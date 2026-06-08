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EXODUS : une grosse présentation de gameplay
Dans le cadre du Summer Game Fest qui s'achève d'ailleurs doucement, Archetype Entertainment nous a filé 20 minutes de présentation pour le RPG EXODUS, signé pour rappel par des anciens de Bioware donc autant dire que la curiosité est là malgré un chara-design disons standard pour rester polis.

En vrac :

- Personnalisation de l'avatar (homme ou femme).
- Système de moralité pour tendre vers Paladin (bien) ou Immortel (pas bien).
- Outre des modifications de dialogues, la moralité pourra influencer vos compétences de combat.
- Une arme unique, mais avec trois fonctions pour pouvoir switcher à loisir entre un style fusil de combat, pompe ou sniper.
- Même chose pour l'accessoire clé (le « Gauntlet ») qui fait office de couteau suisse pour les compétences améliorables en récupérant de la technologie alien.

Le reste de la vidéo revient sur la narration, que ce soit les habituels compagnons, les choix à faire à leurs cotés, mais aussi vos objectifs prioritaires en prenant en compte que contrairement à bien des space opera (que ce soit Mass Effect ou Star Wars), EXODUS lui prendra bien en compte le principe de dilatation temporelle, donc le fait qu'en fonction de votre position, des jours pour votre équipe seront des semaines ou des mois pour votre foyer natal.

Sortie prévue au premier trimestre 2027 (haha) sur PC/PS5/XBS.

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5
Qui a aimé ?
malroth, pwyll, junaldinho, alucardhellsing, sorakairi86
publié le 08/06/2026 à 08:52 par Gamekyo
commentaires (17)
malroth publié le 08/06/2026 à 08:56
je crois vraiment c'est ma plus grosse claque de toutes les presentations (avec ff7 part 3)

toutes les annonces sans de véritables phases de gameplay sur quelques secondes/minutes c'est pas mon truc. genre l'annonce de Persona 6, code veronica... c'est bien mais c'est une annonce quoi, on voit pas le jeu.

la pour Exodus j'ai pris une claque perso car j'ai vu ce que c'etait réellement le jeu et j'ai kiffé
sasquatsch publié le 08/06/2026 à 09:00
C'est du mass effect tout craché...
Ils ne font que confirmer ce qui a déjà été présenté avant...du solide.
2027 ça va saigner...
2026 est déjà extraordinaire
Sans oublier d'avoir été gâtés pourris comme de sales gamins en 2025&2024...
Non sérieux là...que des bombes...j'aimerais bien avoir 20 ans en moins pour jouer a tout ça
rider288 publié le 08/06/2026 à 09:09
J'aime beaucoup. Je pense qu'il sera mien.
azerty publié le 08/06/2026 à 09:12
Gros fan du premier Mass Effect, l'histoire et l'univers à la Babylon 5, c'était mortel. J'espère que le scénario sera aussi bon. Il me tente grave, je surveille
junaldinho publié le 08/06/2026 à 09:14
Il a l'air énorme !!
pcverso publié le 08/06/2026 à 09:19
Celui la je le sent trop bien
tokito publié le 08/06/2026 à 09:27
Dommage que le roman ne soit pas traduit en Français, l'univers est incroyable, je vous le recommande

https://www.exodusgame.com/fr-FR
Ca va être génial !
akinen publié le 08/06/2026 à 09:37
Même la musique en fond est quasi identique.
ouken publié le 08/06/2026 à 09:42
Mouai perso je trouve vraiment que ça fait mass effect discount
vyse publié le 08/06/2026 à 10:39
ouken oui
zekk publié le 08/06/2026 à 10:40
Day one !
lefab88 publié le 08/06/2026 à 11:06
Day one
grospich publié le 08/06/2026 à 12:22
C'est bon de savoir que même si Bioware est mort, les anciens ont réussi à former un nouveau studio pour faire un jeu du niveau de Mass Effect.
perse9 publié le 08/06/2026 à 12:24
les gars abusé pas dans les commentaires...de la à dire une claque alors que c'est un plagia de mass effect qui date de 2012..
wickette publié le 08/06/2026 à 13:40
Le jeu m’intrigue mais faire un jeu comme ça est très difficile, faut pas se vautrer sur le scenario, les personnages, le lore, le woldbuilding, les fins alternatives etc, on verra day one pour moi en tout cas

perse9
En meme temps c’est fait par une petite partie de l’ancienne equipe Mass Effect, entres autres.
roivas publié le 08/06/2026 à 15:34
Visuellement ca fait vraiment Mass Effect Andromeda. Par contre j'ai toujours du mal avec la chara design, les personnages ont vraiment une drôle de tête je trouve.
thedoctor publié le 08/06/2026 à 15:35
Sympa, a suivre
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Fiche descriptif
EXODUS
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Nom : EXODUS
Support : PC
Editeur : Wizards of the Coast
Développeur : Archetype Entertainment
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
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