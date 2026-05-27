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Dragon Quest : en cumule, la trilogie HD-2D a dépassé les 4 millions de ventes
Quelques heures avant le mini-live sur les 40 ans de Dragon Quest et un « possible » reveal de Dragon Quest XII, Square Enix nous apprend que l'affaire roule bien pour les remakes HD-2D des débuts de la franchise : en combinant Dragon Quest I&II HD-2D et Dragon Quest III HD-2D, c'est quand même 4 millions de ventes dans le monde.

Le troisième doit largement représenter plus de la moitié du quota vu qu'il était déjà à 2 millions un mois après sa sortie en novembre 2024.

Qui veut parier sur un futur Dragon Quest IV HD-2D ?

1
Qui a aimé ?
aeris201
publié le 27/05/2026 à 07:22 par Gamekyo
commentaires (5)
sosky publié le 27/05/2026 à 07:34
Réalisation magnifique, mais malgré les améliorations de qualité de vie pas réussi à bien plonger dans ces remakes HD-2D (tour par tour peu dynamique, rencontres aléatoires assez relou et grinding chiant sauf si on baisse la difficulté au minimum mais bon plus d'intérêt sauf le scénario qui est ultra classique de par l'âge des jeux...)
khazawi publié le 27/05/2026 à 07:38
À défaut de faire de nouveaux bons jeux, ils recyclent. On aura droit à tous les remakes des FF et DQ à ce rythme lol. Bizarrement, ils n'ont pas encore fait celui de Chrono Trigger qui est souvent plébiscités par les fans
lirin publié le 27/05/2026 à 07:42
J'ai bien accrochée aux remakes du 3 et du 1 mais le 2 ma gonflé sérieusement en plus de reprendre la meme map que le 1, ca me casse la découverte, trop long trop mou, beaucoup de mal a accrocher...
Mes préférées étant les 4 et 5 sur DS le 8 et le 11
C'est bien de refaire les anciens épisodes mais on veut surtout du neuf comme l'episode XII...
mattewlogan publié le 27/05/2026 à 07:51
Ils etaient très sympas
shanks publié le 27/05/2026 à 07:53
Le 1 était un exemple de bonnes idées de modernité même au niveau de la narration (pas énorme mais on partait de rien).

Le genre de truc à appliquer dans les premiers FF (surtout le 1 & 3).
Gras
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Fiche descriptif
Dragon Quest I & II HD-2D Remake
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Nom : Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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