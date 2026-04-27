Surprise : Capcom a encore fait beaucoup d'argent Surprise : Capcom a encore fait beaucoup d'argent

Capcom poursuit sa carrière avec la stature de roi du Japon (un roi parmi d'autres, mais un roi quand même) en allant jusqu'à réviser à la hausse la totalité de ses prévisions fiscales pour l'année qui s'est récemment terminée.



Chiffres d'affaire : 195,3 milliards de yens (+ 2,8%)

Résultat d'exploitation : 75,2 milliards de yens (+3%)

Bénéfice net : 54,5 milliards de yens (+ 6,9%)



Donc encore une année de croissance, comme à chaque fois depuis 2013, et les causes sont ici multiples malgré la déception des ventes sur la longueur de Monster Hunter Wilds : de bonnes performances sur les secteurs annexes, des « ventes à promo » de plus en plus fortes et tout simplement le très bon lancement de Resident Evil Requiem, supérieur aux attentes.



Et dire que l'année fiscale en cours pourrait être encore plus forte...