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Europe & USA : Valve vient de faire exploser le prix de ses deux Steam Deck
Vous avez peur du prix de la future Steam Machine ? Vous avez raison mais Valve tient à vous mettre un peu de vaseline au préalable en validant d'un coup d'un seul une énorme hausse de prix pour ses Steam Deck, comme d'habitude dû à la pénurie de ram, etc.

Donc :

- Le modèle OLED 512Go passe de 569€ à 779€ (!)
- La même chose en 1To passe de 679€ à 919€ (!!!)

Bien entendu, les USA ne sont aucunement épargnés et c'est même encore pire (789$ et 949$) et pour compenser, la boutique de Valve vient de remettre en stock reconditionné des modèles LCD à 299 et 339€, pour respectivement 64 et 256Go de stockage.
  • Europe & USA : Valve vient de faire exploser le prix de ses deux Steam Deck
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Qui a aimé ?
publié le 27/05/2026 à 17:43 par Gamekyo
commentaires (45)
jenicris publié le 27/05/2026 à 17:44
Ca donne une idée du futur prix de la Steam Machine
redxiii102 publié le 27/05/2026 à 17:45
Qui a la plus grosse ?
Bon ben la Switch 2 a un boulevard là
akinen publié le 27/05/2026 à 17:47
Pinaise. La prochaine gen sera catastrophique au niveau des ventes. C’est la PS3 mais everywhere
51love publié le 27/05/2026 à 17:50


Ils ont vraiment plus envie de vendre leurs matos tous avec des prix pareil on dirait jenicris


Laisse tomber le prix de la Steam Machine à ce rythme la.. ça va être à 1200 balles et ça va avoir des perfs similaires à de la PS5

C'est un boulevard pour Nintendo.... Pour passer la Switch 2 a 700 boules d'ici 2 ans
pcverso publié le 27/05/2026 à 17:54
je vais revendre la mien je vais faire du benef dessus
nicolasgourry publié le 27/05/2026 à 17:57
D'un coup, la Switch 2 n'aura jamais paru aussi accessible.
Tu demandes même comment ils font pour ne pas faire en sorte que le prix explose de la même manière !
piratees publié le 27/05/2026 à 17:58
200 balles de plus putain sont nické de la tête chez steam
naru publié le 27/05/2026 à 17:59
Excellent, j'attendais justement une augmentation pour me le prendre.
jenicris publié le 27/05/2026 à 18:00
51love en fait c'est clairement une réalité ces soucis lié a la mémoire et le stockage
C'est pas pour défendre les constructeurs/Steam, mais le contexte actuel est catastrophique

Et après ils veulent sortir la Helix et la PS6, l'année prochaine? Quelle hérésie

Et même Nintendo a déjà évoqué une potentielle nouvelle hausse. Ca veut tout dire.
keiku publié le 27/05/2026 à 18:01
on me dit a l'oreillette que les 30% de marge sont conservé
yanssou publié le 27/05/2026 à 18:01
On va bien ce marrer pour la nouvelle gen.
captainjuu publié le 27/05/2026 à 18:02
Les prix de la Lenovo Legion Go 2 ont connu le même bond y'a un mois ou deux. Du délire total.
mattewlogan publié le 27/05/2026 à 18:04
Pourtant, d’après certains y a que le vilain PlayStation qui augmente ses prix
Ça va calmer certains PCistes J’imagine
nigel publié le 27/05/2026 à 18:06
Merci Trump et merci l'IA
zanpa publié le 27/05/2026 à 18:06
Ridicule … leur matos pu la mort maintenant et est complètement obsolète mais il gonfle le prix … des vrai malades
negan publié le 27/05/2026 à 18:06
jenicris
jenicris publié le 27/05/2026 à 19:44
Ca donne une idée du futur prix de la Steam Machin

De toute les futurs consoles .
ouroboros4 publié le 27/05/2026 à 18:06
mattewlogan exactement.
Valve aussi ne sont que de méchants profiteurs !!!
pharrell publié le 27/05/2026 à 18:09
Je pense pas que ça leur fasse plaisir de faire ça mais la, pour une console déjà relativement ancienne ca craint…

Cette console n’est plus intéressante!
thauvinho publié le 27/05/2026 à 18:12
Sachant que tu peux trouver des légion go s, avec les mêmes perfs et un écran 8 pouces pour 450 balles.. ça fait cher
jenicris publié le 27/05/2026 à 18:14
negan biensur

Mais c'était par rapport a ceux qui se demandent le prix de la Steam Machine
kidicarus publié le 27/05/2026 à 18:14
redxiii102 bah on va dire que ce genre de produit reste mineur en terme de vente. D'ailleurs il ne communique aucun chiffre de vente, il n'y a que des estimations faites par des analystes sur rien de concret.
Ayaneo a même arrêté la vente de sa console haute gamme.
brook1 publié le 27/05/2026 à 18:15
Merci Trump
altendorf publié le 27/05/2026 à 18:18
La réalité du marché, une fois de plus. Rien de surprenant
redxiii102 publié le 27/05/2026 à 18:18
kidicarus le truc c'est que d'après certains tests sur certains jeux, ils tournent mieux sur Switch 2, c'est ça qui est fou. Donc hausser le prix de la sorte c'est une balle dans le pied direct.
yanssou publié le 27/05/2026 à 18:21
redxiii102 toujours a vouloir comparer l'incomparable

mattewlogan Qui a commencé en premier ?
fan2jeux publié le 27/05/2026 à 18:22
Ce n'est carrément plus intéressant à ce prix là.

Du coup, je rejoins tout le monde, la switch 2 devient bien plus intéressante maintenant.

Et pourtant, la switch 2 reste super chère.
Perso je suis bien content d'avoir pris le steamdeck à 450 balles à l'époque et je m'en sers pas mal.
La switch 2, je la trouve encore pas encore utile, la switch 1 suffis pour jouer au futur rhythm paradise, mario kart 8 et smash bros

C'est dire le niveau de vie qu'il faut avoir aujourd'hui pour jouer à des jeux video.
A cela, je n'ai qu'une chose à dire:

Le JV possède maintenant une grosse histoire, de grosse licences et beaucoup de bon jeu qui ne vieillissent pas beaucoup.

Les gars, restez sur les ps4, switch1, xbox. Ressortez vos 3ds, il y a plein, plein, plein de jeux à faire que vous n'avez pas fait.
Surtout que le catalogue du psn, xbox et eshop sont remplis de remake, remaster et jeux remis à jour.

Nous avons même un nouveau dlc pour the witcher 3.

Allez, on s'en branle de ces machines au tarif démentiel
tripy73 publié le 27/05/2026 à 18:30
Le jeu devient de plus en plus un loisir de riche...
ouroboros4 publié le 27/05/2026 à 18:35
La SD 1To plus cher qu'une PS5 Pro
nicolasgourry publié le 27/05/2026 à 18:36
51love et pendant ce temps là (si ça se confirme)
https://www.dealabs.com/magazine/switch-2-un-nouveau-pack-arrive-en-europe-on-vous-le-revele-en-exclusivite-61397
grospich publié le 27/05/2026 à 18:39
La futur Steam Deck 2 de 1To à plus de 1000€ donc.
jeanouillz publié le 27/05/2026 à 18:49
La prochaine fois que vous utiliserez vos IA nulles pour faire vos traductions sorties du cul, j'espère que vous aurez en tête cette belle augmentation... et ça ne va qu'empirer
riddler publié le 27/05/2026 à 18:56
fan2jeux
Essaye de trouver une 3ds à bon prix de nos jours
nicolasgourry publié le 27/05/2026 à 19:14
jeanouillz
Même si on utilise une IA comme ChatGPT pour traduire, ça reste une opération de texte légères qui ne justifient pas une telle hausse de prix.
suikoden publié le 27/05/2026 à 19:14
A ce prix la meme le Legion Go 2 parait pas si cher xD
supasaiyajin publié le 27/05/2026 à 19:17
Ah oui. La concurrence ça a du bon, qu'ils disaient.
kidicarus publié le 27/05/2026 à 19:19
redxiii102 le problème vient aussi que valve et les autres font de petites productions et donc ça fait augmenter leur prix drastiquement.

La switch est une console alors que les Steamdeck et consœur restent des pc bridés.
nicolasgourry publié le 27/05/2026 à 19:24
kidicarus
Nous sommes dans une situation paradoxale.
L'IA des serveurs géants crée la pénurie de composants et fait monter les prix.
L'IA des cartes graphiques (DLSS) permet d'économiser des composants physiques pour éviter que les prix n'explosent encore plus haut.
Sans cette optimisation logicielle, il aurait fallu intégrer des composants physiques beaucoup plus gros, lourds et coûteux pour obtenir les mêmes performances visuelles.
nigel publié le 27/05/2026 à 19:27
nicolasgourry L'IA des cartes graphiques (DLSS) permet d'économiser des composants physiques

Je sui curieux tu as une source là dessus? J'ai encore personnellement jamais vraiment attesté d'optimisation majeure drivé par l'IA dans mon experience pro.
jeanouillz publié le 27/05/2026 à 19:35
nicolasgourry c'est une consommation qui reste excessive et qui s'ajoute sur tout le reste des autres requêtes IA, ça s'accumule.
Il faut que ce truc cesse, c'est mauvais sur tous les plans
nicolasgourry publié le 27/05/2026 à 19:39
nigel
Je vais reprendre l'exemple de la Switch 2 (puisque j'évoque le DLSS).
Le truc, c'est qu'on ne se rend pas compte de cette économie parce que la Switch 2 est vendue directement avec le DLSS. On n'a pas de modèle comparatif sans IA en magasin.
Mais la réalité technique est mathématique : sans le DLSS, pour obtenir exactement la même netteté d'image sur ta TV, Nintendo aurait dû mettre une puce deux fois plus grosse et beaucoup plus de mémoire vive (RAM).
L'IA a permis de remplacer ces composants physiques très chers par du calcul logiciel. Donc même si on ne voit pas de "version sans IA" pour comparer, c'est une certitude absolue : sans cette optimisation, la console aurait coûté beaucoup plus cher à fabriquer, et donc à acheter.
nicolasgourry publié le 27/05/2026 à 19:49
jeanouillz
Dire "il faut que ce truc cesse", c’est une illusion totale. Une technologie de cette ampleur ne s'arrêtera pas, on ne revient jamais en arrière dans l'histoire. C’était le même débat quand l'imprimerie est arrivée : il a fallu des tonnes de métal pour fondre les lettres, détruire des forêts pour le papier et construire des machines massives. Plus on imprimait, plus la consommation de matières premières était géante. On n'a pas arrêté l'imprimerie pour autant.
La vraie question, ce n'est pas d'être pour ou contre, c'est de savoir comment on fait pour l'encadrer. Si le plus grand nombre refuse d'y toucher par principe, on laisse le champ libre à une petite minorité de puissants qui s'en chargera seule et en profitera dans son coin.
L'IA est là, la seule urgence c'est de décider collectivement comment on la régule, le reste c'est de l'illusion.
bennj publié le 27/05/2026 à 19:50
nicolasgourry attends que les stocks de la ram qu'ils ont s'épuisent et on va rigoler.
suzukube publié le 27/05/2026 à 19:51
Vous n'êtes tellement pas prêts pour la PS6 et la Helix... Souvenez vous de ce chiffre : 999.99
xynot publié le 27/05/2026 à 19:54
Donc là plus aucun constructeur ne veut vendre une console en dessous de 500 balles ou bien ?
nicolasgourry publié le 27/05/2026 à 20:00
bennj
Pour moi, les constructeurs de consoles font exactement comme un médecin : tout est une question de dosage, de mélange et de compensation pour trouver l'équilibre optimal.
Sur une console portable, les ingénieurs font face à des limites physiques strictes : si tu mets trop de RAM brute, la console chauffe, la batterie tient 20 minutes et elle coûte 800 euros. C'est le surdosage. Si tu n'en mets pas assez, elle n'affiche rien sur une TV moderne.
L'IA, c'est la molécule qu'on ajoute au mélange pour compenser le manque de RAM physique sans faire exploser la consommation ni le prix. Regarder la RAM ou l'IA de manière isolée sans voir le système global, c'est ne pas comprendre comment on crée un équilibre. Si tu supprimes un des éléments du mélange, il n'y a plus de console du tout.
Est-ce que c'est ça que l'on veut ?
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