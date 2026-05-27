Europe & USA : Valve vient de faire exploser le prix de ses deux Steam Deck Europe & USA : Valve vient de faire exploser le prix de ses deux Steam Deck

Vous avez peur du prix de la future Steam Machine ? Vous avez raison mais Valve tient à vous mettre un peu de vaseline au préalable en validant d'un coup d'un seul une énorme hausse de prix pour ses Steam Deck, comme d'habitude dû à la pénurie de ram, etc.



Donc :



- Le modèle OLED 512Go passe de 569€ à 779€ (!)

- La même chose en 1To passe de 679€ à 919€ (!!!)



Bien entendu, les USA ne sont aucunement épargnés et c'est même encore pire (789$ et 949$) et pour compenser, la boutique de Valve vient de remettre en stock reconditionné des modèles LCD à 299 et 339€, pour respectivement 64 et 256Go de stockage.