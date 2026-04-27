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Surprise : Capcom a encore fait beaucoup d'argent
Capcom poursuit sa carrière avec la stature de roi du Japon (un roi parmi d'autres, mais un roi quand même) en allant jusqu'à réviser à la hausse la totalité de ses prévisions fiscales pour l'année qui s'est récemment terminée.

Chiffres d'affaire : 195,3 milliards de yens (+ 2,8%)
Résultat d'exploitation : 75,2 milliards de yens (+3%)
Bénéfice net : 54,5 milliards de yens (+ 6,9%)

Donc encore une année de croissance, comme à chaque fois depuis 2013, et les causes sont ici multiples malgré la déception des ventes sur la longueur de Monster Hunter Wilds : de bonnes performances sur les secteurs annexes, des « ventes à promo » de plus en plus fortes et tout simplement le très bon lancement de Resident Evil Requiem, supérieur aux attentes.

Et dire que l'année fiscale en cours pourrait être encore plus forte...
  • Surprise : Capcom a encore fait beaucoup d'argent
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eruroraito7, xynot, osiris67, marchand2sable, raoh38, burningcrimson, escobar, elcidfx
publié le 27/04/2026 à 16:45 par Gamekyo
commentaires (29)
xynot publié le 27/04/2026 à 16:50
Les rois de cette année
djfab publié le 27/04/2026 à 16:53
La principale explication, c'est les Remake de RE !? (en plus de nouveau RE) Et surement la montée en puissance de la licence Monster Hunter !
osiris67 publié le 27/04/2026 à 16:54
Jeux de qualité = jeux qui se vedent. Aucun secret.
marchand2sable publié le 27/04/2026 à 16:57
Totalement mérité, vivement Onimusha, la gueule des prochains perso de Street 6 et les DLC de RE9.
pharrell publié le 27/04/2026 à 17:03
En même temps ils font de la qualité donc forcément ça paye…
foxstep publié le 27/04/2026 à 17:03
Putain ça me donne tellement le sum n'empeche, Crapcom Banger aprés banger depuis 10 ans + à la seule excpetion de ...... BAH RE3R putain le remake naze de legendaire RE3 PSX, fallait que ça soit la victime
alucardhellsing publié le 27/04/2026 à 17:04
MAINTENANT ressortez BREATH OF FIRE 3 !!!!!
jenicris publié le 27/04/2026 à 17:05
Avec les hits qu'ils enchaînent, rien de surprenant.
gat publié le 27/04/2026 à 17:21
Go le retour de Maximo et Auto Modellista
burningcrimson publié le 27/04/2026 à 17:33
Avec toutes ses licences emblématiques et à succès, est-ce que Capcom ne devrait pas sortir sa propre console ?
liberty publié le 27/04/2026 à 17:58
djfab les nouveaux Jeux et surtout les promotions sur les anciens titres
pharrell publié le 27/04/2026 à 18:05
Burningcrimson : ils ont déjà tenté mais c’était un four le truc projet ultra bancal.

Ils pourraient retenter mais ils n’ont pas leur propre réseau de distribution (comme Valve) du coup y a tout un business modèle à construire.

Pas évident.
cyr publié le 27/04/2026 à 18:10
osiris67 hélas non, c'est pas une garantie, voir même l'inverse . Il y a tellement d'exemple
jobiwan publié le 27/04/2026 à 18:20
Les produits en vente, vous êtes toujours à comparer les tarifs entre le Yens, les Dollars et l'Euro. Et ici, silence radio !!! Au cas où cela vous échappe, les chiffres communiqués sont en Yens. Il serait plus pertinent d'avoir davantage de chiffres réparties sur les différentes zones dans leur monnaie locale.
jenicris publié le 27/04/2026 à 18:23
burningcrimson non, il arrive un moment où quand il y a trop de console sur le marché, c'est fiasco direct pour la plupart
thelastone publié le 27/04/2026 à 18:41
Suprise : quand t'es bon tu gagnes de l'argent
rendan publié le 27/04/2026 à 18:48
Normal ils donnent aux joueurs ce qu'ils veulent : de la qualité
micheljackson publié le 27/04/2026 à 19:02
alucardhellsing
Non, le 2 d'abord.
marchand2sable publié le 27/04/2026 à 19:05
jenicris

Limite une console Retro comme la NeoGeo mais sinon oui perte d'argent a coup sur. Puis ils ont déjà leurs fan-base sur PC et PS5.
micheljackson publié le 27/04/2026 à 19:12
marchand2sable
Un petit portage de Street Fighter II CPS2 arcade perfect à 80 balles sur l'AES+ et moi je dis banco
wickette publié le 27/04/2026 à 19:13
Pas de giga obsession live-service

Pas de licenciements à la pelle car apparemment l'IA saura tout faire

Un respect pour leurs licences (hello gamefreak), qu'on aime ou pas MH Wilds le boulot derrière est là, le reste c'est une vision qui plait ou pas, mais l'effort est généreux !

Pragmata, RE IX, MH Stories 3 SF6...un sans faute franchement

J'attends avec impatience l'extension de MH Wilds perso

alucardhellsing
Breath of Fire ce serait de niche aujourd'hui mais ce serait très sympa oui.
51love publié le 27/04/2026 à 19:45
Ils sont très forts, d'autant avec MH Wilds qui doit être sous le niveau de leur prévision j'imagine.

Un modèle à suivre pour les éditeurs tiers, ils ont compris bien avant certains que sortir ses jeux sur le maximum de support allaient aider à créer un cercle vertueux commercial
khazawi publié le 27/04/2026 à 20:41
51love Ubisoft sort partout ses jeux et pourtant...
Capcom fait surtout de bons jeux qui intéressent pas mal de monde. Mais je ne pense pas que ce soit forcément le cas pour tout le monde sinon y'aurait pas autant de jeux qui bientôt et de studios qui ferment
burningcrimson publié le 27/04/2026 à 21:07
pharrell Ha ouais ? Je savais pas merci pour l'info jenicris Effectivement, peut-être une nomade alors ? Imagine le line up de sortie avec un MH exclusif, un RE exclusif, un Megaman exclusif etc.
dooku publié le 27/04/2026 à 21:52
Gargoyles Quest 1 et 2 remake 2d, mais pas en soul dégueux comme Metroid Dread ou le futur castlevania
soulfull publié le 27/04/2026 à 23:41
On attend toujours la date d'Onimusha. le prochain jeu qui risque de me faire craquer Day One aprés Saros.
kratoszeus publié le 28/04/2026 à 01:19
Ils portent le début de l'année a eux seuls
mercure7 publié le 28/04/2026 à 04:15
Clair que c'est mérité, quand tu sors de cette déception absolue de Metroid Prime 4, et que tu tombes sur du RE9 qui lui, a TOUT compris à ce qui fait le sel de la licence, tu te dis "ils sont pas tous stupides alors !"
sasquatsch publié le 28/04/2026 à 04:53
Vivement l'annonce de Dino Crisis cette année...
Ils ne vont tout de même pas me forcer à acquérir ground zero jeu rétro PS1 like pour avoir ma dose de Dino
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