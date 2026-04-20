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Xbox : nouveau show indé ce jeudi
Décidément très actif depuis le début d'année avec deux showcases dont un first-party et deux présentations focus dont récemment Metro 2039, Xbox enchaînera le 23 avril avec un routinier event spécial indé dit « ID@Xbox Showcase », précisément à 19h00.

4 jeux sont déjà certifiés (il y en aura davantage) et notons d'ailleurs que hors Solo Leveling Arise Overdrive, tous seront Day One Game Pass :

- Mistfall Hunter
- There Are No Ghosts at the Grand
- Aphelion (28 avril)
- Solo Leveling Arise Overdrive







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nicolasgourry, spartan1985, skuldleif, rendan
publié le 20/04/2026 à 13:45 par Gamekyo
commentaires (4)
rogeraf publié le 20/04/2026 à 14:19
J'espere qu'ils mettront le paquet sur Bubsy 4D
mattewlogan publié le 20/04/2026 à 14:26
Ils sont super actifs cette année, c’est un truc de fou en même temps c’est leur année
rendan publié le 20/04/2026 à 14:49
Xbox est en train de se réveiller
rasalgul publié le 20/04/2026 à 15:17
La meilleure boîte de JV des 3 dernières années
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Fiche descriptif
Solo Leveling : Arise Overdrive
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Nom : Solo Leveling : Arise Overdrive
Support : PC
Editeur : Netmarble
Développeur : Netmarble
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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