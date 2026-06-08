Halo : Campaign Evolved s'offre un bon gros Story Trailer bien à l'ancienne

Il y a 25 ans de cela, Bungie marquait au fer rouge l'histoire du FPS sur consoles avec, et comme chacun sait, cet épisode à l'origine de tout reviendra le 28 juillet sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et dans le Game Pass, développé sous Unreal Engine 5 et fourni avec de nouveaux éléments de gameplay (plus besoin d'attendre le 2 pour utiliser l'Energy Sword) et surtout 3 missions inédites servant de préquelle.En voici une nouvelle bande-annonce (pas la même que celle du Xbox Showcase) avec son toujours aussi indispensable Main Theme.