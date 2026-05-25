Toujours en forme, Rocket League va passer de l'Unreal Engine 3 à l'Unreal Engine 6

En 2025, Tim Sweeney indiquait que l'Unreal Engine 6 serait mis à disposition courant 2027 voire 2028, et à moins d'un simple coup d'annonce très anticipée comme on n'en voit que trop dans l'industrie, les choses pourraient avoir avancé plus vite que prévu quand l'édition et son équipe de Psyonix nous ont officialisé (lors du dernier event à Paris) queferait à l'avenir une transition vers la toute dernière version du moteur.Quelque part, ce n'est pas non plus très étonnant vu que :- Ce n'est pas la première fois que Epic se sert de ses propres jeux vitrines pour faire des upgrades, et il est quasiment certain qu'il en sera de même pour- Mine de rien,, c'est de l'Unreal Engine 3 donc un petit lifting était tout sauf du luxe.