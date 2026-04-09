Mortal Kombat II : le nouveau trailer du film (avec le Main Theme) + ventes de MK1

Double dose de MK avec tout d'abord une bande-annonce pour indiquer l'ouverture des précommandes pour le film(8 mai), aux USA du moins, et si le trailer reste bien sage niveau gore, les fans apprécieront la présence de Noob Saibot, le petit cameo de Ed Boon et bien entendu le thème principal.Parallèlement, NetherRealm indique quea dépassé les 8 millions d'unités vendues, ce qui est pas mal dans le genre mais attestant tout de même d'une véritable chute libre pour la franchise : dans le même laps de temps, unavait lui quasiment atteint les 15 millions. Et vu la mise à mort du suivi, il est d'ailleurs probable que d'ici un an,repasse devant son concurrent historique.