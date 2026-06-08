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Une bande-annonce, un prix et une date de sortie pour Castlevania : Belmont's Curse
Même si beaucoup soufflent encore devant un parti-pris esthétique très proche du monde indé, un nouveau Castlevania, ça reste un petit événement et Konami nous refile du neuf sur Belmont's Curse, production signée par Evil Empire et Motion Twin, notamment connus pour Dead Cells (et ce n'est pas un rogue pour autant).

Nous envoyant dans le Paris de 1499, ce nouvel épisode sortira le 15 octobre sur PC/PS5/XBS et peu après sur Switch première du nom, dans tous les cas au prix de 29,99€ pour l'édition standard, et 39,99€ pour la version « Midnight » ajoutant deux skins, quelques bonus in-game et un musée numérique (audio et artwork), le genre de trucs qui chez certains est gratuit mais bon.

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plistter, alucardhellsing, spazer, iglooo, yukilin, kisukesan, sdkios, kalas28, sorakairi86
publié le 08/06/2026 à 09:02 par Gamekyo
commentaires (23)
saram publié le 08/06/2026 à 09:20
La DA, j'ai beaucoup de mal.
tokito publié le 08/06/2026 à 09:23
saram : Jdis ça mais la DA des épisodes DS était parfaite
(d'accord avec toi sur le fond)
malroth publié le 08/06/2026 à 09:24
pareil la DA... aie

ça fait beaucoup trop jeu "indé" fait par le premier developpeur qui debute sur son premier jeu, dommage

on sens pas vraiment les décors bossé et qui donnent une atmosphere. là on sens vraiment decors JV

je sais pas comment l'expliquer. c'est pas tres recherché
malroth publié le 08/06/2026 à 09:25
apres bon, ça sera day one pour moi, je veux le faire pour voir le jeu dans sa globalité
akinen publié le 08/06/2026 à 09:30
J’attendrai la version switch 2. C’est dommage que personne fasse le parallèle avec prince of persia qui propose le même dynamisme
thelastone publié le 08/06/2026 à 09:54
Septembre octobre cette surcharge
alucardhellsing publié le 08/06/2026 à 10:02
Un excellent jeu pour Halloween ma perdiode favorite avec noel
redxiii102 publié le 08/06/2026 à 10:11
akinen c'est prévu la version Switch 2 ? Parce que j'ai pas compris qu'ils le sortent sur Switch 1...
balf publié le 08/06/2026 à 10:34
l'Artwork à la fin
kinectical publié le 08/06/2026 à 11:01
lol …non
weldar publié le 08/06/2026 à 11:06
Akinen
C'est vrai que le feeling est très similaires entre les deux.

Et je ne suis toujours pas très fan de ce que je vois, mais je le ferais évidemment par curiosité (et en tant qu'amateur de la franchise).
ducknsexe publié le 08/06/2026 à 11:13
Plutôt jolie la DA, ça fait plus dessin animé que la DA gothique des anciens épisodes. En tout cas ce sera Day One.
mrvince publié le 08/06/2026 à 11:35
Ca fait pas jeu "Indé" la D.A c'est une insulte. Ca fait jeu mobile surtout.
greggy publié le 08/06/2026 à 11:51
Je déteste cette DA
pharrell publié le 08/06/2026 à 11:56
pas fan de la DA non plus. Le côté 2D ça me va mais visuellement j'accroche pas...
midomashakil publié le 08/06/2026 à 12:07
j'aime pas la da( netflixe)
kalas28 publié le 08/06/2026 à 12:28
day one le jeu semble incroyable
gaeon publié le 08/06/2026 à 12:29
Ben franchement je trouve que ça fait plus "Castlevaniesque" que je pensais. Certes la DA est plutôt originale et moderne mais franchement c'est pas vilain et le gameplay à l'air bon.

balf Oui l'artwork est assez old school pour le coup
benichou publié le 08/06/2026 à 13:01
La DA est insipide mais le gameplay a l’air cool. Je le testerai quand il sera à 10€.
osiris67 publié le 08/06/2026 à 13:25
Objectivement c est trop design est pas dark dutout, mais bon, je prends!
kameofever publié le 08/06/2026 à 13:36
Franchement même si la patte graphique me rebute un peu, j'espère que le jeu sera bon et remportera un franc succès.
Je croise les doigts pour qu'il soit plus un "classicVania" qu'un "MetroidVania".
eduardos publié le 08/06/2026 à 13:59
C’est magnifique j’adore
roivas publié le 08/06/2026 à 15:25
C'est visuellement vraiment pas terrible du tout, on dirait un jeu développé sur Unity, aucune inspiration ou ambition :s
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Castlevania : Belmont's Curse
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Nom : Castlevania : Belmont's Curse
Support : PC
Editeur : Konami
Développeur : Motion Twin
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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