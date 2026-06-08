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Halo : Campaign Evolved s'offre un bon gros Story Trailer bien à l'ancienne
Il y a 25 ans de cela, Bungie marquait au fer rouge l'histoire du FPS sur consoles avec Halo : Combat Evolved, et comme chacun sait, cet épisode à l'origine de tout reviendra le 28 juillet sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et dans le Game Pass, développé sous Unreal Engine 5 et fourni avec de nouveaux éléments de gameplay (plus besoin d'attendre le 2 pour utiliser l'Energy Sword) et surtout 3 missions inédites servant de préquelle.

En voici une nouvelle bande-annonce (pas la même que celle du Xbox Showcase) avec son toujours aussi indispensable Main Theme.

8
Qui a aimé ?
spartan1985, noctis, zybear, ouken, link49, newtechnix, tynokarts, mithrandir
publié le 08/06/2026 à 16:13 par Gamekyo
commentaires (36)
negan publié le 08/06/2026 à 16:18
PC, Xbox Series, PlayStation 5 et dans le Xbox Game Pass.
marcus62 publié le 08/06/2026 à 16:33
Le Main Theme, j’ai eu des frissons !

Super trailer ! Ça donne tellement envie ! Lui ce sera day one sur XSX en achat (pas GP pour Halo)

En tout cas, ça c’est un vrai remake ! Je rêve déjà du remake de 2 et du 3

Halo c’est l’une de mes licences préférées de tous les temps. La trilogie initiale (+ Reach et ODST) que des souvenirs ! J’ai eu le collector de Halo 3 avec le casque du Master Chief et je me tâte même de prendre la version Collector pour celui-ci !
nobleswan publié le 08/06/2026 à 16:40
Ça claque, j'avais peur que l'Unreal Engine 5 casse un peu le côté Halo mais en réalité ça lui va bien.

En espérant que les incapables de chez Halo Studios face un truc equivalent pour le prochain car je crois qu'ils ont même pas touché au développement de celui là.
noctis publié le 08/06/2026 à 16:40
Magnifique mon fps préféré les graphisme sont incroyable. Ca rend vraiment tres bien . Vivement le 2 le 3 et le 4
zybear publié le 08/06/2026 à 16:44
Ca me donne envie d'acheter une TV Oled dernier cri. Les effets lumineux dans tout les sens, les ciels étoilés, etc. Ca doit bien claquer
colmarien68000 publié le 08/06/2026 à 16:46
C’est beau (normal captured on PS5 pro)
nigel publié le 08/06/2026 à 16:51
Ptain, je veux vraiment pas lancer de gueguerre débile, mais faut avouer que le trailer sur fond noir qui indique "Captured On PS5 Pro" c'est quand même cocasse.

Je vois difficilement comment Microsoft a autorisé ça
ratchet publié le 08/06/2026 à 16:53
Je ne regarde pas!
Day one en tout cas très content de la date et de ce que j’ai vu hier
jeanouillz publié le 08/06/2026 à 16:55
Du coup j'ai rien compris, c'est un remake que du 1, ou bien il y a aussi ODST et d'autres dedans ?
bennj publié le 08/06/2026 à 16:58
jeanouillz Lis le titre tu devrais comprendre...
mrpopulus publié le 08/06/2026 à 16:58
Il est vraiment très beau j'ai envie de découvrir la licence !
deathegg publié le 08/06/2026 à 16:58
jeanouillz C'est un remake du premier et apparemment un vrai remake (pas juste une upgrade graphique comme la anniversary édition).

Les autres....Bha on verra aprés, on sait pas.

Pour le reste, faut avouer que le halo theme qui résonne avec la phase de gameplay nerveux, y a un gros pique d'adrenaline et une envie de prendre la manette.
guiguif publié le 08/06/2026 à 17:12
"Captured On PS5 Pro"

hé beh
grievous32 publié le 08/06/2026 à 17:28
Ce "Captured on PS5 Pro" ça fout franchement la honte pour les 25 ans de la marque hein...
ouken publié le 08/06/2026 à 17:29
Game pass pc direct !!!!
apollokami publié le 08/06/2026 à 17:32
Je n'étais pas chaud pour ce remake mais finalement ça déboîte. Ils ont réussi le combo graphismes modernes tout en conservant bien l'esthétique.
Du coup ils peuvent faire les 2-3-ODST-Reach maintenant
patrickleclairvoyant publié le 08/06/2026 à 17:33
Je voulais le prendre en boîte sur ps5 (pour l’anomalie) mais il y’a avait manqué connexion obligatoire pour l’installation sur la jaquette
zboubi480 publié le 08/06/2026 à 17:42
Rrraaaaaaaaahhhhhhhhhh comment c’est bon
zboubi480 publié le 08/06/2026 à 17:46
Et le :"Capturé sur PS5 Pro" est divin
altendorf publié le 08/06/2026 à 18:00
guiguif Un coup de la reine Asha
mrvince publié le 08/06/2026 à 18:09
"Captured On ps5 Pro"
newtechnix publié le 08/06/2026 à 18:17
Hier, un des rares jeux que j'ai trouvé bien à voir même si c'est pas une démo technique non plus, cela à un bon goût vintage. Ce jeu PS5 devrait faire un petit carton.

c'est cruel à dire mais si à la fin le constat des ventes démonter que cela pourrait conforter le fait que les jeux xbox doivent être multi. Asha pourrait vite se retrouver dans les cordes sur la volonté d'exclusivité.
newtechnix publié le 08/06/2026 à 18:21
guiguif clair que cela l'a fou mal après le discours du retour au source, de l'importance des exclusivités, etc
guiguif publié le 08/06/2026 à 18:29
patrickleclairvoyant A voir si c'est comme pour le remake de Gears aka le solo sur le disque et le multi à dl, même si je pense que Gears fut un coup de chance.
patrickleclairvoyant publié le 08/06/2026 à 19:16
guiguif Ah ok, je ne savais pas pour Gears, j’espère que ce sera le cas, je vais attendre les retour à la sortie
mibugishiden publié le 08/06/2026 à 19:20
guiguif la Xbox pas au niveau c'est tout

Et en vrai tout le monde s'en tappe de Halo, ils ont reussis le tour de force de tuer cette licence en l'espace de 2 gens, GG Microsoft.
tynokarts publié le 08/06/2026 à 19:24
Halo : Combat Evolved fait et refait sur ma Xbox lors de mes week end gaming
Master Chief, ce sera un honneur d’avoir le platine.
taiko publié le 08/06/2026 à 19:39
Meilleur trailer que celui du show. Tellement de souvenirs !!
mithrandir publié le 08/06/2026 à 19:46
Il est juste sublime, les effets de lumière sont incroyables, je vais le savourer ! Ça laisse rêveur pour le futur épisode
adamjensen publié le 08/06/2026 à 19:50
Tiens, Cortana est devenue un trans maintenant...
Faut-il l’appeler Corti ?
bennj publié le 08/06/2026 à 20:04
shanks les commentaires transphobe c'est autorisé ?
22 publié le 08/06/2026 à 20:25
lé plus belle Cortana

bennj mon avis est misogyne ?
ducknsexe publié le 08/06/2026 à 20:45
adamjensen tu voulais dire Cortex
adamjensen publié le 08/06/2026 à 21:13
ducknsexe
Cortex, Corto, ou Carlos, je ne sais pas comment appeler ce machin.
bennj publié le 08/06/2026 à 21:14
22 tu cherches de l'attention ? Va sur twitter.
shanks publié le 08/06/2026 à 21:18
bennj
En quoi est-ce transphobe ?
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Fiche descriptif
Halo : Campaign Evolved
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Nom : Halo : Campaign Evolved
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Halo Studios
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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