Samson : après le dramatique lancement, l'heure est aux excuses et aux MAJ

On l'attendait avec curiosité, rien que par le plaisir de retrouver du AA à l'ancienne et à pas cher (25€), maisa dramatiquement échoué lors de son lancement Steam avec une moyenne Meta à plus ou moins 50 et un pic de seulement 2700 joueurs, incluant sans nul doute les rapides remboursements qui ont suivi vu l'état du jeu.Responsable de ce grand tracas, Christofer Sundberg (aussi connu pour être le créateur de) souhaite indiquer avoir pris acte des critiques et promet un suivi important tant le résultat est selon ses dires « inacceptable ». Après ça aurait été bien de le voir avant mais bon…De fait, une première MAJ sera lâchée dès demain avec des améliorations de performances, de la correction de multiples bugs (audio, animation, progression), quelques améliorations globales et la possibilité de bénéficier de 8 slots de sauvegarde. Un premier pas dans le bon sens, et seulement un début vu que l'équipe compte aussi améliorer le gameplay et le contenu, comme s'il s'agissait d'une Early Access qui n'oserait dire son nom.Tout le problème reste de voir si les promesses seront tenues car pour faire tout ça, il faut payer des employés, et donc que le jeu se vende un minimum derrière...