Modern Warfare 4 : premier aperçu du mode DMZ

On continue de revenir sur les choses intéressantes fournies par le Summer Game Fest, ici Call of Duty : Modern Warfare 4 qui a profité du week-end pour dévoiler en détails la nouvelle version de son mode DMZ en totale adéquation avec notre époque (c'est un mode Extraction).
Une vidéo, des visuels et ceci :
- Jouable en chacun pour soi et en équipe.
- Objectifs dynamiques, IA ennemie loin de faire du surplace, météo temps réel…
- Possibilité d'y jouer via des missions scénarisées ou en mode totalement libre.
- Rang lié à la fabrication et l'évolution d'une base d'opérations avancée.
- Système de prime pour les joueurs compétitifs avec rivaux.
- Malgré la popularité du genre, aucune version F2P n'est dans les plans contrairement à Warzone.
Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre sur tous les supports, dont la Switch 2.
Le petit noob qui joue a call of en portable va pourrir les partie....(wifi) (la mienne est en fibre)
Mais call off pour moi c’est ’finis. Reste le mode zombie, quand tu tombe sur une équipe qui sait joué.
12 cartes multi ca m'emballe pas non plus, c'est très léger pour un COD.
Le suivi des COD est gratuit donc il y en aura davantage au fil des mois, sur tous les modes.
Le dernier c’était ghost.
Après c’était que les black ops pour le mode zombie; (les super saut m’ont dégouté des épisodes traditionnelle, avec le lag, et les campeurs;