Dragon Quest : en cumule, la trilogie HD-2D a dépassé les 4 millions de ventes

Quelques heures avant le mini-live sur les 40 ans deet un « possible » reveal de, Square Enix nous apprend que l'affaire roule bien pour les remakes HD-2D des débuts de la franchise : en combinantet, c'est quand même 4 millions de ventes dans le monde.Le troisième doit largement représenter plus de la moitié du quota vu qu'il était déjà à 2 millions un mois après sa sortie en novembre 2024.Qui veut parier sur un futur