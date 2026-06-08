Halo : Campaign Evolved s'offre un bon gros Story Trailer bien à l'ancienne
Il y a 25 ans de cela, Bungie marquait au fer rouge l'histoire du FPS sur consoles avec Halo : Combat Evolved, et comme chacun sait, cet épisode à l'origine de tout reviendra le 28 juillet sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et dans le Game Pass, développé sous Unreal Engine 5 et fourni avec de nouveaux éléments de gameplay (plus besoin d'attendre le 2 pour utiliser l'Energy Sword) et surtout 3 missions inédites servant de préquelle.
En voici une nouvelle bande-annonce (pas la même que celle du Xbox Showcase) avec son toujours aussi indispensable Main Theme.
Super trailer ! Ça donne tellement envie ! Lui ce sera day one sur XSX en achat (pas GP pour Halo)
En tout cas, ça c’est un vrai remake ! Je rêve déjà du remake de 2 et du 3
Halo c’est l’une de mes licences préférées de tous les temps. La trilogie initiale (+ Reach et ODST) que des souvenirs ! J’ai eu le collector de Halo 3 avec le casque du Master Chief et je me tâte même de prendre la version Collector pour celui-ci !
En espérant que les incapables de chez Halo Studios face un truc equivalent pour le prochain car je crois qu'ils ont même pas touché au développement de celui là.
Je vois difficilement comment Microsoft a autorisé ça
Day one en tout cas très content de la date et de ce que j’ai vu hier
Les autres....Bha on verra aprés, on sait pas.
Pour le reste, faut avouer que le halo theme qui résonne avec la phase de gameplay nerveux, y a un gros pique d'adrenaline et une envie de prendre la manette.
hé beh
Du coup ils peuvent faire les 2-3-ODST-Reach maintenant
c'est cruel à dire mais si à la fin le constat des ventes démonter que cela pourrait conforter le fait que les jeux xbox doivent être multi. Asha pourrait vite se retrouver dans les cordes sur la volonté d'exclusivité.
Et en vrai tout le monde s'en tappe de Halo, ils ont reussis le tour de force de tuer cette licence en l'espace de 2 gens, GG Microsoft.
Master Chief, ce sera un honneur d’avoir le platine.
Faut-il l’appeler Corti ?
bennj mon avis est misogyne ?
Cortex, Corto, ou Carlos, je ne sais pas comment appeler ce machin.
En quoi est-ce transphobe ?