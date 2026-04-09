Hazelight : 3 jeux, 50 millions de ventes

Josef Fares vient nous faire un petit coucou pour nous annoncer fièrement que le catalogue de son studio Hazelight a dépassé les 50 millions de ventes en seulement 3 jeux, dont le toujours impressionnantdésormais à 30 millions d'unités écoulées (c'est pour info plus ou moins le même score qu'un).Et siest pour l'heure dernier de la liste, c'est juste à cause de son jeune âge : il tape les 7 millions avec 3 mois d'avance sur1): 30 millions2): 13 millions3): 7 millionsOn rappelle quebénéficiera d'une adaptation Live au cinéma, tandis que le 4e projet de Hazelight est en développement depuis le début d'année dernière.