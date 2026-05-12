SEGA abandonne le projet SUPER GAME, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle SEGA abandonne le projet SUPER GAME, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle

5 ans après l'annonce, le pari commençait à tourner à la mauvaise blague et comme souvent, l'inéluctable est arrivé : l'initiative « SUPER GAME » de SEGA est officiellement annulée, ce qui est à la fois une bonne comme une mauvaise nouvelle.



La mauvaise, c'est que certains retours attendus sont possiblement annulés et difficile de savoir lesquels tant que l'éditeur n'a pas apporté de précisions. La bonne, c'est que cette annulation est liée au fait que SEGA fait marche-arrière sur sa volonté de pousser sur le marché du GAAS et d'ailleurs :



- Crazy Taxi, Streets of Rage et Jet Set Radio sont toujours en développement.

- De même que le nouveau Virtua Fighter.

- Certains titres voulus comme F2P vont passer Premium.

- Seul Rovio restera focus sur les jeux à service.



Maintenant, un petit reveal svp ?