Ninja Theory nous explique ce qu'est Senua

A l'annonce, la question n'a pas vraiment été vite répondue, au point d'avoir obligé Ninja Theory à prendre la parole pour expliquer ce qu'était vraiment le tout fraîchement officialisé Senua (2027, PC/PS5/XBS).
Donc :
- Senua est à prendre comme un nouveau départ pour la franchise, avec son propre scénario indépendant des Hellblade (notez que rien n'empêche un Hellblade III un jour par exemple).
- La volonté affichée est claire : répondre aux demandes du public pour un retour à davantage de gameplay (et on imagine aussi celle de Xbox de faire quelque chose de plus imposant commercialement).
- Le chantier a débuté fin 2024 et ce qui permettra une sortie en 2027 est le fait que pour la première fois depuis DMC : Devil May Cry, la totalité de Ninja Theory est sur le projet.
- Le terrain de jeu est 2 fois plus grand que celui de Hellblade II et invitera à davantage d'exploration, d'énigmes et surtout de combats, plus nombreux et offrant davantage de possibilités, même une approche discrète.
- Nouvelles armes, nouvelles compétences, possibilité d'exploiter le décors…
- De vrais boss !
- Si on pourra prendre son temps pour explorer afin de mieux découvrir le lore, Senua restera un jeu d'action-aventure globalement linéaire (pas de monde ouvert donc).
Mais aussi :
- Malheureusement, le projet Mara a été annulé, au grand dam de ceux qui voulaient savoir à quoi auraient pu ressembler une expérience narrative sur les terreurs nocturnes.
- Afin de ne pas tromper le public, Senua's Saga : Hellblade II est officiellement renommé sur les stores Hellblade II : Senua's Saga.
À chaque présentation, ils sont plus obsédés par leur moteur que pas leur gameplay.
Et pour mara je sais que certains l'attendait mais le studio se serait trop cantonné a des jeux psychologiques et dérangeant... et qui ne se vende pas des masses au passage.
Pourtant j'avais lu que le Gameplay de Hellblade detruisait toute les productions Sony dans ce domaine.
Personne n'a jamais dit ça...
Tout le monde l'a dit et même ici que c'est un walking simulator (rien de péjoratif ici).
mais bien de faire + un jeu orienté Gameplay
Aussi joli hell blade2 est... C'est dur de rester accroché...
Tant mieux.
Le 2 est magnifique... Les panoramiques sont juste fou mais le gameplay en 1vs1...
Pas un mauvais jeu mais clairement pas ce qu'on attendait après le très bon Hellblade.
Le côté walking simulator du 2 a eu raison de moi malgré la beauté incroyable du titre.
Senua c'est tiédasse et ça ne retient pas l'attention.