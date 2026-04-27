Alien Isolation 2 commence son teasing

Dans le simple but de faire monter la pression, SEGA et Creative Assembly diffusent le premier teaser de Alien Isolation 2 (on l'appellera comme ça pour le moment), ce qui on l'espère signifie un reveal prochain en bonne et due forme, du genre pendant le Summer Game Fest de juin ou le prochain State of Play s'il déboule entre temps.
L'impatience est naturellement de mise tant l'on parle d'une des meilleures adaptations de la franchise, pour un succès commercial disons correct.
Par contre Aliens Fireteam 2, c'est mort ? https://www.gamekyo.com/newsfr95330_aliens-fireteam-elite-2-confirmation-proche.html
Il avait fait son apparition dans l'organisme de classification ESRB, mais ça date d'octobre 2025
Le seul truc que je souhaite, avoir des synthétique un peu plus évolué, car il faut avouer que les synthétique de alien isolation faisait vraiment cheap, mais furieusement dur de la tête.
C'est l'un de mes jeux préféré ever. Pratiquement un sans faute, sauf peut-être la fin, mais forcément faut bien laisser une place pour une suite.