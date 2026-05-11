The Sinking City 2 : la bande-annonce qui vient prouver la volonté d'un mixe action

Frogwares nous a filé un nouvel aperçu de, nouvelle adaptation très libre des délires du cerveau torturé de Lovecraft dont on attend l'arrivée quelque part en été (PC, PlayStation 5 et Xbox Series), sous la bannière de l'auto-édition maintenant que l'équipe a récupéré les droits de sa licence.Et si l'on gardera quelques traces du premier avec divers éléments d'enquêtes aussi bien dans le cadre du fil principal que des annexes, la différence majeure de cette suite au cœur de la ville d'Arkham (pas l'asile), c'est la volonté du mixte action allant clairement piocher du coté deet. Pourquoi pas, mais reste à voir si les développeurs auront le talent nécessaire pour cela.