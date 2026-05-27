Dragon Quest : en cumule, la trilogie HD-2D a dépassé les 4 millions de ventes
Quelques heures avant le mini-live sur les 40 ans de Dragon Quest et un « possible » reveal de Dragon Quest XII, Square Enix nous apprend que l'affaire roule bien pour les remakes HD-2D des débuts de la franchise : en combinant Dragon Quest I&II HD-2D et Dragon Quest III HD-2D, c'est quand même 4 millions de ventes dans le monde.
Le troisième doit largement représenter plus de la moitié du quota vu qu'il était déjà à 2 millions un mois après sa sortie en novembre 2024.
Qui veut parier sur un futur Dragon Quest IV HD-2D ?
Mes préférées étant les 4 et 5 sur DS le 8 et le 11
C'est bien de refaire les anciens épisodes mais on veut surtout du neuf comme l'episode XII...
Le genre de truc à appliquer dans les premiers FF (surtout le 1 & 3).