totale liberté dans leur projet.



Intention louable mais comme chacun sait, une liberté sans barrière est aussi le meilleur moyen de mener au chaos, et s'il y a eu de rares surprises (Hi-Fi Rush d'une certaine façon) et que l'on n'a pas oublié Clockwork Revolution de Inxile, comment ne pas pointer en revanche :



- Perfect Dark annulé après le gros n'importe quoi chez The Initiative.

- Deux flops chez Ninja Theory (Bleeding Edge et Hellblade 2).

- Compulsion Games qui aura mis 7 ans à sortir South of Midnight (un flop).

- Double Fine qui disparaît des années pour revenir avec deux petits jeux déjà oubliés.



Et on en passe, comme Rare et son Everwild au départ sans même un concept, et Undead Labs et son State of Decay 3 annoncé il y a 6 ans et encore en Alpha.



De fait, à un moment, ça suffit les conneries et Microsoft/Xbox vient de déposer une offre d'emploi pour recruter un talentueux « Studios Expense Lead », donc quelqu'un qui (c'est cité) sera chargé d'optimiser soigneusement les marges et « exiger » des retours sur investissement. Donc comme une odeur de fin de l'abondance et des chèques en blanc, et tant pis pour la créativité.