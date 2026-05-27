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Dragon Quest XI S confirmé sur Switch 2
La logique aurait été d'attendre encore quelques minutes, mais le Live Dragon Quest paraissait trop petit pour y officialiser la version Switch 2 de Dragon Quest XI S, signée pour le 24 septembre 2026, en format GKC (vous vous attendiez à quoi ?) et pour l'heure sans annonce d'une upgrade pour les possesseurs de la version Switch 1.

On laissera les fins analystes déterminer si cette version provient de la PS4 ou de la Switch, mais là encore, on ne se fait que peu d'espoir.

  • Dragon Quest XI S confirmé sur Switch 2
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kisukesan, aeris201, archesstat
publié le 27/05/2026 à 12:43 par Gamekyo
commentaires (26)
saram publié le 27/05/2026 à 12:47
C'est confirmé apparemment non ? Pas d'update. J'ai vu ça tourner un peu partout.
cail2 publié le 27/05/2026 à 12:48
Format GKC, quel dommage.
temporell publié le 27/05/2026 à 12:49
merci SE de confirmer mon boycott de la série DQ, le XI version S1 c'est mon dernier DQ c'est finito
cyr publié le 27/05/2026 à 12:54
cail2 c'est square Enix...... on t'il déjà sortie un jeux en boite sur switch2 ?
aeris201 publié le 27/05/2026 à 12:56
DQXI je l'ai acheté sur Switch a sa sortie en 2019. J'ai pas réussi a le finir j'ai laché lorsqu'on doit se farcir une espèce de parade gay

Une maj Switch 1 > Switch 2 m'aurait peut etre motivé a le relancer. Tant pis
saram publié le 27/05/2026 à 12:56
cyr Non et ils le feront jamais.
liberty publié le 27/05/2026 à 12:56
Pas d'Update ? Même à 10 euros ? Putain mais c'est quoi cette annonce a chier ?
shirou publié le 27/05/2026 à 13:08
La version S sur PS4 est un portage de la version Switch donc a partir de la on peut dire que dans tous les cas ça vient de la version Switch
micheljackson publié le 27/05/2026 à 13:11
Je viens de voir le héros de DQXII, je suis dépité, il est dégueulasse
roivas publié le 27/05/2026 à 13:12
GKC, sans moi, je vais rester avec ma version Switch.
cail2 publié le 27/05/2026 à 13:22
cyr
Exact, du coup PS5 ou rien perso.
hayatevibritania publié le 27/05/2026 à 13:29
Aucun intérêt, la version Switch est très bien de base. À la limite un patch pour avoir un meilleur rendu.
judebox publié le 27/05/2026 à 13:41
Déjà fait il y a mille ans (sur Switch 1 en vraie cartouche), donc osef
fiveagainstone publié le 27/05/2026 à 13:55
Osef, le mode boost du mode portable fait déjà du bien. Je repasse pas à la caisse.
zephon publié le 27/05/2026 à 14:20
mais noooon même pas de maj mdr les fdp
shanks publié le 27/05/2026 à 15:06
shirou
Je parlais de la version original PS4
ootaniisensei publié le 27/05/2026 à 15:07
Elle a tout pour elle cette version NS2, pas d'upgrade donc racheter pleins pots, GKC, pas de transfère de save et comme les autres version du S sont basé sur le jeu NS1 le jeu ne sera pas plus beau, juste plus net
destati publié le 27/05/2026 à 15:22
shanks Je confirme qu'il ne s'agit pas de la version PS4 originale (qui est bien + belle avec + de polygones et de meilleures textures et lumière). C'est juste la version S qui est sortie sur Switch et PS4 du coup.
rupinsansei3 publié le 27/05/2026 à 15:31
Quelqu'un sait s'il y il aura une version ps5 et ps5 pro?
ghouledheleter publié le 27/05/2026 à 16:59
Ils ont que sa a foutre square enix serieux?
sonilka publié le 27/05/2026 à 17:04
Du pur SE. Format GKC, pas d'ajouts particuliers et probablement avec le tarif maison. Et bien sur pas de MàJ pour la version Switch.
akinen publié le 27/05/2026 à 17:45
J’ai la version demat. Me reste plus que quelques éléments de craft pour la dernière epée pour la true end.

Un patch m’aurait motivé.

M’enfin j’suis pas étonné. C’est square les bras cassés.
pimoody publié le 27/05/2026 à 18:02
Par contre il commence à abuser sévère du format GKC Square Enix, entre ça et les versions switch sans rehausser via patch sur switch 2 (voir upgrade payante), ils vont encore se saborder eux même et après on va les retrouver à gémir. Ils deviennent détestable dans leur politique.
forte publié le 27/05/2026 à 18:19
rupinsansei3 Si c'est la version PS4 Pro, aucun intêret.
rupinsansei3 publié le 27/05/2026 à 18:20
forte d'où ma question. Une version ps5 bien sûr
forte publié le 27/05/2026 à 18:26
rupinsansei3 Non, tu n'as pas compris : si la version S2 c'est la version PS4 Pro (avec le 60fps donc, car la version PS4 Pro c'était la version S1) (Compliqué tout ca !) alors aucun intêret, ca serait strito censo le même jeu, car ton DQXIS PS4, tu le mets dans ta PS5 et t'as la version PS4 Pro qui tourne.
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Dragon Quest XI S
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Nom : Dragon Quest XI S
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Switch
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