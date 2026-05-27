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Une démo jouable pour Resident Evil Requiem
Il n'avait pas eu besoin de ça pour être le meilleur lancement de l'histoire de la franchise, avec actuellement plus de 7 millions de ventes, mais juste par principe, Capcom a mis en ligne une démo jouable de Resident Evil Requiem sur les différents stores (d'ici la fin de journée sur Switch 2 également), proposant des sessions Grace/Leon en début d'aventure, mais sans transfert de sauvegarde.

Peut-être que le Summer Game Fest sera l'occasion de lever le voile sur l'extension prévu logiquement avant la fin de l'année fiscale, pendant que se préparerait le remake de Code Veronica, forcément très attendu vu la stature de cet épisode.

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nicolasgourry, aeris201, marchand2sable
publié le 27/05/2026 à 08:03 par Gamekyo
commentaires (1)
marchand2sable publié le 27/05/2026 à 08:43
J'espère le DLC au summer et qu'on laisse le reveal de CV pour la fin d'année, c'est bizarre de faire le marketing de CV Remake alors que Requiem est toujours en cours avec un DLC narratif a venir et sûrement d'autres DLC Bonus.
Gras
Italique
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Resident Evil Requiem
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Nom : Resident Evil Requiem
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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