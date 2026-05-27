Europe & USA : Valve vient de faire exploser le prix de ses deux Steam Deck
Vous avez peur du prix de la future Steam Machine ? Vous avez raison mais Valve tient à vous mettre un peu de vaseline au préalable en validant d'un coup d'un seul une énorme hausse de prix pour ses Steam Deck, comme d'habitude dû à la pénurie de ram, etc.
Donc :
- Le modèle OLED 512Go passe de 569€ à 779€ (!)
- La même chose en 1To passe de 679€ à 919€ (!!!)
Bien entendu, les USA ne sont aucunement épargnés et c'est même encore pire (789$ et 949$) et pour compenser, la boutique de Valve vient de remettre en stock reconditionné des modèles LCD à 299 et 339€, pour respectivement 64 et 256Go de stockage.
publié le 27/05/2026 à 17:43 par Gamekyo
Bon ben la Switch 2 a un boulevard là
Ils ont vraiment plus envie de vendre leurs matos tous avec des prix pareil on dirait jenicris
Laisse tomber le prix de la Steam Machine à ce rythme la.. ça va être à 1200 balles et ça va avoir des perfs similaires à de la PS5
C'est un boulevard pour Nintendo.... Pour passer la Switch 2 a 700 boules d'ici 2 ans
Tu demandes même comment ils font pour ne pas faire en sorte que le prix explose de la même manière !
C'est pas pour défendre les constructeurs/Steam, mais le contexte actuel est catastrophique
Et après ils veulent sortir la Helix et la PS6, l'année prochaine? Quelle hérésie
Et même Nintendo a déjà évoqué une potentielle nouvelle hausse. Ca veut tout dire.
Ça va calmer certains PCistes J’imagine
jenicris publié le 27/05/2026 à 19:44
Ca donne une idée du futur prix de la Steam Machin
De toute les futurs consoles .
Valve aussi ne sont que de méchants profiteurs !!!
Cette console n’est plus intéressante!
Mais c'était par rapport a ceux qui se demandent le prix de la Steam Machine
Ayaneo a même arrêté la vente de sa console haute gamme.
mattewlogan Qui a commencé en premier ?
Du coup, je rejoins tout le monde, la switch 2 devient bien plus intéressante maintenant.
Et pourtant, la switch 2 reste super chère.
Perso je suis bien content d'avoir pris le steamdeck à 450 balles à l'époque et je m'en sers pas mal.
La switch 2, je la trouve encore pas encore utile, la switch 1 suffis pour jouer au futur rhythm paradise, mario kart 8 et smash bros
C'est dire le niveau de vie qu'il faut avoir aujourd'hui pour jouer à des jeux video.
A cela, je n'ai qu'une chose à dire:
Le JV possède maintenant une grosse histoire, de grosse licences et beaucoup de bon jeu qui ne vieillissent pas beaucoup.
Les gars, restez sur les ps4, switch1, xbox. Ressortez vos 3ds, il y a plein, plein, plein de jeux à faire que vous n'avez pas fait.
Surtout que le catalogue du psn, xbox et eshop sont remplis de remake, remaster et jeux remis à jour.
Nous avons même un nouveau dlc pour the witcher 3.
Allez, on s'en branle de ces machines au tarif démentiel
https://www.dealabs.com/magazine/switch-2-un-nouveau-pack-arrive-en-europe-on-vous-le-revele-en-exclusivite-61397
Essaye de trouver une 3ds à bon prix de nos jours
Même si on utilise une IA comme ChatGPT pour traduire, ça reste une opération de texte légères qui ne justifient pas une telle hausse de prix.
La switch est une console alors que les Steamdeck et consœur restent des pc bridés.
Nous sommes dans une situation paradoxale.
L'IA des serveurs géants crée la pénurie de composants et fait monter les prix.
L'IA des cartes graphiques (DLSS) permet d'économiser des composants physiques pour éviter que les prix n'explosent encore plus haut.
Sans cette optimisation logicielle, il aurait fallu intégrer des composants physiques beaucoup plus gros, lourds et coûteux pour obtenir les mêmes performances visuelles.
Je sui curieux tu as une source là dessus? J'ai encore personnellement jamais vraiment attesté d'optimisation majeure drivé par l'IA dans mon experience pro.
Il faut que ce truc cesse, c'est mauvais sur tous les plans
Je vais reprendre l'exemple de la Switch 2 (puisque j'évoque le DLSS).
Le truc, c'est qu'on ne se rend pas compte de cette économie parce que la Switch 2 est vendue directement avec le DLSS. On n'a pas de modèle comparatif sans IA en magasin.
Mais la réalité technique est mathématique : sans le DLSS, pour obtenir exactement la même netteté d'image sur ta TV, Nintendo aurait dû mettre une puce deux fois plus grosse et beaucoup plus de mémoire vive (RAM).
L'IA a permis de remplacer ces composants physiques très chers par du calcul logiciel. Donc même si on ne voit pas de "version sans IA" pour comparer, c'est une certitude absolue : sans cette optimisation, la console aurait coûté beaucoup plus cher à fabriquer, et donc à acheter.
Dire "il faut que ce truc cesse", c’est une illusion totale. Une technologie de cette ampleur ne s'arrêtera pas, on ne revient jamais en arrière dans l'histoire. C’était le même débat quand l'imprimerie est arrivée : il a fallu des tonnes de métal pour fondre les lettres, détruire des forêts pour le papier et construire des machines massives. Plus on imprimait, plus la consommation de matières premières était géante. On n'a pas arrêté l'imprimerie pour autant.
La vraie question, ce n'est pas d'être pour ou contre, c'est de savoir comment on fait pour l'encadrer. Si le plus grand nombre refuse d'y toucher par principe, on laisse le champ libre à une petite minorité de puissants qui s'en chargera seule et en profitera dans son coin.
L'IA est là, la seule urgence c'est de décider collectivement comment on la régule, le reste c'est de l'illusion.
Pour moi, les constructeurs de consoles font exactement comme un médecin : tout est une question de dosage, de mélange et de compensation pour trouver l'équilibre optimal.
Sur une console portable, les ingénieurs font face à des limites physiques strictes : si tu mets trop de RAM brute, la console chauffe, la batterie tient 20 minutes et elle coûte 800 euros. C'est le surdosage. Si tu n'en mets pas assez, elle n'affiche rien sur une TV moderne.
L'IA, c'est la molécule qu'on ajoute au mélange pour compenser le manque de RAM physique sans faire exploser la consommation ni le prix. Regarder la RAM ou l'IA de manière isolée sans voir le système global, c'est ne pas comprendre comment on crée un équilibre. Si tu supprimes un des éléments du mélange, il n'y a plus de console du tout.
Est-ce que c'est ça que l'on veut ?