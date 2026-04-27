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Alien Isolation 2 commence son teasing
Dans le simple but de faire monter la pression, SEGA et Creative Assembly diffusent le premier teaser de Alien Isolation 2 (on l'appellera comme ça pour le moment), ce qui on l'espère signifie un reveal prochain en bonne et due forme, du genre pendant le Summer Game Fest de juin ou le prochain State of Play s'il déboule entre temps.

L'impatience est naturellement de mise tant l'on parle d'une des meilleures adaptations de la franchise, pour un succès commercial disons correct.

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gamerdome, aozora78, pcverso
publié le 27/04/2026 à 09:35 par Gamekyo
commentaires (3)
gamerdome publié le 27/04/2026 à 09:40
Trop content !

Par contre Aliens Fireteam 2, c'est mort ? https://www.gamekyo.com/newsfr95330_aliens-fireteam-elite-2-confirmation-proche.html

Il avait fait son apparition dans l'organisme de classification ESRB, mais ça date d'octobre 2025
cyr publié le 27/04/2026 à 10:00
Le premier je l'ai fini 2 fois. 1 fois sur ps4 et 1 fois sur switch.

Le seul truc que je souhaite, avoir des synthétique un peu plus évolué, car il faut avouer que les synthétique de alien isolation faisait vraiment cheap, mais furieusement dur de la tête.

C'est l'un de mes jeux préféré ever. Pratiquement un sans faute, sauf peut-être la fin, mais forcément faut bien laisser une place pour une suite.
ravyxxs publié le 27/04/2026 à 10:26
cyr BAH ce sont des android tu veux dire quoi par cheap ? Ils vont pas courir, y a déjà un Alien dans les parages,, à eux seuls ils faisaient bien flipper.
Gras
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Alien Isolation
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Nom : Alien Isolation
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : The Creative Assembly
Genre : survival horror
Autres versions : Xbox 360 - PlayStation 3 - Xbox One - PlayStation 4
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