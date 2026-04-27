Alien Isolation 2 commence son teasing

Dans le simple but de faire monter la pression, SEGA et Creative Assembly diffusent le premier teaser de(on l'appellera comme ça pour le moment), ce qui on l'espère signifie un reveal prochain en bonne et due forme, du genre pendant le Summer Game Fest de juin ou le prochain State of Play s'il déboule entre temps.L'impatience est naturellement de mise tant l'on parle d'une des meilleures adaptations de la franchise, pour un succès commercial disons correct.