PULLUP/Focus a enchaîné les contre-performances

On ne s'y attendait pas vu l'absence de nouvelles depuis son lancement il y a quelques semaines, mais sachez-le,a réussi à trouver son public et les ventes ont pour l'heure dépassé les attentes de l'éditeur. Le tout aussi nanardesquen'aura pas eu la même chance : les critiques sont au même niveau que le premier cité mais les ventes clairement pas à la hauteur.PULLUP/Focus rappelle que son catalogue à venir sera fait de titres commeet d'autres surprises de la part de Dotemu.UPDATE- Le Mea Culpa s'impose. Peut-être à cause d'un réveil douloureux, mon cerveau a traduit de travers : le lancement deest jugé correct, mais en vérité sous les attentes de PULLUP. Désolé.