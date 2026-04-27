Surprise : Capcom a encore fait beaucoup d'argent
Capcom poursuit sa carrière avec la stature de roi du Japon (un roi parmi d'autres, mais un roi quand même) en allant jusqu'à réviser à la hausse la totalité de ses prévisions fiscales pour l'année qui s'est récemment terminée.
Chiffres d'affaire : 195,3 milliards de yens (+ 2,8%)
Résultat d'exploitation : 75,2 milliards de yens (+3%)
Bénéfice net : 54,5 milliards de yens (+ 6,9%)
Donc encore une année de croissance, comme à chaque fois depuis 2013, et les causes sont ici multiples malgré la déception des ventes sur la longueur de Monster Hunter Wilds : de bonnes performances sur les secteurs annexes, des « ventes à promo » de plus en plus fortes et tout simplement le très bon lancement de Resident Evil Requiem, supérieur aux attentes.
Et dire que l'année fiscale en cours pourrait être encore plus forte...
publié le 27/04/2026 à 16:45 par Gamekyo
Ils pourraient retenter mais ils n’ont pas leur propre réseau de distribution (comme Valve) du coup y a tout un business modèle à construire.
Pas évident.
Non, le 2 d'abord.
Limite une console Retro comme la NeoGeo mais sinon oui perte d'argent a coup sur. Puis ils ont déjà leurs fan-base sur PC et PS5.
Un petit portage de Street Fighter II CPS2 arcade perfect à 80 balles sur l'AES+ et moi je dis banco
Pas de licenciements à la pelle car apparemment l'IA saura tout faire
Un respect pour leurs licences (hello gamefreak), qu'on aime ou pas MH Wilds le boulot derrière est là, le reste c'est une vision qui plait ou pas, mais l'effort est généreux !
Pragmata, RE IX, MH Stories 3 SF6...un sans faute franchement
J'attends avec impatience l'extension de MH Wilds perso
alucardhellsing
Breath of Fire ce serait de niche aujourd'hui mais ce serait très sympa oui.
Un modèle à suivre pour les éditeurs tiers, ils ont compris bien avant certains que sortir ses jeux sur le maximum de support allaient aider à créer un cercle vertueux commercial
Capcom fait surtout de bons jeux qui intéressent pas mal de monde. Mais je ne pense pas que ce soit forcément le cas pour tout le monde sinon y'aurait pas autant de jeux qui bientôt et de studios qui ferment
Ils ne vont tout de même pas me forcer à acquérir ground zero jeu rétro PS1 like pour avoir ma dose de Dino