Level-5 abandonne la PlayStation 4, et commence à lever le pied sur Switch 1

Vous avez pu le remarquer avec Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur
: Level-5 commence à oublier la PlayStation 4 (qui même au Japon a pris sa retraite depuis longtemps) et annonce de fait que les versions dédiées de Inazuma Eleven RE
et DECAPOLICE
sont annulées. Notons aussi que dans le cas de DECAPOLICE
, vu l'ambition derrière le projet (et on aimerait bien le revoir d'ailleurs), la version Switch part à la poubelle, remplacée naturellement par la Switch 2.
En résumé, pour une sortie en 2026 dans tous les cas (on verra hein…) :
- Inazuma Eleven RE
: PC, PS5, Switch 2, Switch
- DECAPOLICE
: PC, PS5, Switch 2
Petit bonus en passant : Inazuma Eleven : Victory Road
accueillera une version boîte sur Switch 2, exclusivement au Japon, et dès le 11 juin.