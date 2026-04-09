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Hazelight : 3 jeux, 50 millions de ventes
Josef Fares vient nous faire un petit coucou pour nous annoncer fièrement que le catalogue de son studio Hazelight a dépassé les 50 millions de ventes en seulement 3 jeux, dont le toujours impressionnant It Takes Two désormais à 30 millions d'unités écoulées (c'est pour info plus ou moins le même score qu'un Elden Ring).

Et si Split Fiction est pour l'heure dernier de la liste, c'est juste à cause de son jeune âge : il tape les 7 millions avec 3 mois d'avance sur It Takes Two.

1) It Takes Two : 30 millions
2) A Way Out : 13 millions
3) Split Fiction : 7 millions

On rappelle que Split Fiction bénéficiera d'une adaptation Live au cinéma, tandis que le 4e projet de Hazelight est en développement depuis le début d'année dernière.





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nicolasgourry, gattsuborne
publié le 09/04/2026 à 08:37 par Gamekyo
commentaires (9)
choroq publié le 09/04/2026 à 08:42
It takes two, fini deux fois avec mon enfants, top.
Split fiction, on arrive enfin sur la fin, histoire et environnement extraordinaire aussi, moins surpris forcément, mais tellement fun a deux, top.
yogfei publié le 09/04/2026 à 08:50
3 très bon jeux, a way out posé les bases, it takes two une masterpiece et split fiction un peu en dessous mais les idées sur la fin du jeu nous a époustouflé... Vivement le prochain !
nicolasgourry publié le 09/04/2026 à 08:57
C'est quand même un pari osé de faire des jeux basés uniquement sur la coop ; de plus, la critique presse et les joueurs les apprécient. C'est cool que cela ait du succès.
giru publié le 09/04/2026 à 09:50
Je pense pas que Split Fiction attendra le score de It Takes Two, même dans le temps. Pour moi c’est le moins bien des 3 jeux, même si ça reste un excellent moment en couch coop.

Dans tous les cas, hâte de voir leur prochaine production
gasmok2 publié le 09/04/2026 à 10:01
Tellement mérité.
J'adore tous les jeux de Josef Farès.
J'ai fini le mois dernier Split Fiction et c'est toujours un émerveillement (avec des passages qui m'ont vraiment fait rire).

Bref hâte d'en savoir plus sur les prochains projets du studio (même si c'est pas pour tout de suite)
syoshu publié le 09/04/2026 à 10:18
4eme jeux ?

C'est pas le 5eme avec Brothers Tales of two sons ? A moins que c'était pas encore sous ce studio là. Très bon jeu a faire en coop aussi, même si il a pas mal vieillit
sasquatsch publié le 09/04/2026 à 11:19
Ai tous leurs jeux depuis brothers... Que du plaisir...
syoshu ils ont fait un remaster
mooplol publié le 09/04/2026 à 12:28
It take trop et Split fiction incroyable, un des rares jeux fait avec ma copine non joueuse. Les autres c’etait Wonder et Mario 3d ( comme mario kart) sur switch
shanks publié le 09/04/2026 à 14:00
syoshu
Brothers, c'était à l'époque où Josef Fares était dans un autre studio même si c'est bien de lui.
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Fiche descriptif
It Takes Two
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Nom : It Takes Two
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : Hazelight Studios
Genre : Aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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