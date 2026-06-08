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Xbox : Matt Booty revient sur le soudain renouveau de la politique d'exclusivités consoles
Pour Xbox, le changement, c'est potentiellement maintenant bien qu'il semble intervenir tous les 4 matins, au gré du vent ou de l'aura du dirigeant attitré, il faut bien avouer sur le sujet que si Asha Sharma n'est pas non plus en train de renverser la table, elle remet néanmoins en question tout l'édifice bâti par Phil Spencer depuis plusieurs années.

En dernier mouvement remarqué, le cas des exclusivités, repris par Matt Booty qui sans affiner totalement les derniers propos (potentiellement consolidés dans les « 100 prochains jours ») indique que ce revirement a à la fois pour but de rameuter à nouveau du public vers la marque au-delà du PC, tout en tentant de recréer une aura auprès des acquis. Un move qui, sans être à la même portée, n'est pas sans rappeler celui de PlayStation tout récemment au sujet des jeux solo sur PC, et le manque de gain face à la perte d'identité et de revenus directement sur ses machines.

Dans les autres lignes :

- Est martelé que les cas d'exclusivités ne sont pas temporaires mais définitifs.
- Que ce qui avait déjà été annoncé sur PS5 le restera.
- Pour les annonces futures, les machines seront définitivement certifiées à l'annonce de la date.
- On reste dans du cas par cas, mais quoi qu'il arrive, les jeux purement multijoueur ou disons à orientation très forcée (genre State of Decay 3) seront sur le plus de plates-formes possibles.

En bonus :

- Tom Warren a indiqué qu'il y a encore quelques jours, Gears of War : E-Day était bien prévu sur PlayStation 5 (d'où la classification PEGI) avant une annulation interne.
- Jez Corden ajoute que ce dernier comme Clockwork Revolution ne sont qu'un début sur la politique de retour aux exclusivités, sans en dire plus.

A se demander d'ailleurs dans ce dernier cas ce qu'il en sera d'un certain The Elder Scrolls VI.



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spartan1985
publié le 08/06/2026 à 14:40 par Gamekyo
commentaires (16)
davidsexking publié le 08/06/2026 à 14:43
Qui y croit ?
ouroboros4 publié le 08/06/2026 à 14:43
davidsexking personne
jenicris publié le 08/06/2026 à 14:44
Pour Gears c'est quoi ces sois disant nombre de vue sur YouTube, je vois que ça depuis hier soir ?
vyse publié le 08/06/2026 à 14:49
davidsexking personne, sony reviendra egalement sur pc au moment venu..
davidsexking publié le 08/06/2026 à 14:50
ouroboros4 Ça va être cinglant le retour à la réalité et humiliant pour Asha et la direction. Spencer avait au moins le mérite de jouer avec les mots pour ne rien promettre.

Là ils font la même erreur que Aaron Greenberg qui avait promis en 2021 que Starfield n'était pas une exclusivité tempo.

J'anticipe son damage control " non mais c'était vrai ce n'était pas prévu comme une exclusivité temporaire quand on l'a annoncé mais les plans changent "

jenicris Pour Gears le trailer d'annonce il y a quelques années avait 4M de vues donc ça ira peut-être mais le dernier a bien bidé donc ça m'étonnerait beaucoup que Nadella accepte de se priver de 100% de ventes en plus pour satisfaire les abonnés au gp avec une exclusivité qui ne rapportera pas plus d'abonnés

Clockwork par contre ça sent le bide et la fermeture du studio avec leurs conneries
spartan1985 publié le 08/06/2026 à 14:51
The Elder Scrolls VI doit être multi, tout comme le reste des jeux Bethesda-Activision.
Ce sont la majorité des titres XGS qui doivent être des exclusivités totales ou temporaires.

On verra ce qu'ils souhaitent faire dès que la comm' de la Helix débutera.
cyr publié le 08/06/2026 à 14:54
davidsexking Moi.

C'est du suicide. C'est comme ci sony sortais worlverine sur xbox serie
akinen publié le 08/06/2026 à 14:58
davidsexking des paroles dures, mais vraies
djfab publié le 08/06/2026 à 14:59
vyse : "sony reviendra egalement sur pc au moment venu" : ils ont fait une erreur, en ont pris conscience, pourquoi ils recommenceraient !?
guiguif publié le 08/06/2026 à 15:00
jenicris 360k sur le trailer d'annonce

A coté t'as GOW Laufey et Wolverine qui te font du 3,5 millions en 24 heures.
thanatos95 publié le 08/06/2026 à 15:05
Il faut arrêter de répéter en boucle que c'est P?il Spencer qui est à l'origine de la politique d'abandon des exclus : c'est Satya Nadella qui a imposé cette politique ! Phil Spencer et Sarah Bond ne faisaient qu'appliquer ... Et quand Satya Nadella s'est rendu compte de son erreur, il s'en est servi comme fusibles, les a virés et ils maintenant ils servent de boucs émissaires pour tous ceux qui ont la mémoire courte (et apparemment, il y en a pas mal ...)
gat publié le 08/06/2026 à 15:07
C’est surtout un test. E-Day a dû coûter la peau du cul et s’ils voient que les ventes ne sont pas folles (c’est pas le GP qui le rentabilisera), ils le balanceront sur PS5 et même Switch 2. Wait and see comme dirait l’autre.
davidsexking publié le 08/06/2026 à 15:22
guiguif Actuellement à 6.7M le nouveau GOW, pendant que Clockwork fait même pas 1/10e des 1,2M de de Until Dawn
Pauvre studio, ils avaient l'air prometteur mais on les envoie à l'abattoir avec leur nouvelle IP

cyr Le suicide c'est de sortir ça uniquement sur Xbox/PC justement et je pense pas que Nadella va être d'accord avec le fait de perdre une centaine de millions sur des AAA après avoir investi 80 milliards
pcverso publié le 08/06/2026 à 15:26
tout se passe comme prevu
sasquatsch publié le 08/06/2026 à 15:27
Mouais... Exclu pendant 2-3 ans et puis on verra bien selon les ventes
ravyxxs publié le 08/06/2026 à 15:27
davidsexking Clockwork c'est tellement con comme exclu, il va faire ça se trouve autant que Outer World 2. J'attends le jeu, mais c'est pas un Bioshock le truc, du coup je comprends pas la team...Peut être qu'ils vont faire un marketing ultra poussé du jeu ?
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