Call of Duty aura bien souffert en 2025 Call of Duty aura bien souffert en 2025

On savait que Black Ops 7 avait fait un peu de mal à la franchise Call of Duty, tout comme l'inclusion Day One dans le Game Pass PC/Xbox en terme de revenus bruts, et un rapport concret publié par Newzoo fait en effet état d'une sale performance du pognon généré en 2025 par rapport à 2024 :



PC : chute de 64,3 %

PlayStation : chute de 42,8 %

Xbox : chute de 39,1 %



Certes, Black Ops 7 fut une déception pour bien des joueurs rien que par sa campagne (et de fait un mauvais bouche-à-oreille) en plus d'une concurrence particulièrement accrue sur le moment avec le combo Battlefield 6 et Arc Raiders. Reste que la franchise est sur une mauvaise pente depuis maintenant trop de temps avec avant cela Black Ops 6 (qui a commencé à payer le prix de l'inclusion Game Pass) et Modern Warfare III (et ses allures de grosse extension bien déguisée).



A voir si fin 2026 inverse la tendance avec Modern Warfare 4, alors que se murmure la possibilité d'une mise à l'écart du Game Pass. Et pour ceux qui demandent : non, toujours aucune nouvelle de la licence sur Nintendo Switch 2, malgré les engagements de Xbox lors de l'affaire ABK.