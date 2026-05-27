Dragon Quest XI S confirmé sur Switch 2

La logique aurait été d'attendre encore quelques minutes, mais le Live Dragon Quest paraissait trop petit pour y officialiser la version Switch 2 de, signée pour le 24 septembre 2026, en format GKC (vous vous attendiez à quoi ?) et pour l'heure sans annonce d'une upgrade pour les possesseurs de la version Switch 1.On laissera les fins analystes déterminer si cette version provient de la PS4 ou de la Switch, mais là encore, on ne se fait que peu d'espoir.