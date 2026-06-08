Une bande-annonce, un prix et une date de sortie pour Castlevania : Belmont's Curse

Même si beaucoup soufflent encore devant un parti-pris esthétique très proche du monde indé, un nouveau, ça reste un petit événement et Konami nous refile du neuf sur, production signée par Evil Empire et Motion Twin, notamment connus pour(et ce n'est pas un rogue pour autant).Nous envoyant dans le Paris de 1499, ce nouvel épisode sortira le 15 octobre sur PC/PS5/XBS et peu après sur Switch première du nom, dans tous les cas au prix de 29,99€ pour l'édition standard, et 39,99€ pour la version « Midnight » ajoutant deux skins, quelques bonus in-game et un musée numérique (audio et artwork), le genre de trucs qui chez certains est gratuit mais bon.