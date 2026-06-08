Magicians : The Devil's Deal, le FPS pas comme les autres de Focus Entertainment

En 1995, Raven Software souhaitait prouver au monde que la magie pouvait être un concept sympa pour un FPS (on parle de). 30 ans plus tard, Focus renchérit en indiquant que la magie, ce n'était pas que des sorts venus d'un bouquin poussiéreux de l'ancien monde, et voici donc la curiosité, un bien joli jeu où l'on incarnera un illusionniste déchu envoyé dans un des recoins de l'Enfer suite à un pacte foireux avec le Diable.Comme tant d'autres, ça sortira en 2027 (PC/PS5/XBS) et on gardera un œil sur le sujet en croisant néanmoins les doigts vu le CV de Uppercut Games, pour l'heure pas bien glorieux entre(du Ico version Ali Express, avec plein d'eau) et le rogue oublié