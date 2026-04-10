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Level-5 abandonne la PlayStation 4, et commence à lever le pied sur Switch 1
Vous avez pu le remarquer avec Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur : Level-5 commence à oublier la PlayStation 4 (qui même au Japon a pris sa retraite depuis longtemps) et annonce de fait que les versions dédiées de Inazuma Eleven RE et DECAPOLICE sont annulées. Notons aussi que dans le cas de DECAPOLICE, vu l'ambition derrière le projet (et on aimerait bien le revoir d'ailleurs), la version Switch part à la poubelle, remplacée naturellement par la Switch 2.

En résumé, pour une sortie en 2026 dans tous les cas (on verra hein…) :

- Inazuma Eleven RE : PC, PS5, Switch 2, Switch
- DECAPOLICE : PC, PS5, Switch 2

Petit bonus en passant : Inazuma Eleven : Victory Road accueillera une version boîte sur Switch 2, exclusivement au Japon, et dès le 11 juin.

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publié le 10/04/2026 à 15:10 par Gamekyo
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Inazuma Eleven : Victory Road of Heroes
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Nom : Inazuma Eleven : Victory Road of Heroes
Support : PlayStation 4
Editeur : Level-5
Développeur : Level-5
Genre : sport
Autres versions : Switch
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