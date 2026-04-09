Dernier jeu first-party pour la Nintendo Switch 1, Rhtyhm Heaven Groove a sa date de sortie

Sauf surprise,devrait être le cadeau d'adieu de Nintendo à la Switch 1, et c'est une nouvelle fois via son application Today que la date de lancement vient d'être annoncé : le 2 juillet 2026, avec boîte, pour 39,99€.Si vous ne connaissez pas la franchise rigolote, la nouvelle vidéo « extrait » ci-dessous sera suffisamment parlante : des mini-jeux rythmiques avec une DA un peu à la façon WarioWare.