Xbox : Matt Booty revient sur le soudain renouveau de la politique d'exclusivités consoles
Pour Xbox, le changement, c'est potentiellement maintenant bien qu'il semble intervenir tous les 4 matins, au gré du vent ou de l'aura du dirigeant attitré, il faut bien avouer sur le sujet que si Asha Sharma n'est pas non plus en train de renverser la table, elle remet néanmoins en question tout l'édifice bâti par Phil Spencer depuis plusieurs années.
En dernier mouvement remarqué, le cas des exclusivités, repris par Matt Booty qui sans affiner totalement les derniers propos (potentiellement consolidés dans les « 100 prochains jours ») indique que ce revirement a à la fois pour but de rameuter à nouveau du public vers la marque au-delà du PC, tout en tentant de recréer une aura auprès des acquis. Un move qui, sans être à la même portée, n'est pas sans rappeler celui de PlayStation tout récemment au sujet des jeux solo sur PC, et le manque de gain face à la perte d'identité et de revenus directement sur ses machines.
Dans les autres lignes :
- Est martelé que les cas d'exclusivités ne sont pas temporaires mais définitifs.
- Que ce qui avait déjà été annoncé sur PS5 le restera.
- Pour les annonces futures, les machines seront définitivement certifiées à l'annonce de la date.
- On reste dans du cas par cas, mais quoi qu'il arrive, les jeux purement multijoueur ou disons à orientation très forcée (genre State of Decay 3) seront sur le plus de plates-formes possibles.
En bonus :
- Tom Warren a indiqué qu'il y a encore quelques jours, Gears of War : E-Day était bien prévu sur PlayStation 5 (d'où la classification PEGI) avant une annulation interne.
- Jez Corden ajoute que ce dernier comme Clockwork Revolution ne sont qu'un début sur la politique de retour aux exclusivités, sans en dire plus.
A se demander d'ailleurs dans ce dernier cas ce qu'il en sera d'un certain The Elder Scrolls VI.
Là ils font la même erreur que Aaron Greenberg qui avait promis en 2021 que Starfield n'était pas une exclusivité tempo.
J'anticipe son damage control " non mais c'était vrai ce n'était pas prévu comme une exclusivité temporaire quand on l'a annoncé mais les plans changent "
jenicris Pour Gears le trailer d'annonce il y a quelques années avait 4M de vues donc ça ira peut-être mais le dernier a bien bidé donc ça m'étonnerait beaucoup que Nadella accepte de se priver de 100% de ventes en plus pour satisfaire les abonnés au gp avec une exclusivité qui ne rapportera pas plus d'abonnés
Clockwork par contre ça sent le bide et la fermeture du studio avec leurs conneries
Ce sont la majorité des titres XGS qui doivent être des exclusivités totales ou temporaires.
On verra ce qu'ils souhaitent faire dès que la comm' de la Helix débutera.
C'est du suicide. C'est comme ci sony sortais worlverine sur xbox serie
A coté t'as GOW Laufey et Wolverine qui te font du 3,5 millions en 24 heures.
Pauvre studio, ils avaient l'air prometteur mais on les envoie à l'abattoir avec leur nouvelle IP
cyr Le suicide c'est de sortir ça uniquement sur Xbox/PC justement et je pense pas que Nadella va être d'accord avec le fait de perdre une centaine de millions sur des AAA après avoir investi 80 milliards