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Magicians : The Devil's Deal, le FPS pas comme les autres de Focus Entertainment
En 1995, Raven Software souhaitait prouver au monde que la magie pouvait être un concept sympa pour un FPS (on parle de Hexen). 30 ans plus tard, Focus renchérit en indiquant que la magie, ce n'était pas que des sorts venus d'un bouquin poussiéreux de l'ancien monde, et voici donc la curiosité Magicians : The Devil's Deal, un bien joli jeu où l'on incarnera un illusionniste déchu envoyé dans un des recoins de l'Enfer suite à un pacte foireux avec le Diable.

Comme tant d'autres, ça sortira en 2027 (PC/PS5/XBS) et on gardera un œil sur le sujet en croisant néanmoins les doigts vu le CV de Uppercut Games, pour l'heure pas bien glorieux entre Submerged (du Ico version Ali Express, avec plein d'eau) et le rogue oublié City of Brass.

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sorakairi86, madmovies, onsentapedequijesuis, nicolasgourry, ravyxxs, jeanouillz, yanssou, plistter, tizoc, icebergbrulant, tynokarts, ducknsexe, vincecastel
publié le 08/06/2026 à 17:16 par Gamekyo
commentaires (9)
onsentapedequijesuis publié le 08/06/2026 à 17:38
Le jeu qui m'a le plus séduit du Xbox showcase
bioshock-like avec un magicien, des élements, de la manipulation, des cartes
stardustx publié le 08/06/2026 à 17:50
Submerged et City of Brass étaient loin d'être dégueulasses, c'était pas des chefs d’œuvre mais pour des petites prod fauchées elles tiraient leur épingle du jeu.
ravyxxs publié le 08/06/2026 à 18:18
Enfin un projet assez original.
jeanouillz publié le 08/06/2026 à 18:24
Pas mal du tout ! Dommage pas de version Switch 2 mais sur PC/Ps5 ce sera top
mattewlogan publié le 08/06/2026 à 18:30
En tout cas la première bande-annonce est exemplaire, j’adore la direction artistique le gameplay. Franchement ça donne très envie après faudra voir le projet global.
tizoc publié le 08/06/2026 à 18:41
Perso l'une des meilleure surprise lors des 3 confs de cette année.
nobleswan publié le 08/06/2026 à 19:36
Il a l'air ouf celui là
kujotaro publié le 08/06/2026 à 20:15
Coup de coeur du Xbox Showcase pour moi.
ducknsexe publié le 08/06/2026 à 20:15
Excellent jeu

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Fiche descriptif
Magicians : The Devil's Deal
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Nom : Magicians : The Devil's Deal
Support : PC
Editeur : Focus Entertainment
Développeur : Uppercut Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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