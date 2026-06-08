Une miette d'informations pour Persona 6, pendant que Persona 4 Revival nous donne rendez-vous

Le reveal defut décevant même si dans les habitudes de Atlus (au moins, on dira que la communication est lancée) et en attendant d'en voir davantage, au TGS avec énormément de chance mais plus probablement « après » la sortie de, voici une toute petite miette d'informations :- Gardera la même formule qui a fait le succès de la série.- Donc le mélange quotidien/donjon, les persona, les liens d'amitié à tisser…- Les thèmes centraux seront cette fois les phénomènes occultes et les légendes urbaines.- Décrit comme « le point d'entrée idéal » pour les nouveaux-venus.- La franchise pèse aujourd'hui 30 millions de ventes (dont les spin-off).nous donne rendez-vous le 18 juin pour plus de détails.