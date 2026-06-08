EXODUS : une grosse présentation de gameplay

Dans le cadre du Summer Game Fest qui s'achève d'ailleurs doucement, Archetype Entertainment nous a filé 20 minutes de présentation pour le RPG EXODUS, signé pour rappel par des anciens de Bioware donc autant dire que la curiosité est là malgré un chara-design disons standard pour rester polis.
En vrac :
- Personnalisation de l'avatar (homme ou femme).
- Système de moralité pour tendre vers Paladin (bien) ou Immortel (pas bien).
- Outre des modifications de dialogues, la moralité pourra influencer vos compétences de combat.
- Une arme unique, mais avec trois fonctions pour pouvoir switcher à loisir entre un style fusil de combat, pompe ou sniper.
- Même chose pour l'accessoire clé (le « Gauntlet ») qui fait office de couteau suisse pour les compétences améliorables en récupérant de la technologie alien.
Le reste de la vidéo revient sur la narration, que ce soit les habituels compagnons, les choix à faire à leurs cotés, mais aussi vos objectifs prioritaires en prenant en compte que contrairement à bien des space opera (que ce soit Mass Effect ou Star Wars), EXODUS lui prendra bien en compte le principe de dilatation temporelle, donc le fait qu'en fonction de votre position, des jours pour votre équipe seront des semaines ou des mois pour votre foyer natal.
Sortie prévue au premier trimestre 2027 (haha) sur PC/PS5/XBS.
toutes les annonces sans de véritables phases de gameplay sur quelques secondes/minutes c'est pas mon truc. genre l'annonce de Persona 6, code veronica... c'est bien mais c'est une annonce quoi, on voit pas le jeu.
la pour Exodus j'ai pris une claque perso car j'ai vu ce que c'etait réellement le jeu et j'ai kiffé
Ils ne font que confirmer ce qui a déjà été présenté avant...du solide.
2027 ça va saigner...
2026 est déjà extraordinaire
Sans oublier d'avoir été gâtés pourris comme de sales gamins en 2025&2024...
Non sérieux là...que des bombes...j'aimerais bien avoir 20 ans en moins pour jouer a tout ça
https://www.exodusgame.com/fr-FR
Ca va être génial !
perse9
En meme temps c’est fait par une petite partie de l’ancienne equipe Mass Effect, entres autres.