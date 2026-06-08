EXODUS : une grosse présentation de gameplay

Dans le cadre du Summer Game Fest qui s'achève d'ailleurs doucement, Archetype Entertainment nous a filé 20 minutes de présentation pour le RPG, signé pour rappel par des anciens de Bioware donc autant dire que la curiosité est là malgré un chara-design disons standard pour rester polis.En vrac :- Personnalisation de l'avatar (homme ou femme).- Système de moralité pour tendre vers Paladin (bien) ou Immortel (pas bien).- Outre des modifications de dialogues, la moralité pourra influencer vos compétences de combat.- Une arme unique, mais avec trois fonctions pour pouvoir switcher à loisir entre un style fusil de combat, pompe ou sniper.- Même chose pour l'accessoire clé (le « Gauntlet ») qui fait office de couteau suisse pour les compétences améliorables en récupérant de la technologie alien.Le reste de la vidéo revient sur la narration, que ce soit les habituels compagnons, les choix à faire à leurs cotés, mais aussi vos objectifs prioritaires en prenant en compte que contrairement à bien des space opera (que ce soitou),lui prendra bien en compte le principe de dilatation temporelle, donc le fait qu'en fonction de votre position, des jours pour votre équipe seront des semaines ou des mois pour votre foyer natal.Sortie prévue au premier trimestre 2027 (haha) sur PC/PS5/XBS.