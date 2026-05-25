[RUMEUR] Media Molecule reviendrait à une expérience ''plus proche du jeu que de l'outil créatif''
Dans une époque où une seule erreur peut coûter la vie d'un studio, on se demande comment Media Molecule a réussi à échapper aux balles après l'énorme échec commercial de Dreams (n'osons même pas revenir sur Tearaway), mais la route reprend ou du moins à en croire le CV récemment mis en ligne de Mark Healey, ancien directeur créatif parti vers d'autres horizons mais révélant que :
- Le prochain jeu de MM sera davantage un « jeu » (justement) qu'un outil créatif.
- Nouvelle licence, donc pas de LittleBigPlanet.
- « Divers éléments » de monde ouvert.
- Un système de collecte de ressources.
Vu de loin, on pourrait pourquoi pas partir vers quelque chose de type survie, pas forcément de manière sérieuse vu le passif de la boîte, mais gardons en tête que bien des choses peuvent évoluer : selon le même bonhomme, nous en étions encore à la pré-production en 2025. Donc autant parler d'un jeu PlayStation 6, ou cross-gen dans le pire des cas.
publié le 25/05/2026 à 20:28 par Gamekyo
Le truc qui a mis des plombes à voir le jour, vendu comme un "moteur de créativité révolutionnaire", qui n'aura finalement servi qu'a produire des ripoff de Mario ou Sonic
Et le studio qui ne va rien produire sur PS5 et proposer un sous Minecraft 15 ans trop tard, quelle génération
Mais je pense que ca sera surement le prochain studio a se faire fermer chez sony
Vraiment curieux de voir leur prochain projet, même si ça prendra encore pas mal de temps
Mais non?
'tain je me suis extasié un peu trop vite sur l'autre article....
Tearaway Unfolded, il était tellement cool ce jeu...
Tearaway sur Vita, avec ton visage qui apparaît dans le soleil en temps réel alors que t'es assis sur les chiottes, c'est les souvenirs d'une vie.
je savais pas, le kiff le vrai
je l'ai fait sur PS4, j'ai pas eu la Vita, noob que je suis
c'était vraiment un jeu conçu pour la console.
A un moment vers le début, t'as je ne sais plus quel PNJ qui veut te prendre en photo (mais ta tronche en vraie hein). Vers la fin, il a recouvert une ville de photo de ta tronche, j'ai explosé de rire