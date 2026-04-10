Level-5 abandonne la PlayStation 4, et commence à lever le pied sur Switch 1

Vous avez pu le remarquer avec: Level-5 commence à oublier la PlayStation 4 (qui même au Japon a pris sa retraite depuis longtemps) et annonce de fait que les versions dédiées deetsont annulées. Notons aussi que dans le cas de, vu l'ambition derrière le projet (et on aimerait bien le revoir d'ailleurs), la version Switch part à la poubelle, remplacée naturellement par la Switch 2.En résumé, pour une sortie en 2026 dans tous les cas (on verra hein…) :: PC, PS5, Switch 2, Switch: PC, PS5, Switch 2Petit bonus en passant :accueillera une version boîte sur Switch 2, exclusivement au Japon, et dès le 11 juin.