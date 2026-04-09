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Ace Combat 8 commence à dévoiler ses arguments
Le futur Ace Combat 8 : Wings of Theve accélère légèrement sa communication avec un premier carnet de développeur destiné à aborder plusieurs points dont en premier lieu la narration, dont les cinématiques seront en vue à la première personne pour bien mettre en avant la qualité de la modélisation de vos appareils.

Pas peu fier du rendu, le producteur abordera aussi les bienfaits de ses outils maison pour la gestion des nuages et de la météo, tout en commençant à parler du gameplay qui se veut toucher aussi bien les novices que les amateurs de challenge.

Ce huitième épisode sortira cette année pour les 30 ans de la franchise, sur PC/PS5/XBS.

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opthomas, burningcrimson, spartan1985
publié le 09/04/2026 à 20:10 par Gamekyo
commentaires (2)
altendorf publié le 09/04/2026 à 20:31
L'immersion va être folle !
opthomas publié le 09/04/2026 à 21:10
Strangereal baby on va enfin avoir un épisode sur le continent ou se trouve Yuktobania.

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Fiche descriptif
Ace Combat 8 : Wings of Theve
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Nom : Ace Combat 8 : Wings of Theve
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Bandai Namco
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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