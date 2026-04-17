PULLUP/Focus a enchaîné les contre-performances

On ne s'y attendait pas vu l'absence de nouvelles depuis son lancement il y a quelques semaines, mais sachez-le, John Carpenter's Toxic Commando a réussi à trouver son public et les ventes ont pour l'heure dépassé les attentes de l'éditeur. Le tout aussi nanardesque Starship Troopers : Ultimate Bug War n'aura pas eu la même chance : les critiques sont au même niveau que le premier cité mais les ventes clairement pas à la hauteur.
PULLUP/Focus rappelle que son catalogue à venir sera fait de titres comme Resonance : A Plague Tale Legacy, Warhammer 40.000 : Space Marine III et d'autres surprises de la part de Dotemu.
UPDATE
- Le Mea Culpa s'impose. Peut-être à cause d'un réveil douloureux, mon cerveau a traduit de travers : le lancement de Toxic Commando est jugé correct, mais en vérité sous les attentes de PULLUP. Désolé.
Ultimate bug war est sympa mais déjà c'est solo et avec un style rétro. Donc compliqué de trouver un public. Et je sais pas si le jeune public connais Starship Troopers aussi.