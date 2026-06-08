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Modern Warfare 4 : premier aperçu du mode DMZ
On continue de revenir sur les choses intéressantes fournies par le Summer Game Fest, ici Call of Duty : Modern Warfare 4 qui a profité du week-end pour dévoiler en détails la nouvelle version de son mode DMZ en totale adéquation avec notre époque (c'est un mode Extraction).

Une vidéo, des visuels et ceci :

- Jouable en chacun pour soi et en équipe.
- Objectifs dynamiques, IA ennemie loin de faire du surplace, météo temps réel…
- Possibilité d'y jouer via des missions scénarisées ou en mode totalement libre.
- Rang lié à la fabrication et l'évolution d'une base d'opérations avancée.
- Système de prime pour les joueurs compétitifs avec rivaux.
- Malgré la popularité du genre, aucune version F2P n'est dans les plans contrairement à Warzone.

Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre sur tous les supports, dont la Switch 2.

  • Modern Warfare 4 : premier aperçu du mode DMZ
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publié le 08/06/2026 à 14:14 par Gamekyo
commentaires (8)
cyr publié le 08/06/2026 à 14:25
Même sur swicht 2? J'espère pas pour le mode en ligne qu'il soit cross plateforme.

Le petit noob qui joue a call of en portable va pourrir les partie....(wifi) (la mienne est en fibre)

Mais call off pour moi c’est ’finis. Reste le mode zombie, quand tu tombe sur une équipe qui sait joué.
rogeraf publié le 08/06/2026 à 14:32
Je trouve ce move interessant. Quand il s'agit d'infinity je répond présent. Pour l'instant ce qui m'embete c'est qu'ils n ont pas encore leur nouveau moteur 3D. Et pour le multi tous les derniers episodes se ressemblent ... Donc bon, a suivre.

12 cartes multi ca m'emballe pas non plus, c'est très léger pour un COD.
rogeraf publié le 08/06/2026 à 14:33
Quid du Cross-play avec la switch 2 aussi et ses millions d'utilisateurs ??
cyr publié le 08/06/2026 à 14:34
rogeraf 12 carte seulement?
rogeraf publié le 08/06/2026 à 14:39
cyr ouais, à cause du nombre de mode. Solo, BR, DMZ, ca fera 12 cartes multi au lancement quand Battlefield 6 en sortait 10 ce qui n'etait pas fou aussi ...
shanks publié le 08/06/2026 à 14:42
cyr
Le suivi des COD est gratuit donc il y en aura davantage au fil des mois, sur tous les modes.
rogeraf publié le 08/06/2026 à 14:46
shanks vrai mais quand on payait des packs de maps anciennement, on en avait beaucoup plus !
cyr publié le 08/06/2026 à 14:50
shanks OK. J'ai pas souvenir mais en même temps il y a longtemps que j'ai pas fait de multi sur call of .

Le dernier c’était ghost.

Après c’était que les black ops pour le mode zombie; (les super saut m’ont dégouté des épisodes traditionnelle, avec le lag, et les campeurs;
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Fiche descriptif
Call of Duty : Modern Warfare 4
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Nom : Call of Duty : Modern Warfare 4
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Infinity Ward
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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