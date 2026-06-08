Une miette d'informations pour Persona 6, pendant que Persona 4 Revival nous donne rendez-vous
Le reveal de Persona 6 fut décevant même si dans les habitudes de Atlus (au moins, on dira que la communication est lancée) et en attendant d'en voir davantage, au TGS avec énormément de chance mais plus probablement « après » la sortie de Persona 4 Revival, voici une toute petite miette d'informations :
- Gardera la même formule qui a fait le succès de la série.
- Donc le mélange quotidien/donjon, les persona, les liens d'amitié à tisser…
- Les thèmes centraux seront cette fois les phénomènes occultes et les légendes urbaines.
- Décrit comme « le point d'entrée idéal » pour les nouveaux-venus.
- La franchise pèse aujourd'hui 30 millions de ventes (dont les spin-off).
- Persona 4 Revival nous donne rendez-vous le 18 juin pour plus de détails.
Décrit comme « le point d'entrée idéal » pour les nouveaux-venus.
Ça me fait toujours peur ce genre de phrase
C'est un excellent titre mais je ne vois pas ce qu'il a de su révolutionnaire.
un peu comme elden ring
C'est persona 1 et 2 qui n'ont pas de modes de difficultés sur PS1 mais ça a été rajouté sur les remakes PSP.
C'est quitte ou double
Aprés 80h de jeu , je me rend compte que tout le scénario aurait pu tenir sur 20h max ,c'est clairement un Rpg de plus et non le Rpg su siècle.
keiku Du coup tu me fais peur pour Elden ring, vu que je ne l'ai pas encore commencé et je m'attend à une révolution sachant que j'ai adoré Sekiro et Bloodborne.
Sortez-nous un Persona avec un salaryman, et je signe directement !!!
Bien sûr y’aura le jeu de combat, le tactical, la serie, la version « royale/goty » avec le perso feminin supplémentaire. Et aussi le remake.
Si on a de la chance, y’aura une trad FR
les autres combats deviennent vite assez répétitifs axés essentiellements sur les points faibles et le "One More".
et oui persona, ca reste a la base un jeu de gestion de vie quotidienne en milieux scolaire a partir du 3,le système de combat qui a été simplifier grandement simplifier avec le 5 pour rendre accessible au grand publique (car on a beau dire ce qu'on veut le grand publique aime quand un gameplay est simpliste et facile) sans parler de la qualité de vie qui ne t'oblige pas a refaire tous le donjon après chaque mort comme a l'époque et les faiblesse élementale qui sont afficher en grand pour être sur de ne pas devoir les retenir par coeur...
Si un jeu est grand publique, il est automatiquement plus pauvre qu'un jeu qui ne l'est pas, si ce n'est pas ce que tu cherches, vise plutot les jeux qui se vende a des a moins de 100k
Pour elden ring, non ce n'est pas une révolution , c'est un très bon jeu, mais ca reste un fromsoft en monde ouvert, pour les habituer de from soft ca ne change pas grand chose
Sinon, grosse annonce du showcase, car c'est le trailer qui a fait le + de vues sur la chaine YouTube Xbox assez loin devant les gros jeux Xbox tels que Gears E-Day, Halo Remake et Fable !
mais le but n'est pas de suivre l'age du publique, mais de rester sur la même tranche d'age de publique, sinon dans 20 ans c'est plus le quotidien scolaire, mais le quotidien d'une maison de repos que tu auras
Tes propos sont cruels mais je les comprend et je partage le meme ressenti