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The Witcher 3 : l'espoir d'un reveal ce jeudi de la troisième extension surprise
L'article va davantage tenir de la note d'espoir, car en annonçant la tenue d'un nouveau Live jeudi 17h00 sur The Witcher 3 (fêtant ainsi les 10 ans de l'extension Blood & Wine), CD Project RED fait soudainement monter la pression pour une attendue confirmation de la mystérieuse troisième extension stand-alone censée faire lien avec le prochain jeu.

Après si on repart bredouille, ne perdez pas espoir à l'approche du Summer Game Fest : les développeurs ont eux-mêmes promis une « sortie surprise » cette année, sans en dire plus.

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kisukesan, goldmen33, elcidfx, link49
publié le 26/05/2026 à 19:40 par Gamekyo
commentaires (18)
testament publié le 26/05/2026 à 19:42
https://youtu.be/WxhK-048Hhg
ootaniisensei publié le 26/05/2026 à 19:53
testament Cette OST
altendorf publié le 26/05/2026 à 20:22
Je reste vraiment septique face à l'annonce de ce DLC, cela me semble tellement improbable de revenir plusieurs années après avec un simple DLC pour ouvrir la porte au 4.
22 publié le 26/05/2026 à 20:31
Si il y avait un Mont Rushmore du JV, celui la pourrait en faire partie si son gameplay n'avait pas vieilli. A l'époque ça avait été l'une des meilleurs expérience que j'avais fait et pourtant ch'ui pas fana de ce genre d'univers.
adamjensen publié le 26/05/2026 à 20:39
Mouais, sortir un DLC plus de dix ans après juste pour justifier et raccorder les conneries qu’ils auront inventées dans le lore pour que ça tienne la route dans le 4... Pas sûr que je réinstalle le jeu pour ça.
Même si j’ai toujours mes sauvegardes.
On verra à la sortie, mais j’aurais préféré que ces cons se concentrent sur le deuxième DLC de Cyberpunk 2077 qu’ils ont annulé…
nicoliafox publié le 26/05/2026 à 21:01
Je dois être un extraterreste car perso je viens de finir Witcher 3 (10 ans aprés l'avoir commencé ca a été compliqué pour divers raisons...) je suis sur Hearts of Stone et je m'éclate comme si le jeu venait de sortir. Pas du tout l'impression de faire du retrogaming. Le jeu est encore super cool, a des dizaines de millions de fans. Je suis sur qu'un DLC serait quand même un évènement même en 2026.
mattewlogan publié le 26/05/2026 à 21:08
Aller
jeanouillz publié le 26/05/2026 à 21:35
Ce serait top mais j'y crois pas, en tout cas pas pendant ce live stream.
Ils vont surement avoir des devs, discuter du DLC, sa création, des trucs du genre, du merch, des questions/réponses avec un tchat, le tout pendant une heure puis fin.
sino publié le 26/05/2026 à 21:38
nicoliafox On est d'accord ; le jeu n'a absolument pas pris une ride et il a même l'air de s'être bonifié.
thelastone publié le 26/05/2026 à 21:45
Même 30 ans plus tard je replonge dedans avec plaisir, dans mon top 3 meilleurs jeux ever
kinectical publié le 26/05/2026 à 21:55
nicoliafox le jeu a eu plusieurs MAJ pour améliorer le gameplay et aussi certains aspect graphique mais oui encore à ce jeu Witcher 3 est un excellent et magnifique jeu sinon pour ce stream j’aimerais l’annonce du PSSR sur PS5 Pro comme ils ont fait pour Cyberpunk en MAJ surprise
51love publié le 26/05/2026 à 21:56
nicoliafox

l'année derniere je me suis fait Cyberpunk dans sa version 2.0 + Phantom Liberty, quelle claque comparée a la version Early Access en day one sur PC que je me suis fait à l'époque (tres cool quand mm pour l'ambiance, l'écriture et les graphismes)

et je me suis dit, en attendant TW4, l'année prochaine, cette année donc, je me referai bien TW3.

Et quand j'entends ça, ça me conforte dans l'idée de replonger dans cette aventure.

Pr le coup je le conseille vraiment sur PC, avec tous les mods quality of life, ça permet vraiment de profiter en evitant certaines lourdeurs (notamment de gameplay).

Et y'a un mod remaster graphique du remaster officiel qui est en cours c'est sans fin, j'attends plus que ce DLC et je m'y replonge pendant 2-3 mois
51love publié le 26/05/2026 à 22:05
kinectical y'a des chances qu'ils annoncent le DLC + le patch PS5 Pro en meme temps, ideal pour remettre la licence sur scene, en vu de lancer le marketing pour TW4, mais en a t il vraiment besoin?

Apres GTA6, ça sera certainement le plus gros launch d'un jeu solo de l'histoire...

(bon je compte pas Black Myth Wukong alors que je devrais )
kinectical publié le 26/05/2026 à 22:26
51love pour le patch je suis sûre que ce sera un peu comme pour Cyberpunk une petite annonce surprise pour le PSSR pour le DLC lui je pense que même si il en a pas besoins CD Projekt aime continuer à travailler sur leurs jeux et ça hype encore plus pour Witcher 4 comme tu dit alors pourquoi pas lol et je te garantie que le nombre de vente va encore exploser juste pour ce DLC (si DLC il ya )
nanakixiii publié le 26/05/2026 à 22:44
Donc on aura une édition complète incomplète
soulfull publié le 26/05/2026 à 23:31
Les combats horribles m'empêchent d'avancer dans le jeu alors que j'adore tout le reste.
shambala93 publié le 27/05/2026 à 05:45
22
Le gameplay était déjà à chier à l’époque sans parler des menus.
taiko publié le 27/05/2026 à 07:05
J'ai relancé le jeu pour fait blood and wine y'a pas longtemps. Hyper compliqué de replonger dedans sans recommencer du début.
Et si ça a vieillit.
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Fiche descriptif
The Witcher 3 : Traque Sauvage
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Nom : The Witcher 3 : Traque Sauvage
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : CD Projekt Red
Genre : RPG
Multijoueur : non
Sortie européenne : 19/05/2015
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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