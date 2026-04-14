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Call of Duty aura bien souffert en 2025
On savait que Black Ops 7 avait fait un peu de mal à la franchise Call of Duty, tout comme l'inclusion Day One dans le Game Pass PC/Xbox en terme de revenus bruts, et un rapport concret publié par Newzoo fait en effet état d'une sale performance du pognon généré en 2025 par rapport à 2024 :

PC : chute de 64,3 %
PlayStation : chute de 42,8 %
Xbox : chute de 39,1 %

Certes, Black Ops 7 fut une déception pour bien des joueurs rien que par sa campagne (et de fait un mauvais bouche-à-oreille) en plus d'une concurrence particulièrement accrue sur le moment avec le combo Battlefield 6 et Arc Raiders. Reste que la franchise est sur une mauvaise pente depuis maintenant trop de temps avec avant cela Black Ops 6 (qui a commencé à payer le prix de l'inclusion Game Pass) et Modern Warfare III (et ses allures de grosse extension bien déguisée).

A voir si fin 2026 inverse la tendance avec Modern Warfare 4, alors que se murmure la possibilité d'une mise à l'écart du Game Pass. Et pour ceux qui demandent : non, toujours aucune nouvelle de la licence sur Nintendo Switch 2, malgré les engagements de Xbox lors de l'affaire ABK.
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publié le 14/04/2026 à 18:17 par Gamekyo
commentaires (12)
skuldleif publié le 14/04/2026 à 18:28
maintenant imaginez Battlefield 6 etant donné qu'il est en dessous niveau ventes et nombres de joueurs
keiku publié le 14/04/2026 à 18:40
j'avais dis que la licence était sur le déclin... mais je ne sais plus a qui...
ravyxxs publié le 14/04/2026 à 18:41
skuldleif On parle de COD ici, pas de BF, qui a déjà été rentabilisé je pense, les devs ont une vision différente de celle de COD, COD ça DOIT assurer,c 'est comme ça, BF ça fait longtemps qu'ils ont des gros pics de succès et des chutes après ça, y a rien de nouveau, c'était la même pour BF4,1,5,2042 et maintenant 6 !

DICE c'est pas COD gars, les ventes ont toujours été en dessous de COD, rien de nouveau sous le soleil...
shanks publié le 14/04/2026 à 18:43
skuldleif
Evidemment que Call of reste très haut.

Mais imagine la gueule de Xbox qui a craché xx milliards de dollars pour une licence qui se tape une moyenne de -50% de revenus + aucune vraie incidence Game Pass.
bennj publié le 14/04/2026 à 18:50
skuldleif Comparaison débile pour te rassurer. BF6 a explosé les ventes, d'ailleurs qu'est-ce qui te fait dire qu'il est en dessous niveau ventes ?

"As previously mentioned, Black Ops 7 is behind Battlefield 6 in terms of both dollar and unit sales"

https://gamerant.com/battlefield-6-black-ops-7-sales-gameplay-better/
jenicris publié le 14/04/2026 à 19:02
bennj
skuldleif publié le 14/04/2026 à 19:05
shanks il n'y a pas eu d'augmentation de revenue gamepass ? ca m'etonne car si c'est le cas ca voudrait dire que les joueurs COD avant son inclusion étaient deja des abonné GP ultimate
skuldleif publié le 14/04/2026 à 19:07
shanks faut voir en valeur absolue si il y a eu un transfert de revenu vers le GP ultimate c'est bon pour xbox

et faudrait evaluer ca sur 12 mois pour etre fair etant donné que le GP est un revenu recurent
skuldleif publié le 14/04/2026 à 19:09
bennj
article du 21 novembre , qu'en est il sur les ventes total ? COD lui devrait meme pas s'en approcher etant donné sa mauvaise presse et son inclusion GP , hors ca m'etonnerai que BF6 soit eloigné de COD
skuldleif publié le 14/04/2026 à 19:19
article du 21 novembre

Date de sortie
COD BO7 14 novembre 2025
BF6 10 octobre

fin de la blague
mattewlogan publié le 14/04/2026 à 19:50
Ils ont intérêt à vite redresser la barre parce que là y a péril dans la demeure pour Xbox, si une franchise comme ça se pète la gueule après le rachat à milliard
Surtout qu’ils ont quand même bien menti à la commission ils devaient virer personne, ils ont viré plein de monde, ils devaient sortir sur Nintendo on voit toujours rien
walterwhite publié le 14/04/2026 à 19:59
BO7 médiocre, BF6 au launch a calmé tout le monde et ARC c’est la surprise du chef.

Cette année ça va être un MW4 histoire de revenir à la guerre moderne et satisfaire tout le monde mais ils vont vite retomber dans leurs travers.
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Call of Duty : Black Ops 7
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Nom : Call of Duty : Black Ops 7
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Treyarch
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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