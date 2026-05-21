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Un gros report pour Wandering Sword, mais tout le monde sera servi en même temps
Il en faut du temps aux chinois de Swordman Studio pour porter leur propre « RPG HD-2D » sur consoles (disponible sur PC depuis fin 2023, avec de bons retours), et un report supplémentaire vient de tomber pour ce Wandering Sword.

A la toute dernière minute (la sortie PS5 était prévue en dématérialisé pour la semaine prochaine), l'éditeur Clouded Leopard Entertainment annonce que :

- Le lancement attendra le 21 janvier 2027 (!).
- Ce report est lié à l'envie de correspondre avec une sortie physique.
- Les version Switch 1/2, censées sortir après la version PS5, seront disponibles le même jour.
- Une version Xbox Series s'ajoute au programme, là encore à la même date.

Vous savez tout, mais on rappelle quand même l'une des grosses originalités du titre : la possibilité de basculer du tour-par-tour au temps réel selon votre envie.

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spartan1985
publié le 21/05/2026 à 13:38 par Gamekyo
commentaires (1)
alexkidd publié le 21/05/2026 à 13:49
En esperant que l'histoire sera mieux construite ici que dans Octopath Travaler (car visuellement c'est son fils adultérin)
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Fiche descriptif
Wandering Sword
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Nom : Wandering Sword
Support : PC
Editeur : Xiameng Studio
Développeur : Xiameng Studio
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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