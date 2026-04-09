Ace Combat 8 commence à dévoiler ses arguments

Le futuraccélère légèrement sa communication avec un premier carnet de développeur destiné à aborder plusieurs points dont en premier lieu la narration, dont les cinématiques seront en vue à la première personne pour bien mettre en avant la qualité de la modélisation de vos appareils.Pas peu fier du rendu, le producteur abordera aussi les bienfaits de ses outils maison pour la gestion des nuages et de la météo, tout en commençant à parler du gameplay qui se veut toucher aussi bien les novices que les amateurs de challenge.Ce huitième épisode sortira cette année pour les 30 ans de la franchise, sur PC/PS5/XBS.