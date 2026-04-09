recherche
News / Blogs
Dernier jeu first-party pour la Nintendo Switch 1, Rhtyhm Heaven Groove a sa date de sortie
Sauf surprise, Rhtyhm Heaven Groove devrait être le cadeau d'adieu de Nintendo à la Switch 1, et c'est une nouvelle fois via son application Today que la date de lancement vient d'être annoncé : le 2 juillet 2026, avec boîte, pour 39,99€.

Si vous ne connaissez pas la franchise rigolote, la nouvelle vidéo « extrait » ci-dessous sera suffisamment parlante : des mini-jeux rythmiques avec une DA un peu à la façon WarioWare.

7
Qui a aimé ?
aeris444, plistter, nicolasgourry, pimoody, greggy, davenor, ziggourat
publié le 09/04/2026 à 13:52 par Gamekyo
commentaires (14)
aeris444 publié le 09/04/2026 à 13:54
Nintendo sort toujours ses Rhythm Paradise en été

J'adore trop cette licence, plus que Wario Ware qui est issu de la meme equipe

Day one
fan2jeux publié le 09/04/2026 à 13:59
Ca sera day one.
Mais la concurence en avait assez d'attendre, il y a eu des belles perles du même style, je pense à bit n bop et surtout Suuuurtout Rhythm doctor, qui met la barre très haute
fan2jeux publié le 09/04/2026 à 14:00
Melatonine etait pas mal aussi
nicolasgourry publié le 09/04/2026 à 14:14
Un incontournable dans son genre.
kikoo31 publié le 09/04/2026 à 15:09
Il etait temps de laisser mourir la Switch 1
newtechnix publié le 09/04/2026 à 15:10
Il n'est pas certains que ce soit le dernier produit même si on peut facilement le penser.
hypermario publié le 09/04/2026 à 15:27
kikoo31 lol tu reve, la swtch 1 est toujours rentable !
pokk publié le 09/04/2026 à 15:33
Nintendo n’a jamais dit que ce serait le dernier jeu Switch...
Ils ont tout intérêt à continuer de sortir ce genre de projet sur Switch pendant encore un à deux ans. Du genre 3-4 jeux NS par ans, alterné petit jeu graphisme simple (Famicom Detective Club, NES world championship,...) - remake/portage Wii/GC/GBA.

De toute façon, c’est le type de jeu qui tourne sur n’importe quoi, donc le sortir uniquement sur la Switch 2 n’aurait pas beaucoup d’intérêt.
aeris444 publié le 09/04/2026 à 15:58
Sauf surprise, Rhtyhm Heaven Groove devrait être le cadeau d'adieu de Nintendo à la Switch 1,

A noter que ce n’est pas la premiere fois que Nintendo conclu la carriere d’une console avec un jeu Rhythm Paradise.

Le premier Rhythm Paradise est sorti sur Gameboy Advance en aout 2006 uniquement au Japon, a un moment ou ca faisait presque 2 ans que la Nintendo DS etait sur le marché. Plus rien ne sortait sur GBA a ce moment la. Il etait (avec Mother 3 sorti en avril 2006) l’un des derniers jeux Nintendo de la GBA

Pour la Switch 1, Nintendo peut toujours annoncer un jeu a la surprise generale en fin d’année, comme il l’a fait pour la compil Super Mario Galaxy 1 et 2 fin 2025. Wait and see
greggy publié le 09/04/2026 à 16:06
Day one pour cette merveille
sonilka publié le 09/04/2026 à 16:50
Le dernier sur 3DS était cool. Il devrait en etre de meme pour celui ci. Et pour une fois Nintendo s'est montré intelligent avec le prix.
aeris444 publié le 09/04/2026 à 18:00
Comme beaucoup j’ai découvert la licence sur DS, mais je trouve que le concept ne se prête pas trop au tactile. C’est avec l'épisode Wii que j’ai eu le coup de coeur.

Jouable pour la premiere fois sur la TV et cette fois avec des boutons. Pas de tactile ou je ne sais quoi.

Episode Wii qui est passé un peu inaperçu car la aussi c’est sortie en fin de vie de la console. En 2012 chez nous, quelques mois avant la sortie de la WiiU
kikoo31 publié le 09/04/2026 à 18:41
hypermario tant mieux ,mais Nintendo préférais que ça soit sa petite soeur qui le soit
shanks publié le 09/04/2026 à 18:51
pokk
De toute façon, c’est le type de jeu qui tourne sur n’importe quoi, donc le sortir uniquement sur la Switch 2 n’aurait pas beaucoup d’intérêt.

Ils l'ont fait avec Pokopia et je pense qu'il tourne sans prob sur une Switch 1.
Même le Yoshi, pour ce qu'on en a vu, on va pas dire que ça explose les capacités hardware de la Switch 2.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Rhythm Heaven Groove
2
Ils aiment
Nom : Rhythm Heaven Groove
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : music
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo