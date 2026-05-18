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STEAM : Forza Horizon 6 est le meilleur lancement de l'histoire des jeux de courses
Encore une belle victoire pour Playground Games. Car si Xbox ne communiquera probablement jamais de chiffres de ventes pour Forza Horizon 6 (sauf si la boss fait preuve d'une transparence inattendue), les retours Steam sont eux pleinement éloquents : un pic de 181.000 joueurs pour le week-end de lancement, qui ne concerne pourtant que l'édition Premium.

Concrètement :

- Meilleur lancement de l'histoire de la franchise (81.000 pour Forza Horizon 5).
- Mais surtout meilleur lancement pour un jeu de courses dans toute l'histoire de la plate-forme de Valve.

Hors édition Premium, le titre sera officiellement lancé demain sur PC/Xbox et dans le Game Pass, puis plus tard dans l'année sur PlayStation 5.

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thauvinho, pcverso, ootaniisensei
publié le 18/05/2026 à 07:04 par Gamekyo
commentaires (21)
foxstep publié le 18/05/2026 à 07:13
Espérons que ça donnera pas de mauvaise idées à Sony
mrvince publié le 18/05/2026 à 08:00
foxstep quelles mauvaises idées ? de faire des bons jeux ?
vyse publié le 18/05/2026 à 08:06
mrvince Mdrrr ! Le jeu est totalement anachronique ça fait plaisir a voir ! Un jeu purement vidéo du fun a son essence ;
shanks publié le 18/05/2026 à 08:06
mrvince
Je pense qu'il parle du PC
negan publié le 18/05/2026 à 08:10
shanks Le grand méchant PC pendant que Saros flop a moitié askip
akinen publié le 18/05/2026 à 08:16
Il me semble que le marché du jeu de course semi arcade est vide. C’est pas étonnant. Moi même je le prendrai day one sur PS5.
rogeraf publié le 18/05/2026 à 08:24
Une vraie réussite ce jeu. Le meilleur Forza Horizon pour moi depuis la création de la série
rogeraf publié le 18/05/2026 à 08:27
Pour les joueurs en place, n'hesitez pas a aller consulter les vidéos FR youtube d'astuces pour bien démarrer. Il y a pas mal de subtilités et différences par rapport au dernier Forza 5
choroq publié le 18/05/2026 à 08:51
Cool, ayant fait que le 5,et en plus le japon, je vais pas me lasser de suite, allez, des que j'ai le temps, je le prends, mais vu la flemme en jeu vidéo cette année, se sera quand j'aurai une grosse envie de vroum vroum.
sasquatsch publié le 18/05/2026 à 09:18
Mon premier jeu Xbox day(month) one depuis... Gears2
Vivement demain ou fin de semaine plutôt ...
Est ce que les fonctions en ligne fonctionnent même sans Gamepass ? !
xynot publié le 18/05/2026 à 09:27
Bon bah on tient le meilleur jeu de caisses de la gen
shanks publié le 18/05/2026 à 09:37
sasquatsch
Non, tu ne pourras pas interagir avec les autres conducteurs ni faire du multi (sur Xbox je précise, PC c'est gratuit).

Par contre, t'as tout le contenu normal, les livrés de skins de la communauté, les drivatars (IA des autres joueurs en courses) bien présents, etc.
metroidvania publié le 18/05/2026 à 09:40
Je suis quand même déçu du jeu. Je pense que j'ai fait trop de forza et suis déçu de tokyo je trouve la ville petite même si je sais que pas possible de faire a l échelle mais quand même. Je sais pas y a un truc qui me dérange dans ce jeu
sasquatsch publié le 18/05/2026 à 10:00
shanks raaah mazette... Faudra donc débourser pour le GP basique
Mon gamin va être content
romgamer6859 publié le 18/05/2026 à 10:01
J'aime le jeu mais je suis en terrain connu, ce n'est pas une révolution mais je ne vois trop ce qu'ils auraient pu ajouter de plus (des motos ?).

C'est une formule qui marche alors ils ne vont pas la changer, c'est plus le jeu où tu sais que tu as tes habitudes et que t'es content de retrouver.
foxstep publié le 18/05/2026 à 10:05
mrvince Comme l'as dis Shanks la mauvaise idée de penser à porter GT sur PC.
mrvince publié le 18/05/2026 à 10:10
shanks foxstep j'avais compris c'était un petit troll... je dis ça en ayant fini Saros hier et c'est mon GOTY pour le moment. Par contre je comprend pas le délire de pas vouloir que des jeux aillent sur le PC... tant que toi t'y a acces... mais bon je dois être trop vieux.
bigb0ss publié le 18/05/2026 à 10:22
Demain le monstre arrive, vivement
jenicris publié le 18/05/2026 à 10:32
Vivement sur PS5
ravyxxs publié le 18/05/2026 à 13:30
metroidvania Le jeu manque d'ambiance, les endroits semblent vide, les NPC sont constamment derrière des barrière, le traffic est moyen, présent, mais moyen, c'est un Tokyo ultra mal représenté. Après le jeu est dépaysement, à son charme, à de très bonnes idées dans les options,la selection musicale est superbe, ton avatar subit une évolution, qui me déplaît pas, mais y a encore du taf...Pour le moment, j'aime beaucoup, on verra si le jeu grandis en moi.

Après faut pas faire attention aux chiffres, chaque FH fait mieux que le précédent, mais à un moment, la formule ne prendra plus. FH7 devra être une révolution dans tous les sens du terme, là on pardonne car on est au Japon, on a toujours voulu le Japon, après ça.....bonne chance aux devs.
gat publié le 18/05/2026 à 13:46
Le 5 avait cartonné de ouf et c’est l’épisode auquel j’ai le moins joué.

Donc bon…

Et je suis certain que ça reste un jeu ultra carré sans y avoir touché.

Mais étant un fan absolu du Japon, j’ai hâte
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Fiche descriptif
Forza Horizon 6
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Nom : Forza Horizon 6
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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