recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Toujours en forme, Rocket League va passer de l'Unreal Engine 3 à l'Unreal Engine 6
En 2025, Tim Sweeney indiquait que l'Unreal Engine 6 serait mis à disposition courant 2027 voire 2028, et à moins d'un simple coup d'annonce très anticipée comme on n'en voit que trop dans l'industrie, les choses pourraient avoir avancé plus vite que prévu quand l'édition et son équipe de Psyonix nous ont officialisé (lors du dernier event à Paris) que Rocket League ferait à l'avenir une transition vers la toute dernière version du moteur.

Quelque part, ce n'est pas non plus très étonnant vu que :

- Ce n'est pas la première fois que Epic se sert de ses propres jeux vitrines pour faire des upgrades, et il est quasiment certain qu'il en sera de même pour Fortnite.
- Mine de rien, Rocket League, c'est de l'Unreal Engine 3 donc un petit lifting était tout sauf du luxe.

0
Qui a aimé ?
publié le 25/05/2026 à 07:08 par Gamekyo
commentaires (6)
keiku publié le 25/05/2026 à 07:46
le multithreading apporté a la version 6 va enfin permettre un grain (conséquent) de performance sur la plupart des jeux, quoi que pour rocket league ca ne changera pas grand chose en soit dans leur cas
shanks publié le 25/05/2026 à 08:58
Par contre si le moteur change ne serait-ce qu'1% de la physique, ça va râler tellement les pros ont des automatismes
bladagun publié le 25/05/2026 à 09:32
C'est cool je rejouerais un peu pour le fun du coup
wickette publié le 25/05/2026 à 11:22
Je pense ils savent que certains problèmes de UE5 ne peuvent être résolus sans réecriture type UE6, malgrés plusieurs version UE orienté perf (5.6 et 5., pas plus mal, l'accent sur la performance, le stuttering, c'est le plus important car en dehors de ça UE5 est très bien en soit.

keiku
C'est un bon laboratoire on va dire Rocket League, mieux que de prendre un gigantesque jeu UE5 comme premier "cobaye" UE6 ^^.
keiku publié le 25/05/2026 à 11:43
wickette Ah oui tout a fait, je parlais simplement en terme de gain de performance, j’attends évidement d'en voir plus sur les autres améliorations "technique" vu que le coté "metaverse/unification fortnite" m’intéresse bien moins
altendorf publié le 25/05/2026 à 12:02
shanks Après les joueurs pro ont tellement "inventé" de nouvelles mécaniques avec le temps qu'au contraire, cela va permettre de renouveler le gameplay. Les meilleurs joueurs arrivent toujours à s'adapter. Là le plus important, c'était surtout le nouvel anti-cheat, la refonte graphique et peu-être le retour du trading in-game.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Rocket League
22
Ils aiment
Nom : Rocket League
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Psyonix
Genre : sport
Multijoueur : Jusqu'à 8 en ligne
Autres versions : PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo