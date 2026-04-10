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Warhammer Survivors sortira aussi sur consoles
Depuis l'avènement de Vampire Survivors, nombreux sont ceux à vouloir tenter leur chance dans ce style tant il est adaptable à n'importe quelle franchise (on se demande même pourquoi Nintendo ne l'a pas encore fait pour Zelda) et l'un des prochains morceaux sera Warhammer Survivors qui finalement pour sa sortie en fin d'année ne se contentera pas du PC : c'est également prévu, et simultanément, sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 1 & 2.

Alors oui, contrairement au très bon Deep Rock Galactic Survivor qui proposait vraiment sa propre patte, on part cette fois dans une quasi copie mais ça s'explique facilement vu qu'il s'agit d'un partenariat entre Auroch Digital et Poncle… donc les mecs de Vampire Survivors.

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iglooo
publié le 10/04/2026 à 08:04 par Gamekyo
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Warhammer Survivors
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Nom : Warhammer Survivors
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Auroch Digital
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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