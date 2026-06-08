Modern Warfare 4 : premier aperçu du mode DMZ

On continue de revenir sur les choses intéressantes fournies par le Summer Game Fest, iciqui a profité du week-end pour dévoiler en détails la nouvelle version de son mode DMZ en totale adéquation avec notre époque (c'est un mode Extraction).Une vidéo, des visuels et ceci :- Jouable en chacun pour soi et en équipe.- Objectifs dynamiques, IA ennemie loin de faire du surplace, météo temps réel…- Possibilité d'y jouer via des missions scénarisées ou en mode totalement libre.- Rang lié à la fabrication et l'évolution d'une base d'opérations avancée.- Système de prime pour les joueurs compétitifs avec rivaux.- Malgré la popularité du genre, aucune version F2P n'est dans les plans contrairement à Warzone.sortira le 23 octobre sur tous les supports, dont la Switch 2.