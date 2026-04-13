recherche
News / Blogs
Metro 2039 officialisé : RDV jeudi pour le reveal
Encore un bon coup pour NateTheHate dont la prime augmente chaque jour (surtout aux yeux de Nintendo) : après Stranger than Heaven, Xbox tiendra un second event « first look » mais cette fois consacré à un jeu encore jamais montré : Metro 2039, quatrième épisode de la saga signée 4A Games dont on attend le reveal depuis très longtemps (et pour cause, le projet a été rebooté en cours de route).

La présentation sera faite ce jeudi 16 avril à 19h00, alors que se murmure la tenue d'un State of Play quelques heures plus tard, encore à confirmer.
  • Metro 2039 officialisé : RDV jeudi pour le reveal
plus de médias
7
Qui a aimé ?
xynot, eruroraito7, spartan1985, junaldinho, link49, raoh38, goldmen33
publié le 13/04/2026 à 13:27 par Gamekyo
commentaires (27)
nicolasgourry publié le 13/04/2026 à 13:30
Shanks https://www.youtube.com/watch?v=4VBIDuqjQic&t
skuldleif publié le 13/04/2026 à 13:30
j'ai jamais vu une entité ayant vocation a n'etre qu'un editeur tiers avoir autant de conf/présentation incluant des jeux qui ne sont pas de ses studio
shanks publié le 13/04/2026 à 13:32
nicolasgourry
Je ne sais pas si c'est utile d'ajouter cet incroyable teaser
nicolasgourry publié le 13/04/2026 à 13:34
shanks c'était une suggestion (je ne savais pas si tu avais vu ou pas) ^^
perse9 publié le 13/04/2026 à 13:43
ils annoncent des jeux mais rien de concrets ne sorts. Trop bizarre ...
sasquatsch publié le 13/04/2026 à 13:45
J'avais bien aimé le dernier Exodus... Mais il manquait d'optimisation ici et là... Mais rien de grave..
Mais bon l'ambiance des deux premiers était unique en son genre... Donc pas sûr que je veuille faire un exodus2...
Surtout que Stalker m'attend...
zephon publié le 13/04/2026 à 13:51
Mercredi soir on va retrouver le corps de ce nate en train de flotter dans un cours d'eau
supasaiyajin publié le 13/04/2026 à 14:11
Comment ça une prime ?
shanks publié le 13/04/2026 à 14:27
supasaiyajin
Une boutade mais apparemment selon quelques bruits de couloirs, Nintendo aurait poussé une gueulante devant les derniers leaks Switch 2 (OOT Remake, New Starfox...) et quand on sait que c'est Nate qui a tout lâché
mibugishiden publié le 13/04/2026 à 14:41
Apres ces leaks c'est quand meme casse couille ca nous gache l'effet surprise.

Si des fois ces insiders pouvaient fermer leur gueule ca ferait des vacances à tout le monde et redonnerait un peu de charme à l'industrie. On a plus ces effets de surprise comme dans les années 90 ou 2000.

Les insiders c'est quand meme des gens qui ont un melon pas possible, ils sont obligés de leaker pour exister, ils doivent se sentir importants à travers ca, c'est de la megalomanie.
ravyxxs publié le 13/04/2026 à 14:44
NVIDIA 6090 DLSS 5.0

altendorf publié le 13/04/2026 à 14:47
shanks Nate il va vraiment finir comme l'ancien leaker PlayStation qui n'est plus jamais revenu sur ResetERA
akinen publié le 13/04/2026 à 14:48
J’espère qu’il se prendra un procès pour ses minutes de gloire inutile
ravyxxs publié le 13/04/2026 à 14:52
skuldleif T'as oublié qu'ils ont racheté des boîtes à hauteur de milliards, faut bien faire des confs pour les jeux non ??
skuldleif publié le 13/04/2026 à 14:56
ravyxxs incluant des jeux qui ne sont pas de ses studio
ravyxxs publié le 13/04/2026 à 16:00
skuldleif Ils l'ont toujours fait et l'ont fait le mois dernier

Ubisoft est tiers, et durant ses confs,ça m'étaient des jeux qui n'étaient pas de chez eux, mais en collaboration par exemple.
skuldleif publié le 13/04/2026 à 16:10
ravyxxs oui mais a priori d'apres les .... (dont toi ? ) ils ont vocation a n'etre QUE editeur

ton exemple avec ubi va me falloir un lien ,une redondance et pas des jeux publié par ubi , merci
skuldleif publié le 13/04/2026 à 16:13
tu sais tres bien ou je veux en venir et c'est d'ailleurs pour ca que tu essaie d'infirmer ce que je dis.
bsartek bien sur
rogeraf publié le 13/04/2026 à 16:22
C'est jeudi 2026 ou jeudi 2039 ?
rogeraf publié le 13/04/2026 à 16:23
J'ai pas pu résister ...
ravyxxs publié le 13/04/2026 à 16:56
skuldleif Y a que toi qui pense que le XBOX d'aujourd'hui c'est celui d'hier, pas moi !
skuldleif publié le 13/04/2026 à 17:05
ravyxxs et ya que les .... qui pensent que MS a vocation a n'etre qu'editeur tiers
quand a ce que tu dis a TON propos je le sais deja

"tu sais tres bien ou je veux en venir et c'est d'ailleurs pour ca que tu essaie d'infirmer ce que je dis. "
ravyxxs publié le 13/04/2026 à 17:11
skuldleif A l'heure qui l'est, je suis toujours Pro PC

Mais bon....
drybowser publié le 13/04/2026 à 18:05
Il a des putain de sources ce mec n empêche ! Ça fait 4 ou 5 fois d affilé qu'il annonce des trucs sans se planter !
Bref du coup on peut considérer a 99% de fiable le remake de oot et starfox
nobleswan publié le 13/04/2026 à 18:07
J'espère aussi épique que la trilogie
icebergbrulant publié le 13/04/2026 à 21:51
Je pensais que ce serait présenté sur le State Of Play
Microsoft a volé/payé l’exclu !
gaeon publié le 13/04/2026 à 22:12
Personnellement je n'aime pas les leaks, ça gâche les surprises et ça nuit pas mal à l'intérêt des conférences et autres Directs. Donc ouais si Nate pouvait se calmer un peu ça se serait bien!
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Metro Exodus
15
Ils aiment
Nom : Metro Exodus
Support : PC
Editeur : Embracer Group
Développeur : 4A Games
Genre : FPS
Multijoueur : non
Sortie européenne : 15/02/2019
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo