Xbox : Matt Booty revient sur le soudain renouveau de la politique d'exclusivités consoles

Pour Xbox, le changement, c'est potentiellement maintenant bien qu'il semble intervenir tous les 4 matins, au gré du vent ou de l'aura du dirigeant attitré, il faut bien avouer sur le sujet que si Asha Sharma n'est pas non plus en train de renverser la table, elle remet néanmoins en question tout l'édifice bâti par Phil Spencer depuis plusieurs années.En dernier mouvement remarqué, le cas des exclusivités, repris par Matt Booty qui sans affiner totalement les derniers propos (potentiellement consolidés dans les « 100 prochains jours ») indique que ce revirement a à la fois pour but de rameuter à nouveau du public vers la marque au-delà du PC, tout en tentant de recréer une aura auprès des acquis. Un move qui, sans être à la même portée, n'est pas sans rappeler celui de PlayStation tout récemment au sujet des jeux solo sur PC, et le manque de gain face à la perte d'identité et de revenus directement sur ses machines.Dans les autres lignes :- Est martelé que les cas d'exclusivités ne sont pas temporaires mais définitifs.- Que ce qui avait déjà été annoncé sur PS5 le restera.- Pour les annonces futures, les machines seront définitivement certifiées à l'annonce de la date.- On reste dans du cas par cas, mais quoi qu'il arrive, les jeux purement multijoueur ou disons à orientation très forcée (genre) seront sur le plus de plates-formes possibles.En bonus :- Tom Warren a indiqué qu'il y a encore quelques jours,était bien prévu sur PlayStation 5 (d'où la classification PEGI) avant une annulation interne.- Jez Corden ajoute que ce dernier commene sont qu'un début sur la politique de retour aux exclusivités, sans en dire plus.A se demander d'ailleurs dans ce dernier cas ce qu'il en sera d'un certain