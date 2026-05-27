Une démo jouable pour Resident Evil Requiem

Il n'avait pas eu besoin de ça pour être le meilleur lancement de l'histoire de la franchise, avec actuellement plus de 7 millions de ventes, mais juste par principe, Capcom a mis en ligne une démo jouable desur les différents stores (d'ici la fin de journée sur Switch 2 également), proposant des sessions Grace/Leon en début d'aventure, mais sans transfert de sauvegarde.Peut-être que le Summer Game Fest sera l'occasion de lever le voile sur l'extension prévu logiquement avant la fin de l'année fiscale, pendant que se préparerait le remake de, forcément très attendu vu la stature de cet épisode.