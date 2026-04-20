Xbox : nouveau show indé ce jeudi

Décidément très actif depuis le début d'année avec deux showcases dont un first-party et deux présentations focus dont récemment, Xbox enchaînera le 23 avril avec un routinier event spécial indé dit « ID@Xbox Showcase », précisément à 19h00.4 jeux sont déjà certifiés (il y en aura davantage) et notons d'ailleurs que hors, tous seront Day One Game Pass :(28 avril)