Magicians : The Devil's Deal, le FPS pas comme les autres de Focus Entertainment
En 1995, Raven Software souhaitait prouver au monde que la magie pouvait être un concept sympa pour un FPS (on parle de Hexen). 30 ans plus tard, Focus renchérit en indiquant que la magie, ce n'était pas que des sorts venus d'un bouquin poussiéreux de l'ancien monde, et voici donc la curiosité Magicians : The Devil's Deal, un bien joli jeu où l'on incarnera un illusionniste déchu envoyé dans un des recoins de l'Enfer suite à un pacte foireux avec le Diable.
Comme tant d'autres, ça sortira en 2027 (PC/PS5/XBS) et on gardera un œil sur le sujet en croisant néanmoins les doigts vu le CV de Uppercut Games, pour l'heure pas bien glorieux entre Submerged (du Ico version Ali Express, avec plein d'eau) et le rogue oublié City of Brass.
bioshock-like avec un magicien, des élements, de la manipulation, des cartes
Va-t-on voir le petit lapin rose sortir du chapeau ?