Metro 2039 officialisé : RDV jeudi pour le reveal
Encore un bon coup pour NateTheHate dont la prime augmente chaque jour (surtout aux yeux de Nintendo) : après Stranger than Heaven, Xbox tiendra un second event « first look » mais cette fois consacré à un jeu encore jamais montré : Metro 2039, quatrième épisode de la saga signée 4A Games dont on attend le reveal depuis très longtemps (et pour cause, le projet a été rebooté en cours de route).
La présentation sera faite ce jeudi 16 avril à 19h00, alors que se murmure la tenue d'un State of Play quelques heures plus tard, encore à confirmer.
publié le 13/04/2026 à 13:27 par Gamekyo
Je ne sais pas si c'est utile d'ajouter cet incroyable teaser
Mais bon l'ambiance des deux premiers était unique en son genre... Donc pas sûr que je veuille faire un exodus2...
Surtout que Stalker m'attend...
Une boutade mais apparemment selon quelques bruits de couloirs, Nintendo aurait poussé une gueulante devant les derniers leaks Switch 2 (OOT Remake, New Starfox...) et quand on sait que c'est Nate qui a tout lâché
Si des fois ces insiders pouvaient fermer leur gueule ca ferait des vacances à tout le monde et redonnerait un peu de charme à l'industrie. On a plus ces effets de surprise comme dans les années 90 ou 2000.
Les insiders c'est quand meme des gens qui ont un melon pas possible, ils sont obligés de leaker pour exister, ils doivent se sentir importants à travers ca, c'est de la megalomanie.
Ubisoft est tiers, et durant ses confs,ça m'étaient des jeux qui n'étaient pas de chez eux, mais en collaboration par exemple.
ton exemple avec ubi va me falloir un lien ,une redondance et pas des jeux publié par ubi , merci
bsartek bien sur
quand a ce que tu dis a TON propos je le sais deja
"tu sais tres bien ou je veux en venir et c'est d'ailleurs pour ca que tu essaie d'infirmer ce que je dis. "
Mais bon....
Bref du coup on peut considérer a 99% de fiable le remake de oot et starfox
Microsoft a volé/payé l’exclu !