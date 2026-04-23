recherche
News / Blogs
Halo : vers une tentative Extraction Shooter ?
Cela n'a jamais été pleinement officialisé mais un paquet de sources fiables ont fait état à une époque du développement d'un Battle Royale dans l'univers Halo, d'ailleurs conçu chez Creation Affinity avant un abandon en 2022, moment où la saga était en pleine tourmente (et son moteur maison aussi).

L'un des insiders les plus connus sur la franchise, M.Rebs, est justement revenu sur cette affaire en ayant appris qu'en 2023, certains éléments du jeu ont été transféré vers un autre projet, oserait-on dire peu surprenant surtout aujourd'hui : un bon vieux Extraction Shooter. On ignore l'état d'avancé de ce spin-off, Jez Corden de Windows Central ajoutant que certaines de ses sources sont assez contradictoires quant au déploiement même, entre possibilité d'un stand-alone (probablement F2P) ou un mode directement intégré au prochain épisode.

Dans un cas comme dans l'autre, bonne chance pour se démarquer face à une concurrence dénuée de pitié.
1
Qui a aimé ?
link49
publié le 23/04/2026 à 08:50 par Gamekyo
commentaires (4)
negan publié le 23/04/2026 à 08:54
Je préfère cette formule qu'un multi pure
shanks publié le 23/04/2026 à 09:20
negan
D'ailleurs c'est même à se demander si le multi brut a encore un grand avenir. A notre époque, sorti de Call of et Battlefield, on a l'impression que le secteur est mort de chez mort.

C'est soit du BR, du Extraction ou du Hero Arena, mais plus rien de traditionnel.

Ils ont qu'à faire Halo RP
akinen publié le 23/04/2026 à 10:50
Day one comme tous les autres
skuldleif publié le 23/04/2026 à 11:10
Je préfère un BR , les extractions shooter c'est le foutoir la gestion dinventaire
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Halo : Campaign Evolved
1
Ils aiment
Nom : Halo : Campaign Evolved
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Halo Studios
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo