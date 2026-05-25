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[RUMEUR] Media Molecule reviendrait à une expérience ''plus proche du jeu que de l'outil créatif''
Dans une époque où une seule erreur peut coûter la vie d'un studio, on se demande comment Media Molecule a réussi à échapper aux balles après l'énorme échec commercial de Dreams (n'osons même pas revenir sur Tearaway), mais la route reprend ou du moins à en croire le CV récemment mis en ligne de Mark Healey, ancien directeur créatif parti vers d'autres horizons mais révélant que :

- Le prochain jeu de MM sera davantage un « jeu » (justement) qu'un outil créatif.
- Nouvelle licence, donc pas de LittleBigPlanet.
- « Divers éléments » de monde ouvert.
- Un système de collecte de ressources.

Vu de loin, on pourrait pourquoi pas partir vers quelque chose de type survie, pas forcément de manière sérieuse vu le passif de la boîte, mais gardons en tête que bien des choses peuvent évoluer : selon le même bonhomme, nous en étions encore à la pré-production en 2025. Donc autant parler d'un jeu PlayStation 6, ou cross-gen dans le pire des cas.
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Qui a aimé ?
yanssou, bourbon, aozora78
publié le 25/05/2026 à 20:28 par Gamekyo
commentaires (15)
yanssou publié le 25/05/2026 à 20:30
Enfin bordel
guiguif publié le 25/05/2026 à 20:31
Mais ils ont foutu quoi eux aussi durant toutes ces années ?
supasaiyajin publié le 25/05/2026 à 20:33
J'avoue, pré-production en 2025 ? Ils faisaient quoi sérieux ?
oreillesal publié le 25/05/2026 à 20:39
Dreams
Le truc qui a mis des plombes à voir le jour, vendu comme un "moteur de créativité révolutionnaire", qui n'aura finalement servi qu'a produire des ripoff de Mario ou Sonic

Et le studio qui ne va rien produire sur PS5 et proposer un sous Minecraft 15 ans trop tard, quelle génération
keiku publié le 25/05/2026 à 20:41
Et dire qu'ils auraient pu faire tellement mieux avec dream, s'il ne s'était pas caché derrière les "droit d'auteur" et avait permis a tous d'utiliser tous les assets, code , mécanique des jeux creer sans limitation...ils se sont tuer tous seul...

Mais je pense que ca sera surement le prochain studio a se faire fermer chez sony
bourbon publié le 25/05/2026 à 20:49
J'avais adoré Tearaway sur PSVita, une petite bombe dans l'exploitation de la console et de la dualshock 4. Sans parler de Dreams et de son fort potentiel, il suffit de voir les jeux créés par gauffreman et bien d'autres à travers le monde... Dommage qu'ils n'aient pas pu aller jusqu'au bout du suivi avec la possibilité de créer des jeux en VR.

Vraiment curieux de voir leur prochain projet, même si ça prendra encore pas mal de temps
ouken publié le 25/05/2026 à 20:56
Mouai pas fan de leur jeux et outil
51love publié le 25/05/2026 à 21:01
nous en étions encore à la pré-production en 2025


Mais non?

'tain je me suis extasié un peu trop vite sur l'autre article....

Tearaway Unfolded, il était tellement cool ce jeu...
shanks publié le 25/05/2026 à 21:06
51love
Tearaway sur Vita, avec ton visage qui apparaît dans le soleil en temps réel alors que t'es assis sur les chiottes, c'est les souvenirs d'une vie.
51love publié le 25/05/2026 à 21:09
shanks mais non

je savais pas, le kiff le vrai

je l'ai fait sur PS4, j'ai pas eu la Vita, noob que je suis
xynot publié le 25/05/2026 à 21:17
J'avais oublié leur existence à eux
shanks publié le 25/05/2026 à 21:21
51love
c'était vraiment un jeu conçu pour la console.

A un moment vers le début, t'as je ne sais plus quel PNJ qui veut te prendre en photo (mais ta tronche en vraie hein). Vers la fin, il a recouvert une ville de photo de ta tronche, j'ai explosé de rire
aozora78 publié le 25/05/2026 à 21:49
Enfin bon sang, j'ai vraiment bien aimé dreams et l'aspect communautaire et certains jeux... mais mon jeu préféré du studio c'est Teraway Unfolded, je n'aime vraiment pas les LittleBigPlanet, le personnage est marron naze et l'univers ne me parle pas du tout. Et le gameplay 2.5D m'a toujours fait chié dans les LBP
losz publié le 25/05/2026 à 21:52
J'espère que ce sera moins nase que Dreams...qu'ils arrêtent leur délire créatif.
altendorf publié le 26/05/2026 à 00:48
losz C'est un peu leur domaine en même temps
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