Un gros report pour Wandering Sword, mais tout le monde sera servi en même temps

Il en faut du temps aux chinois de Swordman Studio pour porter leur propre « RPG HD-2D » sur consoles (disponible sur PC depuis fin 2023, avec de bons retours), et un report supplémentaire vient de tomber pour ceA la toute dernière minute (la sortie PS5 était prévue en dématérialisé pour la semaine prochaine), l'éditeur Clouded Leopard Entertainment annonce que :- Le lancement attendra le 21 janvier 2027 (!).- Ce report est lié à l'envie de correspondre avec une sortie physique.- Les version Switch 1/2, censées sortir après la version PS5, seront disponibles le même jour.- Une version Xbox Series s'ajoute au programme, là encore à la même date.Vous savez tout, mais on rappelle quand même l'une des grosses originalités du titre : la possibilité de basculer du tour-par-tour au temps réel selon votre envie.