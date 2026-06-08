Une bande-annonce, un prix et une date de sortie pour Castlevania : Belmont's Curse
Même si beaucoup soufflent encore devant un parti-pris esthétique très proche du monde indé, un nouveau Castlevania, ça reste un petit événement et Konami nous refile du neuf sur Belmont's Curse, production signée par Evil Empire et Motion Twin, notamment connus pour Dead Cells (et ce n'est pas un rogue pour autant).
Nous envoyant dans le Paris de 1499, ce nouvel épisode sortira le 15 octobre sur PC/PS5/XBS et peu après sur Switch première du nom, dans tous les cas au prix de 29,99€ pour l'édition standard, et 39,99€ pour la version « Midnight » ajoutant deux skins, quelques bonus in-game et un musée numérique (audio et artwork), le genre de trucs qui chez certains est gratuit mais bon.
(d'accord avec toi sur le fond)
ça fait beaucoup trop jeu "indé" fait par le premier developpeur qui debute sur son premier jeu, dommage
on sens pas vraiment les décors bossé et qui donnent une atmosphere. là on sens vraiment decors JV
je sais pas comment l'expliquer. c'est pas tres recherché
C'est vrai que le feeling est très similaires entre les deux.
Et je ne suis toujours pas très fan de ce que je vois, mais je le ferais évidemment par curiosité (et en tant qu'amateur de la franchise).
balf Oui l'artwork est assez old school pour le coup
Je croise les doigts pour qu'il soit plus un "classicVania" qu'un "MetroidVania".