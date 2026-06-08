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Une miette d'informations pour Persona 6, pendant que Persona 4 Revival nous donne rendez-vous
Le reveal de Persona 6 fut décevant même si dans les habitudes de Atlus (au moins, on dira que la communication est lancée) et en attendant d'en voir davantage, au TGS avec énormément de chance mais plus probablement « après » la sortie de Persona 4 Revival, voici une toute petite miette d'informations :

- Gardera la même formule qui a fait le succès de la série.
- Donc le mélange quotidien/donjon, les persona, les liens d'amitié à tisser…
- Les thèmes centraux seront cette fois les phénomènes occultes et les légendes urbaines.
- Décrit comme « le point d'entrée idéal » pour les nouveaux-venus.

- La franchise pèse aujourd'hui 30 millions de ventes (dont les spin-off).
- Persona 4 Revival nous donne rendez-vous le 18 juin pour plus de détails.



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Qui a aimé ?
kisukesan, alucardhellsing
publié le 08/06/2026 à 05:43 par Gamekyo
commentaires (21)
zekk publié le 08/06/2026 à 06:08

Décrit comme « le point d'entrée idéal » pour les nouveaux-venus.


Ça me fait toujours peur ce genre de phrase
soulfull publié le 08/06/2026 à 06:36
Je suis sur le 5 Royal que j'aime beaucoup. Palais S..do.

C'est un excellent titre mais je ne vois pas ce qu'il a de su révolutionnaire.
keiku publié le 08/06/2026 à 06:39
soulfull il n'a rien de révolutionnaire en dehors du fait que le grand publique ignorait la licence avant le 5, donc en soi, sa révolution est d'avoir su attirer le grand publique sur cette série de niche

un peu comme elden ring
saram publié le 08/06/2026 à 06:42
zekk Déjà le 5 a des modes de difficultés ce qui était pas le cas sur les épisodes PS2.
shirou publié le 08/06/2026 à 06:46
saram le 3 et 4 avait déjà des modes de difficulté sur PS2.

C'est persona 1 et 2 qui n'ont pas de modes de difficultés sur PS1 mais ça a été rajouté sur les remakes PSP.
saram publié le 08/06/2026 à 06:49
shirou Ah d'accord, je m'en souvenais plus du tout.
perse9 publié le 08/06/2026 à 06:56
soulfull je l'ai terminé il y a 2 mois. Je l'ai trouvé au final éclaté...Oui les dialogues entre les persos sont géniaux et les options sont flashi et originaux mais le fond du jeux est tellement nul et daté. Le système de combat ne procure aucun plaisir et n'évolue pas, les énemies sont ridicules, les donjons absolument infecte et super long pour rien, et le scenario débute à la fin du jeux..bref j'ai perdu 110h de ma vie.
khazawi publié le 08/06/2026 à 07:04
MS a du encore du surpayer Atlus sachant que les ventes se feront encore une fois ailleurs. Metaphor a du sévèrement bider vu qu'il n'était pas dans le GP à sa sortie.
abookhouseboy publié le 08/06/2026 à 07:09
J'avais apprécié Persona 4 mais j'avais été dégouté du temps nécessaire à passer dans les menus, pour les fusions de persona.
shinz0 publié le 08/06/2026 à 07:18
Décrit comme « le point d'entrée idéal » pour les nouveaux-venus.
C'est quitte ou double
balf publié le 08/06/2026 à 07:21
Je n'ai pas aimé cet opus, trop trop long, le 3 le surclasse sur tous les points.
soulfull publié le 08/06/2026 à 07:22
keiku perse9 Je me prend un peu un coup de massue dans la geule parce que le jeu est au moins à 70% un Visual Novel.Avec les notes quasi parfaites de la presse mondiale et des joueurs, je me suis dit que le scénario devait être inoubliable parce que c'est vrai qu'à part les combats de boss plus techniques, les autres combats deviennent vite assez répétitifs axés essentiellements sur les points faibles et le "One More".

Aprés 80h de jeu , je me rend compte que tout le scénario aurait pu tenir sur 20h max ,c'est clairement un Rpg de plus et non le Rpg su siècle.

keiku Du coup tu me fais peur pour Elden ring, vu que je ne l'ai pas encore commencé et je m'attend à une révolution sachant que j'ai adoré Sekiro et Bloodborne.
asakk publié le 08/06/2026 à 07:26
J'adore la série Persona, mais avec l'âge, le côté lycéen ne me parle plus vraiment. Je n'ai plus la patience ni l'envie de suivre des histoires de lycéens japonais avec tous les clichés que ça implique. J'ai lâché Persona 5 à cause de ça...

Sortez-nous un Persona avec un salaryman, et je signe directement !!!
alucardhellsing publié le 08/06/2026 à 07:31
vivement le remake du 4 , quand au 6 autant je suis content de l'annonce mais le delire le point d'entrée idéal » pour les nouveaux-venus. ça me dit rien qui vaille
akinen publié le 08/06/2026 à 07:42
asakk j’aurais aimé aussi mais c’est comme dragon quest. Ce sera la même soupe avec un combat contre une déité à la fin et personne à part les heros ne se souviendront de ce qui s’est passé.

Bien sûr y’aura le jeu de combat, le tactical, la serie, la version « royale/goty » avec le perso feminin supplémentaire. Et aussi le remake.

Si on a de la chance, y’aura une trad FR
keiku publié le 08/06/2026 à 07:44
soulfull bah c'est surtout le plus accessible de la série, si tu avais fais les précédents ( pas les remake) tu verrais que les combat sont plutot hard

les autres combats deviennent vite assez répétitifs axés essentiellements sur les points faibles et le "One More".

et oui persona, ca reste a la base un jeu de gestion de vie quotidienne en milieux scolaire a partir du 3,le système de combat qui a été simplifier grandement simplifier avec le 5 pour rendre accessible au grand publique (car on a beau dire ce qu'on veut le grand publique aime quand un gameplay est simpliste et facile) sans parler de la qualité de vie qui ne t'oblige pas a refaire tous le donjon après chaque mort comme a l'époque et les faiblesse élementale qui sont afficher en grand pour être sur de ne pas devoir les retenir par coeur...

Si un jeu est grand publique, il est automatiquement plus pauvre qu'un jeu qui ne l'est pas, si ce n'est pas ce que tu cherches, vise plutot les jeux qui se vende a des a moins de 100k

Pour elden ring, non ce n'est pas une révolution , c'est un très bon jeu, mais ca reste un fromsoft en monde ouvert, pour les habituer de from soft ca ne change pas grand chose
marcus62 publié le 08/06/2026 à 07:46
Que je n'aime pas ce genre de teaser reveal où l'on voit que dalle... même le teaser de TES VI il y a quelques années, on voyait davantage

Sinon, grosse annonce du showcase, car c'est le trailer qui a fait le + de vues sur la chaine YouTube Xbox assez loin devant les gros jeux Xbox tels que Gears E-Day, Halo Remake et Fable !
keiku publié le 08/06/2026 à 07:51
asakk J'adore la série Persona, mais avec l'âge, le côté lycéen ne me parle plus vraiment. Je n'ai plus la patience ni l'envie de suivre des histoires de lycéens japonais avec tous les clichés que ça implique. J'ai lâché Persona 5 à cause de ça...

mais le but n'est pas de suivre l'age du publique, mais de rester sur la même tranche d'age de publique, sinon dans 20 ans c'est plus le quotidien scolaire, mais le quotidien d'une maison de repos que tu auras
aeris201 publié le 08/06/2026 à 07:58
asakk J'adore la série Persona, mais avec l'âge, le côté lycéen ne me parle plus vraiment. Je n'ai plus la patience ni l'envie de suivre des histoires de lycéens japonais avec tous les clichés que ça implique. J'ai lâché Persona 5 à cause de ça...

Tes propos sont cruels mais je les comprend et je partage le meme ressenti
jenicris publié le 08/06/2026 à 08:02
zekk +1
asakk publié le 08/06/2026 à 08:06
keiku Le boss final, c'est le directeur de l'EHPAD. Les sous-boss ? Des couches sales et des déambulateurs démoniaques
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Persona 4 Revival
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Nom : Persona 4 Revival
Support : PC
Editeur : Atlus
Développeur : Atlus
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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