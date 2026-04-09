Dernier jeu first-party pour la Nintendo Switch 1, Rhtyhm Heaven Groove a sa date de sortie
Sauf surprise, Rhtyhm Heaven Groove devrait être le cadeau d'adieu de Nintendo à la Switch 1, et c'est une nouvelle fois via son application Today que la date de lancement vient d'être annoncé : le 2 juillet 2026, avec boîte, pour 39,99€.
Si vous ne connaissez pas la franchise rigolote, la nouvelle vidéo « extrait » ci-dessous sera suffisamment parlante : des mini-jeux rythmiques avec une DA un peu à la façon WarioWare.
J'adore trop cette licence, plus que Wario Ware qui est issu de la meme equipe
Day one
Mais la concurence en avait assez d'attendre, il y a eu des belles perles du même style, je pense à bit n bop et surtout Suuuurtout Rhythm doctor, qui met la barre très haute
Ils ont tout intérêt à continuer de sortir ce genre de projet sur Switch pendant encore un à deux ans. Du genre 3-4 jeux NS par ans, alterné petit jeu graphisme simple (Famicom Detective Club, NES world championship,...) - remake/portage Wii/GC/GBA.
De toute façon, c’est le type de jeu qui tourne sur n’importe quoi, donc le sortir uniquement sur la Switch 2 n’aurait pas beaucoup d’intérêt.
A noter que ce n’est pas la premiere fois que Nintendo conclu la carriere d’une console avec un jeu Rhythm Paradise.
Le premier Rhythm Paradise est sorti sur Gameboy Advance en aout 2006 uniquement au Japon, a un moment ou ca faisait presque 2 ans que la Nintendo DS etait sur le marché. Plus rien ne sortait sur GBA a ce moment la. Il etait (avec Mother 3 sorti en avril 2006) l’un des derniers jeux Nintendo de la GBA
Pour la Switch 1, Nintendo peut toujours annoncer un jeu a la surprise generale en fin d’année, comme il l’a fait pour la compil Super Mario Galaxy 1 et 2 fin 2025. Wait and see
Jouable pour la premiere fois sur la TV et cette fois avec des boutons. Pas de tactile ou je ne sais quoi.
Episode Wii qui est passé un peu inaperçu car la aussi c’est sortie en fin de vie de la console. En 2012 chez nous, quelques mois avant la sortie de la WiiU
De toute façon, c’est le type de jeu qui tourne sur n’importe quoi, donc le sortir uniquement sur la Switch 2 n’aurait pas beaucoup d’intérêt.
Ils l'ont fait avec Pokopia et je pense qu'il tourne sans prob sur une Switch 1.
Même le Yoshi, pour ce qu'on en a vu, on va pas dire que ça explose les capacités hardware de la Switch 2.