[RUMEUR] Media Molecule reviendrait à une expérience ''plus proche du jeu que de l'outil créatif'' [RUMEUR] Media Molecule reviendrait à une expérience ''plus proche du jeu que de l'outil créatif''

Dans une époque où une seule erreur peut coûter la vie d'un studio, on se demande comment Media Molecule a réussi à échapper aux balles après l'énorme échec commercial de Dreams (n'osons même pas revenir sur Tearaway), mais la route reprend ou du moins à en croire le CV récemment mis en ligne de Mark Healey, ancien directeur créatif parti vers d'autres horizons mais révélant que :



- Le prochain jeu de MM sera davantage un « jeu » (justement) qu'un outil créatif.

- Nouvelle licence, donc pas de LittleBigPlanet.

- « Divers éléments » de monde ouvert.

- Un système de collecte de ressources.



Vu de loin, on pourrait pourquoi pas partir vers quelque chose de type survie, pas forcément de manière sérieuse vu le passif de la boîte, mais gardons en tête que bien des choses peuvent évoluer : selon le même bonhomme, nous en étions encore à la pré-production en 2025. Donc autant parler d'un jeu PlayStation 6, ou cross-gen dans le pire des cas.