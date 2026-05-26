The Witcher 3 : l'espoir d'un reveal ce jeudi de la troisième extension surprise

L'article va davantage tenir de la note d'espoir, car en annonçant la tenue d'un nouveau Live jeudi 17h00 sur(fêtant ainsi les 10 ans de l'extension), CD Project RED fait soudainement monter la pression pour une attendue confirmation de la mystérieuse troisième extension stand-alone censée faire lien avec le prochain jeu.Après si on repart bredouille, ne perdez pas espoir à l'approche du Summer Game Fest : les développeurs ont eux-mêmes promis une « sortie surprise » cette année, sans en dire plus.