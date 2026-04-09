Samson : après le dramatique lancement, l'heure est aux excuses et aux MAJ
On l'attendait avec curiosité, rien que par le plaisir de retrouver du AA à l'ancienne et à pas cher (25€), mais Samson a dramatiquement échoué lors de son lancement Steam avec une moyenne Meta à plus ou moins 50 et un pic de seulement 2700 joueurs, incluant sans nul doute les rapides remboursements qui ont suivi vu l'état du jeu.
Responsable de ce grand tracas, Christofer Sundberg (aussi connu pour être le créateur de Just Cause) souhaite indiquer avoir pris acte des critiques et promet un suivi important tant le résultat est selon ses dires « inacceptable ». Après ça aurait été bien de le voir avant mais bon…
De fait, une première MAJ sera lâchée dès demain avec des améliorations de performances, de la correction de multiples bugs (audio, animation, progression), quelques améliorations globales et la possibilité de bénéficier de 8 slots de sauvegarde. Un premier pas dans le bon sens, et seulement un début vu que l'équipe compte aussi améliorer le gameplay et le contenu, comme s'il s'agissait d'une Early Access qui n'oserait dire son nom.
Tout le problème reste de voir si les promesses seront tenues car pour faire tout ça, il faut payer des employés, et donc que le jeu se vende un minimum derrière...
Je pense qu'il y a une petite rehabilitation possible ici contrairement à Mindseye ou y avait rien à sauver.
Au contraire, ça a certainement bien aidé BG3 a devenir l'un des meilleurs RPG de l'histoire et aussi commercialement..
Mai ouais, faut que le jeu ait une bonne base, sinon, forcément ça va échouer.
Au final, c'est un peu comme des projets qui essayent de faire passer meilleurs quils ne le sont vraiment..
Mais au moins lui, il a le mérite d'être vendu à prix doux, plutôt que "d'arnaquer" des gens sur la qualité initiale (coucou Cyberpunk), ou l'expérience globale vendue comme un AAA (coucou Lost Soul Aside).
Mais le prix doux, ça excuse pas tout...
Hier LIRIK disait que le jeu était pire que Mafia 3 et mieux que Mindseye, j'ai rigolé lol, ça montre où le jeu se trouve...3 jeux cassés testé dans les studios mais tout de même mis en vente, qu'on demande de payé plein pot à la sortie
On ne va pas me faire croire qu’ils n’étaient pas au courant de l’état de leur jeu.
Heureusement, ce n’est pas les jeux qui manquent.
Avant de donner du pognon à ces gens avec des « CV », mieux vaut penser à créer une véritable équipe, solide qui a les moyens de livrer un jeu fini.
Mais ce n’est pas demain la veille puisque comme d’habitude, les développeurs se feront licenciés.
Non mais... Hormis Capcom qui sort ses jeux tutti completti aucun autre mérite d'être acheté day one
Ceci dit mon dernier day one de capcom cest re6... Ou ils m'ont bien eu...
Quasiment tous ces studios ont fermé car c'est très compliqué de trouver des financements dans l'industrie actuellement.
Au départ c'était un projet plus ambitieux et qui aurait dû être en développement pendant encore un moment avant de sortir mais ils auraient dû être transparent en disant qu'ils n'avaient pas vraiment le choix de sortir le jeu maintenant et dire que sur certains aspects ça ressemblerait à une early access.