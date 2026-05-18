STEAM : Forza Horizon 6 est le meilleur lancement de l'histoire des jeux de courses

Encore une belle victoire pour Playground Games. Car si Xbox ne communiquera probablement jamais de chiffres de ventes pour(sauf si la boss fait preuve d'une transparence inattendue), les retours Steam sont eux pleinement éloquents : un pic de 181.000 joueurs pour le week-end de lancement, qui ne concerne pourtant que l'édition Premium.Concrètement :- Meilleur lancement de l'histoire de la franchise (81.000 pour Forza Horizon 5).- Mais surtout meilleur lancement pour un jeu de courses dans toute l'histoire de la plate-forme de Valve.Hors édition Premium, le titre sera officiellement lancé demain sur PC/Xbox et dans le Game Pass, puis plus tard dans l'année sur PlayStation 5.