Hazelight : 3 jeux, 50 millions de ventes

Josef Fares vient nous faire un petit coucou pour nous annoncer fièrement que le catalogue de son studio Hazelight a dépassé les 50 millions de ventes en seulement 3 jeux, dont le toujours impressionnant It Takes Two désormais à 30 millions d'unités écoulées (c'est pour info plus ou moins le même score qu'un Elden Ring).
Et si Split Fiction est pour l'heure dernier de la liste, c'est juste à cause de son jeune âge : il tape les 7 millions avec 3 mois d'avance sur It Takes Two.
1) It Takes Two : 30 millions
2) A Way Out : 13 millions
3) Split Fiction : 7 millions
On rappelle que Split Fiction bénéficiera d'une adaptation Live au cinéma, tandis que le 4e projet de Hazelight est en développement depuis le début d'année dernière.
Split fiction, on arrive enfin sur la fin, histoire et environnement extraordinaire aussi, moins surpris forcément, mais tellement fun a deux, top.
Dans tous les cas, hâte de voir leur prochaine production
J'adore tous les jeux de Josef Farès.
J'ai fini le mois dernier Split Fiction et c'est toujours un émerveillement (avec des passages qui m'ont vraiment fait rire).
Bref hâte d'en savoir plus sur les prochains projets du studio (même si c'est pas pour tout de suite)
C'est pas le 5eme avec Brothers Tales of two sons ? A moins que c'était pas encore sous ce studio là. Très bon jeu a faire en coop aussi, même si il a pas mal vieillit
syoshu ils ont fait un remaster
Brothers, c'était à l'époque où Josef Fares était dans un autre studio même si c'est bien de lui.