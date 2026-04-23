Halo : vers une tentative Extraction Shooter ? Halo : vers une tentative Extraction Shooter ?

Cela n'a jamais été pleinement officialisé mais un paquet de sources fiables ont fait état à une époque du développement d'un Battle Royale dans l'univers Halo, d'ailleurs conçu chez Creation Affinity avant un abandon en 2022, moment où la saga était en pleine tourmente (et son moteur maison aussi).



L'un des insiders les plus connus sur la franchise, M.Rebs, est justement revenu sur cette affaire en ayant appris qu'en 2023, certains éléments du jeu ont été transféré vers un autre projet, oserait-on dire peu surprenant surtout aujourd'hui : un bon vieux Extraction Shooter. On ignore l'état d'avancé de ce spin-off, Jez Corden de Windows Central ajoutant que certaines de ses sources sont assez contradictoires quant au déploiement même, entre possibilité d'un stand-alone (probablement F2P) ou un mode directement intégré au prochain épisode.



Dans un cas comme dans l'autre, bonne chance pour se démarquer face à une concurrence dénuée de pitié.