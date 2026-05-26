The Witcher 3 : l'espoir d'un reveal ce jeudi de la troisième extension surprise
L'article va davantage tenir de la note d'espoir, car en annonçant la tenue d'un nouveau Live jeudi 17h00 sur The Witcher 3 (fêtant ainsi les 10 ans de l'extension Blood & Wine), CD Project RED fait soudainement monter la pression pour une attendue confirmation de la mystérieuse troisième extension stand-alone censée faire lien avec le prochain jeu.
Après si on repart bredouille, ne perdez pas espoir à l'approche du Summer Game Fest : les développeurs ont eux-mêmes promis une « sortie surprise » cette année, sans en dire plus.
Même si j’ai toujours mes sauvegardes.
On verra à la sortie, mais j’aurais préféré que ces cons se concentrent sur le deuxième DLC de Cyberpunk 2077 qu’ils ont annulé…
Ils vont surement avoir des devs, discuter du DLC, sa création, des trucs du genre, du merch, des questions/réponses avec un tchat, le tout pendant une heure puis fin.
l'année derniere je me suis fait Cyberpunk dans sa version 2.0 + Phantom Liberty, quelle claque comparée a la version Early Access en day one sur PC que je me suis fait à l'époque (tres cool quand mm pour l'ambiance, l'écriture et les graphismes)
et je me suis dit, en attendant TW4, l'année prochaine, cette année donc, je me referai bien TW3.
Et quand j'entends ça, ça me conforte dans l'idée de replonger dans cette aventure.
Pr le coup je le conseille vraiment sur PC, avec tous les mods quality of life, ça permet vraiment de profiter en evitant certaines lourdeurs (notamment de gameplay).
Et y'a un mod remaster graphique du remaster officiel qui est en cours c'est sans fin, j'attends plus que ce DLC et je m'y replonge pendant 2-3 mois
Apres GTA6, ça sera certainement le plus gros launch d'un jeu solo de l'histoire...
(bon je compte pas Black Myth Wukong alors que je devrais )
Le gameplay était déjà à chier à l’époque sans parler des menus.
Et si ça a vieillit.