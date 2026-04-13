Metro 2039 officialisé : RDV jeudi pour le reveal Metro 2039 officialisé : RDV jeudi pour le reveal

Encore un bon coup pour NateTheHate dont la prime augmente chaque jour (surtout aux yeux de Nintendo) : après Stranger than Heaven, Xbox tiendra un second event « first look » mais cette fois consacré à un jeu encore jamais montré : Metro 2039, quatrième épisode de la saga signée 4A Games dont on attend le reveal depuis très longtemps (et pour cause, le projet a été rebooté en cours de route).



La présentation sera faite ce jeudi 16 avril à 19h00, alors que se murmure la tenue d'un State of Play quelques heures plus tard, encore à confirmer.