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PULLUP/Focus a enchaîné les contre-performances
On ne s'y attendait pas vu l'absence de nouvelles depuis son lancement il y a quelques semaines, mais sachez-le, John Carpenter's Toxic Commando a réussi à trouver son public et les ventes ont pour l'heure dépassé les attentes de l'éditeur. Le tout aussi nanardesque Starship Troopers : Ultimate Bug War n'aura pas eu la même chance : les critiques sont au même niveau que le premier cité mais les ventes clairement pas à la hauteur.

PULLUP/Focus rappelle que son catalogue à venir sera fait de titres comme Resonance : A Plague Tale Legacy, Warhammer 40.000 : Space Marine III et d'autres surprises de la part de Dotemu.


UPDATE
- Le Mea Culpa s'impose. Peut-être à cause d'un réveil douloureux, mon cerveau a traduit de travers : le lancement de Toxic Commando est jugé correct, mais en vérité sous les attentes de PULLUP. Désolé.



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publié le 17/04/2026 à 07:13 par Gamekyo
commentaires (4)
negan publié le 17/04/2026 à 07:38
Comme quoi Steam DB c'est pas toujours un indicateur fiable
fragdelapassion publié le 17/04/2026 à 09:18
negan non. Car pour killing floor 3 il y a personne sur pc. Mais c'est remplie de joueurs play. Donc vive le crossplay.

Ultimate bug war est sympa mais déjà c'est solo et avec un style rétro. Donc compliqué de trouver un public. Et je sais pas si le jeune public connais Starship Troopers aussi.
sharkinio publié le 17/04/2026 à 09:32
Ah non je crois pas que l’éditeur soit content. Dans le rapport sorti hier ce n’est pas ce qui ressort. Déception sur TC et Mio. Je suis actionnaire et ça a ouvert à -25% ce matin ????????????
sharkinio publié le 17/04/2026 à 10:56
C’était des pleurs à la fin de mon message, pas des ????? qui sont agressifs, désolé je me suis pas relu
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Fiche descriptif
John Carpenter's Toxic Commando
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Nom : John Carpenter's Toxic Commando
Support : PC
Editeur : Focus Entertainment
Développeur : Saber Interactive
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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