The Sinking City 2 : la bande-annonce qui vient prouver la volonté d'un mixe action
Frogwares nous a filé un nouvel aperçu de The Sinking City 2, nouvelle adaptation très libre des délires du cerveau torturé de Lovecraft dont on attend l'arrivée quelque part en été (PC, PlayStation 5 et Xbox Series), sous la bannière de l'auto-édition maintenant que l'équipe a récupéré les droits de sa licence.
Et si l'on gardera quelques traces du premier avec divers éléments d'enquêtes aussi bien dans le cadre du fil principal que des annexes, la différence majeure de cette suite au cœur de la ville d'Arkham (pas l'asile), c'est la volonté du mixte action allant clairement piocher du coté de Resident Evil et The Evil Within. Pourquoi pas, mais reste à voir si les développeurs auront le talent nécessaire pour cela.
En plus, avec ses 3 fins expédiées en quelques secondes…
C’était surtout l’excellente VF, et particulièrement celle du personnage principal, qui sauvait le jeu.
Et apparemment, à moins d’un changement, il n’y a pas de voix françaises dans celui-là.
Oui, pour ma part, je l’ai trouvé suffisamment intéressant, mais après, il faut aimer l’univers lovecraftien, car ce n’est pas un style qui parle à tout le monde.
Ça se passe dans les années 1920 et le personnage principal est un détective privé.
Sinon, les différentes races sont intéressantes, comme par exemple les hommes-poissons, qui sont bien dégueulasses à regarder et qui subissent pas mal de discrimination.
Il y a aussi les hommes-singes, qui sont généralement plus riches et puissants.
Et bien sûr les humains, et d’autres…
Il n’y a pas non plus de « bon » camp, tout le monde est plus ou moins pourri ou désespéré.
C'est aussi une ambiance bien sombre, crade, voire déprimante.
Je l'ai en backlog et j'ai jamais pensé à le lancer alors que c'est exactement ce que je recherche ! Merci de ta réponse ????