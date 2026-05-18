STEAM : Forza Horizon 6 est le meilleur lancement de l'histoire des jeux de courses
Encore une belle victoire pour Playground Games. Car si Xbox ne communiquera probablement jamais de chiffres de ventes pour Forza Horizon 6 (sauf si la boss fait preuve d'une transparence inattendue), les retours Steam sont eux pleinement éloquents : un pic de 181.000 joueurs pour le week-end de lancement, qui ne concerne pourtant que l'édition Premium.
Concrètement :
- Meilleur lancement de l'histoire de la franchise (81.000 pour Forza Horizon 5).
- Mais surtout meilleur lancement pour un jeu de courses dans toute l'histoire de la plate-forme de Valve.
Hors édition Premium, le titre sera officiellement lancé demain sur PC/Xbox et dans le Game Pass, puis plus tard dans l'année sur PlayStation 5.
Je pense qu'il parle du PC
Vivement demain ou fin de semaine plutôt ...
Est ce que les fonctions en ligne fonctionnent même sans Gamepass ? !
Non, tu ne pourras pas interagir avec les autres conducteurs ni faire du multi (sur Xbox je précise, PC c'est gratuit).
Par contre, t'as tout le contenu normal, les livrés de skins de la communauté, les drivatars (IA des autres joueurs en courses) bien présents, etc.
Mon gamin va être content
C'est une formule qui marche alors ils ne vont pas la changer, c'est plus le jeu où tu sais que tu as tes habitudes et que t'es content de retrouver.
Après faut pas faire attention aux chiffres, chaque FH fait mieux que le précédent, mais à un moment, la formule ne prendra plus. FH7 devra être une révolution dans tous les sens du terme, là on pardonne car on est au Japon, on a toujours voulu le Japon, après ça.....bonne chance aux devs.
Donc bon…
Et je suis certain que ça reste un jeu ultra carré sans y avoir touché.
Mais étant un fan absolu du Japon, j’ai hâte