recherche
News / Blogs
Ninja Theory nous explique ce qu'est Senua
A l'annonce, la question n'a pas vraiment été vite répondue, au point d'avoir obligé Ninja Theory à prendre la parole pour expliquer ce qu'était vraiment le tout fraîchement officialisé Senua (2027, PC/PS5/XBS).

Donc :

- Senua est à prendre comme un nouveau départ pour la franchise, avec son propre scénario indépendant des Hellblade (notez que rien n'empêche un Hellblade III un jour par exemple).
- La volonté affichée est claire : répondre aux demandes du public pour un retour à davantage de gameplay (et on imagine aussi celle de Xbox de faire quelque chose de plus imposant commercialement).
- Le chantier a débuté fin 2024 et ce qui permettra une sortie en 2027 est le fait que pour la première fois depuis DMC : Devil May Cry, la totalité de Ninja Theory est sur le projet.

- Le terrain de jeu est 2 fois plus grand que celui de Hellblade II et invitera à davantage d'exploration, d'énigmes et surtout de combats, plus nombreux et offrant davantage de possibilités, même une approche discrète.
- Nouvelles armes, nouvelles compétences, possibilité d'exploiter le décors…
- De vrais boss !
- Si on pourra prendre son temps pour explorer afin de mieux découvrir le lore, Senua restera un jeu d'action-aventure globalement linéaire (pas de monde ouvert donc).

Mais aussi :

- Malheureusement, le projet Mara a été annulé, au grand dam de ceux qui voulaient savoir à quoi auraient pu ressembler une expérience narrative sur les terreurs nocturnes.
- Afin de ne pas tromper le public, Senua's Saga : Hellblade II est officiellement renommé sur les stores Hellblade II : Senua's Saga.

3
Qui a aimé ?
ouken, raoh38, junaldinho
publié le 08/06/2026 à 09:30 par Gamekyo
commentaires (27)
akinen publié le 08/06/2026 à 09:40
Ils avaient pas compris ça après le tout premier épisode? Ils bossent vraiment dans le jeux videos ? Y’a pas un seul test qui n’a pas pointé le gameplay faible et répétitif du jeu.

À chaque présentation, ils sont plus obsédés par leur moteur que pas leur gameplay.
grospich publié le 08/06/2026 à 09:41
J'aurais voulu qu'ils bossent sur autre chose.
ouken publié le 08/06/2026 à 09:45
Perso je l'attends fort !!
alucardhellsing publié le 08/06/2026 à 10:01
Un jeu bien soporifique voilà ce qu'est senua pour moi
redxiii102 publié le 08/06/2026 à 10:02
Ils veulent pas refaire un DMC ?
patrickleclairvoyant publié le 08/06/2026 à 10:08
Enfin du gameplay. Incroyable pour un jeu vidéo
raoh38 publié le 08/06/2026 à 10:13
Techniquement c’était du béton mais le gameplay était simpliste , maintenant il vaut mieux tard que jamais donc bonne initiative.
Et pour mara je sais que certains l'attendait mais le studio se serait trop cantonné a des jeux psychologiques et dérangeant... et qui ne se vende pas des masses au passage.
zephon publié le 08/06/2026 à 10:13
le 1er m'est tombé des mains rapidement :l
rider288 publié le 08/06/2026 à 10:14
- La volonté affichée est claire : répondre aux demandes du public pour un retour à davantage de gameplay

Pourtant j'avais lu que le Gameplay de Hellblade detruisait toute les productions Sony dans ce domaine.
gasmok2 publié le 08/06/2026 à 10:18
rider288
Personne n'a jamais dit ça...
Tout le monde l'a dit et même ici que c'est un walking simulator (rien de péjoratif ici).
churos45 publié le 08/06/2026 à 10:26
Y'a des jeux avec peu de gameplay qui sont très fun comme Mixtape. Hellblade 2 était surtout lent, mou, avec des énigmes peu intéressantes. Je dis pas non à un jeu un peu plus centré sur les combats, mais je reste sceptique.
negan publié le 08/06/2026 à 10:32
Fermer ce studio putain.
rider288 publié le 08/06/2026 à 10:46
Gasmok2 ICI peut être que non, mais alors sur X, j'ai lu que Hellblade mettait une tempete à Gow Laufey, Last of Us Part II etc
skuldleif publié le 08/06/2026 à 11:07
la raison de la rapidité ca doit aussi etre une reutilisation d'asset intensive

mais bien de faire + un jeu orienté Gameplay
romgamer6859 publié le 08/06/2026 à 11:09
Ils ont ENFIN compris ce qu'on voulait, un JEU pas un walking simulator, j'ai craché sur la licence mais là je dis "intéressant".
nobleswan publié le 08/06/2026 à 11:25
Même avec une tenu et un masque à gaz façon Chernobyl j'y touche pas a ce jeu.
sasquatsch publié le 08/06/2026 à 11:25
A voir... Mais l'intention est bonne
Aussi joli hell blade2 est... C'est dur de rester accroché...
rogeraf publié le 08/06/2026 à 12:13
Senua z ou Secool ???
perse9 publié le 08/06/2026 à 12:25
toujours une démo technique...
edarn publié le 08/06/2026 à 12:56
Ah... On revient au gameplay du 1.
Tant mieux.

Le 2 est magnifique... Les panoramiques sont juste fou mais le gameplay en 1vs1...
Pas un mauvais jeu mais clairement pas ce qu'on attendait après le très bon Hellblade.
22 publié le 08/06/2026 à 13:01
un BTA classique quoi, pour chier les deux premiers somnifères.
jeanouillz publié le 08/06/2026 à 13:07
Toujours pas testé cette licence... elle vaut le coup ou bof ?
keiku publié le 08/06/2026 à 13:10
Senua c'est un succès puis un fail puis un oubli
gasmok2 publié le 08/06/2026 à 13:22
Si ça se transforme en jeu d'aventure action, pourquoi pas.
Le côté walking simulator du 2 a eu raison de moi malgré la beauté incroyable du titre.
kali publié le 08/06/2026 à 13:37
Hellblade comme titre c'est quand même beaucoup accrocheur.
Senua c'est tiédasse et ça ne retient pas l'attention.
davidsexking publié le 08/06/2026 à 14:45
L'annulation dun jeu ne mérite même pas sa propre news ?
thedoctor publié le 08/06/2026 à 15:34
Ah voilà, Senua avec un bon gameplay c'est un grand oui
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Senua
0
Ils aiment
Nom : Senua
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Ninja Theory
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo