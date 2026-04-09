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Samson : après le dramatique lancement, l'heure est aux excuses et aux MAJ
On l'attendait avec curiosité, rien que par le plaisir de retrouver du AA à l'ancienne et à pas cher (25€), mais Samson a dramatiquement échoué lors de son lancement Steam avec une moyenne Meta à plus ou moins 50 et un pic de seulement 2700 joueurs, incluant sans nul doute les rapides remboursements qui ont suivi vu l'état du jeu.

Responsable de ce grand tracas, Christofer Sundberg (aussi connu pour être le créateur de Just Cause) souhaite indiquer avoir pris acte des critiques et promet un suivi important tant le résultat est selon ses dires « inacceptable ». Après ça aurait été bien de le voir avant mais bon…

De fait, une première MAJ sera lâchée dès demain avec des améliorations de performances, de la correction de multiples bugs (audio, animation, progression), quelques améliorations globales et la possibilité de bénéficier de 8 slots de sauvegarde. Un premier pas dans le bon sens, et seulement un début vu que l'équipe compte aussi améliorer le gameplay et le contenu, comme s'il s'agissait d'une Early Access qui n'oserait dire son nom.

Tout le problème reste de voir si les promesses seront tenues car pour faire tout ça, il faut payer des employés, et donc que le jeu se vende un minimum derrière...

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spartan1985
publié le 09/04/2026 à 10:51 par Gamekyo
commentaires (21)
mibugishiden publié le 09/04/2026 à 10:58
A coup de maj on aura peut etre un jeu sympa, car y a un petit truc dans ce jeu, pour 25 euros sur console ca pourra le faire.

Je pense qu'il y a une petite rehabilitation possible ici contrairement à Mindseye ou y avait rien à sauver.
51love publié le 09/04/2026 à 11:00
Ya rien de pire que d'être une EA qui n'ose pas le dire...

Au contraire, ça a certainement bien aidé BG3 a devenir l'un des meilleurs RPG de l'histoire et aussi commercialement..

Mai ouais, faut que le jeu ait une bonne base, sinon, forcément ça va échouer.

Au final, c'est un peu comme des projets qui essayent de faire passer meilleurs quils ne le sont vraiment..

Mais au moins lui, il a le mérite d'être vendu à prix doux, plutôt que "d'arnaquer" des gens sur la qualité initiale (coucou Cyberpunk), ou l'expérience globale vendue comme un AAA (coucou Lost Soul Aside).

Mais le prix doux, ça excuse pas tout...
ravyxxs publié le 09/04/2026 à 11:04
Qu'ils aillent tous se faire ***** ces anciens de l'industrie. Personne ne test les jeux avant la sortie ? Ils vont nous dire que le jeu était polie une fois gold ? Il se fout pas de la gueule du monde ? Et j'ai vu des gens hier défendre le jeu pour le prix, vous êtes complètement malade en fait. On est supposé passer un bon moment,qu'importe le prix,10-20-30 etc, la moindre des choses, c'est d'avoir quelque chose de propre une fois acheté, c'est tout. Les gars sortent un jeu cassé,les gens achètent,puis s'excuse...

Hier LIRIK disait que le jeu était pire que Mafia 3 et mieux que Mindseye, j'ai rigolé lol, ça montre où le jeu se trouve...3 jeux cassés testé dans les studios mais tout de même mis en vente, qu'on demande de payé plein pot à la sortie
churos45 publié le 09/04/2026 à 11:13
Pour un "petit" jeu ils auraient pu prendre le temps de le peaufiner un peu, c'est pas comme si sa sortie était énormément attendue. Ils ont juste voulu amasser du cash rapidement en connaissance de cause. C'est l'industrie que nous avons choisit...
kakazu publié le 09/04/2026 à 11:13
Ils aiment se tirer une balle dans le pied a sortir les jeux dans des etats comme ça? Ils se sabotent eux memes
adamjensen publié le 09/04/2026 à 11:15
Ce sont des escrocs, car s’ils étaient honnêtes, ils l’auraient sortie en Early Access.
On ne va pas me faire croire qu’ils n’étaient pas au courant de l’état de leur jeu.
Heureusement, ce n’est pas les jeux qui manquent.
jenicris publié le 09/04/2026 à 11:23
Il m'intéressait mais au vu de la catastrophe technique, plus maintenant
negan publié le 09/04/2026 à 11:24
Rajoutez a ça le fait qu'on entend rien dans le jeu '..
ootaniisensei publié le 09/04/2026 à 11:24
51love C'est exactement ça le problème, le jeu aurait été une Early il serait buggé tampi, tu sais dans quoi tu te lance et quasi personnes n'auraient râlés, là en l'état le concept est bon mais le jeu est pas fini
pcverso publié le 09/04/2026 à 11:47
Oui le jeu aurait dû être un early acces a mon avis
altendorf publié le 09/04/2026 à 11:47
C'était sur, dès les premières vidéos, cela ne ressemblait qu'à une simple démo technique sur UE5.
burningcrimson publié le 09/04/2026 à 12:02
En gros les acheteurs Day 01 sont des beta-testers sauf qur c'est eux qui filent la thune...
akinen publié le 09/04/2026 à 12:03
Visiblement, il y a encore des gens qui pensent qu’un jeu est fait pas une seule personne connue.

Avant de donner du pognon à ces gens avec des « CV », mieux vaut penser à créer une véritable équipe, solide qui a les moyens de livrer un jeu fini.

Mais ce n’est pas demain la veille puisque comme d’habitude, les développeurs se feront licenciés.
mibugishiden publié le 09/04/2026 à 12:13
akinen apres tu peux avoir une equipe solide mais si le boss decide de sortir le jeu avant qu'il soit vraiment fini bah ton equipe solide tu te la met bien profond.
sasquatsch publié le 09/04/2026 à 12:16
Comme d'hab... J'attends et me le prendre avec ses maj a prix réduit...
Non mais... Hormis Capcom qui sort ses jeux tutti completti aucun autre mérite d'être acheté day one
Ceci dit mon dernier day one de capcom cest re6... Ou ils m'ont bien eu...
kaiserstark publié le 09/04/2026 à 12:24
51love ravyxxs churos45 akinen mibugishiden De toute façon ils n'avaient pas vraiment le choix de sortir le jeu dans cette état malheureusement sachant qu'ils font parti de tous ces studios qui se sont retrouvés avec leur financement coupé par NetEase.

Quasiment tous ces studios ont fermé car c'est très compliqué de trouver des financements dans l'industrie actuellement.

Au départ c'était un projet plus ambitieux et qui aurait dû être en développement pendant encore un moment avant de sortir mais ils auraient dû être transparent en disant qu'ils n'avaient pas vraiment le choix de sortir le jeu maintenant et dire que sur certains aspects ça ressemblerait à une early access.
mibugishiden publié le 09/04/2026 à 13:28
kaiserstark c'est quoi cette histoire avec Netease ?
grospich publié le 09/04/2026 à 13:28
Depuis que Cyberpunk 2077 est sorti dans un état lamentable sur PS4 plus personne n'a honte de sortir des jeux en alpha ou béta. Ça devient normal...
benichou publié le 09/04/2026 à 15:26
Et pourquoi pas qu’ils nous transforme totalement le jeu a force de maj genre à la no man Sky?
51love publié le 09/04/2026 à 16:46
kaiserstark d'acc, oui je suis d'accord. Merci pour les précisions
akiru publié le 09/04/2026 à 18:52
ravyxxs en fait le vrai soucis c'est qu'une fois le pognon épuisé t'es obligé de sortir le jeu.
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Nom : Samson
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Liquid Swords
Genre : action
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