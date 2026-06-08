Ninja Theory nous explique ce qu'est Senua

A l'annonce, la question n'a pas vraiment été vite répondue, au point d'avoir obligé Ninja Theory à prendre la parole pour expliquer ce qu'était vraiment le tout fraîchement officialisé(2027, PC/PS5/XBS).Donc :est à prendre comme un nouveau départ pour la franchise, avec son propre scénario indépendant des(notez que rien n'empêche unun jour par exemple).- La volonté affichée est claire : répondre aux demandes du public pour un retour à davantage de gameplay (et on imagine aussi celle de Xbox de faire quelque chose de plus imposant commercialement).- Le chantier a débuté fin 2024 et ce qui permettra une sortie en 2027 est le fait que pour la première fois depuis, la totalité de Ninja Theory est sur le projet.- Le terrain de jeu est 2 fois plus grand que celui deet invitera à davantage d'exploration, d'énigmes et surtout de combats, plus nombreux et offrant davantage de possibilités, même une approche discrète.- Nouvelles armes, nouvelles compétences, possibilité d'exploiter le décors…- De vrais boss !- Si on pourra prendre son temps pour explorer afin de mieux découvrir le lore,restera un jeu d'action-aventure globalement linéaire (pas de monde ouvert donc).Mais aussi :- Malheureusement, le projeta été annulé, au grand dam de ceux qui voulaient savoir à quoi auraient pu ressembler une expérience narrative sur les terreurs nocturnes.- Afin de ne pas tromper le public,est officiellement renommé sur les stores